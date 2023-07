Comment transférer votre historique de chat WhatsApp vers un nouvel appareil sans sauvegarde dans le cloud

Transférer des chats WhatsApp vers un nouvel appareil sans sauvegarde dans le cloud peut être une tâche ardue, mais c’est possible. Au fil des ans, la chose normale à faire pour les utilisateurs lorsqu’ils ont un nouvel appareil est de transférer leurs discussions à l’aide du cloud. Cependant, tout le monde n’est pas à l’aise avec ses conversations privées hébergées quelque part dans les nuages. Vendredi, Meta a annoncé une nouvelle fonctionnalité sur WhatsApp. La fonctionnalité a été annoncée par le PDG de Meta, Mark Zuckerberg. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de WhatsApp de transférer leur historique de chat d’un ancien appareil vers un nouveau sans le stocker au préalable dans le cloud. Cependant, l’ancien téléphone et le nouvel appareil doivent fonctionner sur le même système d’exploitation.

Concernant la nouvelle fonctionnalité, Mark Zuckerberg a déclaré

« Si vous souhaitez déplacer vos chats WhatsApp vers un nouveau téléphone, vous pouvez désormais le faire de manière plus privée sans que vos chats ne quittent jamais vos appareils »

Meta affirme que cette fonctionnalité est plus sécurisée que l’utilisation d’applications tierces non officielles. La société affirme que ces applications tierces manquent souvent de pratiques claires en matière de confidentialité. De plus, Meta affirme que ce processus est non seulement plus sûr mais plus rapide que de devoir sauvegarder et restaurer l’historique des discussions. Par ailleurs, la fonctionnalité permet aux utilisateurs de partager ou de transférer des versions jointes volumineuses et des fichiers multimédias. Comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité de Meta est détaillé dans la méthode 1 ci-dessous

Méthode 1 : Utilisation de la fonctionnalité intégrée de WhatsApp

WhatsApp propose désormais une fonctionnalité intégrée qui permet aux utilisateurs de transférer leur historique de chat entre les appareils sur le même système d’exploitation. Cette fonctionnalité est plus sécurisée que l’utilisation d’applications tierces non officielles, qui manquent de pratiques de confidentialité claires. Voici comment utiliser cette fonctionnalité :

1. Avant de commencer le processus de transfert de l’historique des discussions, assurez-vous que les deux appareils sont connectés au Wi-Fi.

2. Sur votre ancien téléphone, accédez à Paramètres > Chats > Transfert de chat et scannez le code QR affiché à l’écran avec votre nouveau téléphone.

3. Sur votre nouveau téléphone, ouvrez WhatsApp et connectez-vous avec le compte actuellement sur votre ancien téléphone. L’application vous demandera alors si vous souhaitez transférer votre compte. Sélectionnez Démarrer. Il générera un code QR.

4. Scannez le code QR de votre nouveau téléphone avec votre ancien téléphone.

5. Attendez que le transfert soit terminé.

Les avantages et les inconvénients de l’utilisation de la fonctionnalité intégrée de WhatsApp pour le transfert de l’historique des discussions sont :

Avantages:

Efficacité : la fonctionnalité intégrée élimine le besoin de processus fastidieux de sauvegarde et de restauration des discussions.

Facilité d’utilisation : Le processus est simple et ne nécessite aucun savoir-faire technique.

Sécurité : Le transfert est crypté, garantissant la protection des chats.

Les inconvénients:

Options limitées : la fonctionnalité intégrée ne permet pas aux utilisateurs de choisir les discussions à transférer.

Système limité : le système autorise uniquement le transfert de l’historique des conversations entre les téléphones utilisant le même système d’exploitation. Cela indique que si vous passez d’un iPhone à un téléphone Android, cette méthode de transfert ne fonctionnera pas.

Pas d’intégration de médias : la fonctionnalité n’intègre pas de médias joints tels que des photos, des émoticônes ou des vidéos dans la conversation.

Impossible de restaurer les messages sur un nouvel appareil : pour restaurer les discussions sur un nouvel appareil, les utilisateurs doivent d’abord effectuer une sauvegarde cloud ou locale.

Dans l’ensemble, la fonctionnalité intégrée est un moyen pratique et sécurisé de transférer l’historique des discussions, mais elle peut ne pas convenir aux utilisateurs qui souhaitent avoir plus de contrôle sur les discussions à transférer ou qui souhaitent intégrer des médias dans leurs conversations. Dans de tels cas, un logiciel tiers comme Wondershare MobileTrans peut être une meilleure option[4].

Autres méthodes

Bien que toute fonctionnalité de Meta soit officielle et qu’il soit souvent recommandé d’utiliser les fonctionnalités Meta sur les applications Meta, nous ne pouvons pas exclure le fait que certaines personnes ne seront pas à l’aise avec cette nouvelle fonctionnalité de Meta. À cette fin, nous avons fourni deux autres alternatives que les utilisateurs de WhatsApp peuvent explorer

Méthode 2 : Utiliser un outil tiers

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonctionnalité intégrée de WhatsApp, vous pouvez utiliser un outil tiers comme Mobitrix. Voici comment utiliser Mobitrix pour transférer les chats WhatsApp vers un nouvel appareil :

1. Téléchargez et installez Mobitrix sur votre ordinateur.

2. Connectez votre ancien téléphone à votre ordinateur et lancez Mobitrix.

3. Cliquez sur « Transférer WhatsApp entre appareils » et suivez les instructions à l’écran.

4. Connectez votre nouveau téléphone à votre ordinateur et attendez la fin du transfert.

Méthode 3 : Utilisation d’une méthode de transfert de données local

WhatsApp propose également une méthode de transfert de données local qui vous permet de transférer votre historique de chat sans utiliser de sauvegarde dans le cloud. Voici comment utiliser cette méthode :

1. Ouvrez WhatsApp sur votre ancien téléphone et accédez à Paramètres > Chats > Transférer les chats.

2. Appuyez sur Démarrer et accordez à WhatsApp l’autorisation d’atteindre les appareils à proximité.

3. Sur votre nouveau téléphone, ouvrez WhatsApp et connectez-vous avec le compte actuellement sur votre ancien téléphone.

4. L’application vous demandera alors si vous souhaitez transférer votre compte. Sélectionnez Démarrer. Il générera un code QR.

5. Scannez le code QR de votre nouveau téléphone avec votre ancien téléphone.

6. Attendez que le transfert soit terminé.

Derniers mots

Le transfert de chats WhatsApp vers un nouvel appareil sans sauvegarde dans le cloud est possible, et il existe différentes méthodes pour y parvenir. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité intégrée de WhatsApp, un outil tiers tel que Mobitrix ou une méthode de transfert de données locale. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous de suivre attentivement les instructions et assurez-vous que les deux appareils sont connectés au Wi-Fi.

Actualité mobile et vidéo du moment