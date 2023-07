Les batteries amovibles dans les téléphones sont-elles une bonne idée de nos jours ?

Il y a quelques semaines, le Parlement européen a voté un nouveau projet de loi censé obliger les fabricants de téléphones à ramener les batteries amovibles sur leurs smartphones. Cela fait partie d’un programme plus large d’introduction de nouvelles réglementations sur le marché, et devrait également apporter le « droit à la réparation », c’est-à-dire une plus grande disponibilité des composants de remplacement et leur remplacement plus facile pour les utilisateurs.

La raison principale est, bien sûr, l’environnement, un sujet qui est souvent utilisé comme un mantra pour aboutir à une sorte de socket de conscience, mais avec un impact discutable. Un bon exemple est la réglementation de l’utilisation des ports USB-C dans les téléphones vendus sur le marché de l’UE. L’impact d’une telle réglementation sur l’environnement est discutable pour de nombreuses raisons, mais d’un autre côté, elle a forcé même des entreprises comme Apple à changer leur philosophie d’entreprise.

Impact des batteries amovibles sur l’environnement

L’UE pense désormais que le retour des batteries remplaçables dans les téléphones portables aura un impact direct sur l’environnement. Ils soutiennent que la principale raison pour laquelle les utilisateurs jettent leurs téléphones usagés est que la batterie a commencé à perdre de sa capacité. Et ils ont raison à ce stade.

Puisqu’il est très compliqué de remplacer les batteries non amovibles, voire impossible si vous n’êtes pas assez expérimenté, votre téléphone sera gaspillé bien avant qu’il n’atteigne la fin du support constructeur.

D’autre part, les batteries de rechange sont faciles à perdre. Nous pourrions affirmer qu’ils ont également un impact négatif sur l’environnement pour de nombreuses raisons. En réalité, la discussion sur ce sujet pourrait durer des heures, mais il est douteux que nous parvenions à un consensus.

Cependant, avec des batteries amovibles, nous pourrions être en mesure d’avoir plus d’influence sur la durée de vie de nos appareils, puisque nous serions en mesure de changer nous-mêmes les anciennes. Notamment, sans avoir besoin de se rendre dans un atelier SAV, et d’attendre des semaines pour récupérer nos téléphones.

Il y a dix ans, nous étions plutôt satisfaits des appareils à piles remplaçables. Certains d’entre nous en avaient toujours un de rechange, afin de le remplacer à un moment donné. Pendant ce temps, les powerbanks ont fourni une bonne solution à ce problème, mais le problème des batteries scellées persiste. Le remplacement de la batterie des appareils plus anciens porte rarement ses fruits. C’est le cas même si le téléphone peut être utilisé pendant encore un an ou deux.

Est-ce vraiment une question d’environnement ?

De cette manière, le moment environnemental est généralement présent. Pourtant, il y a aussi la possibilité de perdre une batterie de rechange. Cette situation ouvre maintenant une toute nouvelle série de questions. Un bon exemple est qu’un téléphone perdu a un impact plus important sur l’environnement que celui de votre ancien téléphone qui est destiné à être recyclé.

Soyons honnêtes. Le débat sur l’environnement, qui se déroule au moment où l’Allemagne redémarre des centrales thermiques, est fondamentalement inutile. Alors, concentrons-nous sur les avantages et les défauts des batteries remplaçables dans la vie de tous les jours.

Avantages des batteries amovibles

Flexibilité et praticité

Une batterie amovible serait utile dans les cas où vous voyagez. Pour la simple raison qu’il serait plus facile à transporter qu’un powerbank. À l’époque, beaucoup d’entre nous avaient l’habitude de transporter encore plus de piles de rechange dans nos sacs et de les remplacer lorsque les piles d’origine étaient épuisées. Ce serait vraiment bien si nous utilisions ces petits objets légers plutôt que des powerbanks lourds.

Durée de vie prolongée de l’appareil

Le fait même que vous puissiez remplacer la batterie vous-même affecte la probabilité que vous conserviez le même appareil plus longtemps. Un modèle avec un non remplaçable, vous allez probablement le jeter, ou le mettre dans un tiroir, et l’oublier. À un moment donné, il deviendra un déchet et pourrait se retrouver là où il ne devrait pas, car le contenu des piles pourrait nuire à votre santé. En cas de fuite de jus, cela deviendra très dangereux.

Les batteries amovibles réduisent les coûts

L’une des raisons courantes de ne pas remplacer la batterie est que cela ne rapporte tout simplement pas. Leur remplacement dans les smartphones d’aujourd’hui est compliqué, et surtout assez coûteux. Étant donné que la batterie est littéralement scellée (ou collée) sur d’autres composants, il n’est pas rare que le coût de son remplacement soit souvent supérieur à la valeur du téléphone lui-même. La valeur que vous pouvez obtenir pour votre ancien téléphone peut être égale ou inférieure au coût du remplacement de la batterie.

Temps d’attente réduit

De nos jours, il est assez courant que les réparations de téléphone prennent des semaines. Cette période peut être plus courte si vous habitez dans une grande ville. En effet, les ateliers des zones rurales n’effectuent pas la majorité des actions de réparation. Ils envoient simplement les appareils par la poste aux centres de service situés dans les grandes villes.

De même, vous pourriez avoir un problème supplémentaire si vous avez acheté l’appareil dans une boutique en ligne à travers le monde. En cas de réparation sous garantie, ces boutiques en ligne vous demandent souvent d’envoyer l’appareil par la poste.

Réduction de la probabilité de dommages

Les cellules à l’intérieur chauffent pendant la charge, ce qui indique qu’elles se dilatent également dans l’espace. La chambre intérieure du boîtier du téléphone est très étroite et a une faible tolérance à la dilatation. Cela présente un risque de surchauffe et de gonflement, ce qui était souvent le cas il y a quelques années.

Cependant, en raison des progrès de la technologie de fabrication, ce problème a été en grande partie résolu. Pourtant, un certain risque de surchauffe et d’inflammation est toujours persistant.

Inconvénients des batteries amovibles

Les piles amovibles pourraient causer le problème de conception

Au cours de la dernière décennie, les fabricants nous ont gâtés avec des appareils beaux et élégants. Il est difficile d’imaginer à quoi ressembleraient nos vies si le téléphone portable moyen revenait à des épaisseurs de 10 mm et plus.

Il y a un autre inconvénient à cette histoire. Faire des boîtiers plus grands affectera probablement la masse, et nos téléphones pourraient devenir plus lourds. Certains utilisateurs affirment toujours qu’ils sacrifieraient l’épaisseur du téléphone pour la batterie amovible. Oui, c’est une bonne raison. Mais je doute qu’ils puissent même imaginer à quoi ressemblerait le téléphone dans un tel boîtier.

Coûts supplémentaires pour les fabricants

Les coûts de production plus élevés signifient des prix de détail plus élevés. C’est la loi fondamentale. Afin de respecter la réglementation, les fabricants doivent investir dans de nouvelles lignes de production. Ils peuvent également avoir besoin d’embaucher de nouveaux designers. Beaucoup d’entre eux devront sûrement changer le processus de production global.

Cela entraînera de nombreux nouveaux coûts et le prix de production augmentera. Il est facile de comprendre qui souffrira le plus. Dans le pire des cas, les fabricants devraient inventer une sorte de nouvelle façon de construire le boîtier. Pour de nombreuses raisons, il est peu probable que nous revoyions des couvertures en plastique. Il sera donc intéressant de voir s’ils proposent de nouvelles idées. Les innovations sont celles qui font avancer l’industrie depuis longtemps. Ils sont le résultat de nombreuses façons dont nous utilisons les téléphones et autres appareils aujourd’hui. Si ce règlement entre en vigueur, il ne sera pas surprenant de voir de nouvelles conceptions.

Durabilité compromise

Si vous vous souvenez des piles remplaçables et de leurs couvercles, vous vous souvenez probablement aussi de l’un des inconvénients les plus courants. Les appareils de cette époque étaient beaucoup plus sensibles aux dommages si vous les laissiez tomber. Si de tels téléphones reviennent dans la réalité, vous pouvez vous attendre à une réduction de la solidité et de la durabilité.

Manque de résistance à l’eau et à la poussière

Il est également probable que ces nouveaux smartphones perdent leurs certificats de résistance à l’eau et à la poussière. Ce n’est pas nécessairement le cas. Dans le passé, il existait déjà des téléphones résistants à l’eau et dotés d’une batterie amovible en même temps.

Il est difficile de s’attendre à ce que la plupart d’entre eux utilisent le même schéma de construction. Autrement dit, de tels appareils étaient rares et souvent maladroits. Même la résistance à l’eau n’était même pas proche des normes d’aujourd’hui.

Conclusion

Chaque règlement a ses bons et ses mauvais côtés, y compris celui-ci. Si l’UE réussit dans ce plan, les fabricants seront confrontés à un défi de taille. Cependant, il est tout à fait certain qu’ils bénéficieront d’une sorte de dérogation. Il faut leur laisser suffisamment de temps pour adapter leurs lignes de production et développer de nouvelles normes qui répondront aux nouvelles exigences.

Ce cas est similaire à la réglementation du slot USB-C. Il est important de souligner que l’UE est l’un des marchés clés pour la majorité de l’industrie. Compte tenu de la taille et du pouvoir d’achat, on ne peut pas s’attendre à ce que les fabricants fabriquent deux types de carters pour des régions différentes.

Si ce projet de loi est adopté et qu’il est promulgué, nous aurons à nouveau des piles amovibles. Apparemment avec beaucoup de compromis, cependant. Les téléphones deviendront probablement plus chers et plus maladroits. Peut-être que les fabricants apportent de nouvelles idées géniales, qui seraient appréciées dans les facteurs de forme ennuyeux des téléphones d’aujourd’hui. Dommage que les concepts de téléphones modulaires, apparus il y a des années, n’aient jamais eu leur chance sur le marché. Avec ce nouveau règlement, peut-être que certaines personnes de Samsung, Apple et d’autres joueurs proposent quelque chose de vraiment intéressant.

