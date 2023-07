La reconnaissance faciale sera généralisée dans tous les aéroports américains d’ici 10 ans

En bref : L’Administration de la sécurité des transports (TSA) semble prête à transformer son programme driver en un système complet d’identification biométrique pour des centaines d’aéroports américains. Préjugés raciaux ? Droits civiques ? Protection de la vie privée ? Notre dernière technologie résout tous les problèmes typiques de la surveillance biométrique, affirme la TSA.

Les agents de la TSA testent la nouvelle technologie d’identification depuis deux ans, et l’agence fédérale prévoit maintenant d’étendre le programme au contrôle des voyageurs dans 430 aéroports américains. Le système, connu sous le nom de CAT-2 et fourni par Idemia, est une « solution d’identité sécurisée » conçue pour faire correspondre avec précision une photo prise en direct avec une image sur une version d’identité numérique afin de vérifier l’identité d’un passager.

CAT-2 est testé dans 25 aéroports des États-Unis et, selon la TSA, la technologie a amélioré l’efficacité de la vérification de l’identité sans porter atteinte aux droits des passagers. Le gouvernement américain a alloué 128 millions de dollars sur une période de sept ans, tandis que le secrétaire de presse de la TSA, Carter Langston, déclare que l’extension du programme à 430 terminaux prendra près d’une décennie.

Selon le communiqué de presse d’Idemia, la dernière itération de sa « Credential Authentication Technology » améliore les contrôles de sécurité et facilite une « expérience sans contact » en utilisant la technologie biométrique pour vérifier les références d’identité numérique. L’entreprise considère qu’il s’agit de l’un de ses programmes les plus innovants, et elle a reçu des commentaires positifs de ses partenaires constructeurs de la TSA sur la base des résultats obtenus par les 2 054 unités CAT qui ont été installées depuis 2022.

M. Langston a déclaré que le système d’identification biométrique n’était opérationnel qu’à « six pour cent » et qu’il faudrait plusieurs années pour qu’il atteigne 100 %. « Rien ne se fait rapidement au sein du gouvernement fédéral », a reconnu M. Langston.

L’identification biométrique est actuellement facultative et, selon M. Langston, elle permet de détecter rapidement les fausses cartes d’identité. Au cours du projet driver, l’algorithme de comparaison des visages s’est avéré efficace à 97 % pour toutes les catégories démographiques.

Les groupes de défense de la vie privée et des droits civiques ne partagent pas le même enthousiasme à l’égard du CAT-2 et préconisent l’abandon complet du programme de surveillance de masse mis en place par le gouvernement américain. Jeramie D. Scott, directeur du projet Surveillance Oversight de l’EPIC, a récemment déclaré que la technologie de l’identification biométrique était une grave erreur. M. Scott a mis l’accent sur les préoccupations concernant non seulement la protection de la vie privée et les préjugés, mais aussi sur les « implications à long terme de l’utilisation de notre visage comme version d’identité ».

Il est largement reconnu que la biométrie peut être une arme à double tranchant lorsqu’il s’agit d’identification personnelle, car les individus ne peuvent pas changer leur visage ou d’autres caractéristiques biométriques si des escrocs parviennent à les « voler » à des fins malveillantes. Selon la TSA, le système CAT-2 peut protéger la vie privée des passagers en écrasant les photos réelles à chaque nouveau balayage.

