Comment télécharger et installer des jeux sur Asus ROG Ally

Les appareils portables font un retour en force et il est bon de savoir qu’une poignée d’options sont disponibles pour les utilisateurs. L’Asus ROG Ally est l’un de ces appareils portables qui vous permet de l’utiliser comme un mini-ordinateur portable. Il fonctionne sous Windows 11, ce qui indique que vous pouvez presque tout faire, y compris jouer à vos titres préférés en toute simplicité.

Si vous ne connaissez pas encore le ASUS ROG Ally, vous êtes au bon endroit. Nous allons vous montrer comment télécharger des jeux sur votre ROG Ally et comment installer ces jeux sur votre carte SD. Commençons.

Comment installer des jeux sur l’Asus ROG Ally

L’installation d’un jeu sur votre Asus ROG Ally est simple et facile. L’Asus ROG Ally fonctionnant sous Windows 11, vous pouvez facilement jouer à tous les jeux auxquels vous avez l’habitude de jouer sur votre PC de jeu. Vous pouvez facilement télécharger Steam, Epic Games Store, Good Old Games, Battle.net, Ubisoft Connect et EA Origin sur votre ordinateur de poche Asus ROG Ally et jouez immédiatement.

Il vous suffit de vous rendre sur le site de la plateforme et de télécharger le client de jeu. Connectez-vous avec votre compte et recherchez le jeu auquel vous souhaitez jouer. A partir de la recherche, ouvrez le jeu et cherchez l’option Télécharger/Installer. Vous pouvez utiliser l’option disponible pour profiter immédiatement de vos jeux. L’interface utilisateur de chaque client est différente, ce qui indique qu’il y aura des menus différents, mais vous trouverez facilement les options requises. Si vous souhaitez installer le jeu sur une carte SD ou modifier l’emplacement d’installation, consultez la solution suivante.

Installer des jeux sur une carte SD

Bien que l’Asus ROG Ally soit livré avec un SSD de 512 Go, que vous pouvez toujours mettre à niveau pour obtenir plus d’espace de stockage, de nombreux utilisateurs préfèrent installer leurs jeux en utilisant des options de stockage extensibles telles que les cartes SD. Comme le ROG Ally dispose d’un emplacement pour carte SD, vous pouvez facilement installer vos jeux sur la carte SD. Les étapes mentionnées ci-dessous vous montrent comment installer vos jeux du ROG Ally sur votre carte SD.

Formatez la carte SD

Une fois la carte SD insérée dans le ROG Ally, vous devez la formater. Suivez les étapes suivantes pour formater la carte SD.

Source : Asus ROG

Une fois la carte SD insérée, ouvrez le Poste de travail sur votre Asus ROG Ally. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte SD dans le Poste de travail et choisissez l’option Formater dans le menu contextuel. Choisissez le système de fichiers NTFS et cochez l’option Formatage rapide. Cliquez sur Démarrer et laissez le processus de formatage commencer. Une fois le formatage terminé, vous pouvez maintenant utiliser la carte SD pour installer les jeux que vous téléchargez à partir de diverses plateformes de jeux.

Changer l’emplacement de stockage de vos jeux

Étant donné que les jeux sont disponibles sur différentes plateformes, ils sont généralement téléchargés sur le stockage par défaut. Dans ce cas, le stockage par défaut sera le SSD de 512 Go de votre ROG Ally.

Changer l’emplacement de stockage pour la carte SD dans Steam

Avant de commencer à télécharger le jeu depuis Steam, vous verrez une boîte de dialogue qui vous indiquera la taille du jeu, le temps de téléchargement estimé ainsi que les raccourcis que vous souhaitez créer. En bas, vous pouvez simplement cliquer sur le menu déroulant pour choisir votre emplacement de téléchargement préféré. Choisissez ici la carte SD et cliquez sur le bouton Suivant pour laisser le jeu se télécharger sur votre carte SD.

Source : Asus ROG

Changer l’emplacement de stockage pour la carte SD dans l’application Xbox

Désormais, avec l’application Xbox, vous pouvez facilement télécharger des jeux à condition de les avoir achetés individuellement ou d’avoir souscrit un abonnement au Xbox Game Pass. Lorsque vous cliquez sur le bouton Installer d’un jeu dans l’application Xbox, une boîte de dialogue s’affiche. Ici, vous pouvez modifier l’emplacement de stockage du jeu sur la carte SD de votre ROG Ally. Une fois que c’est fait, cliquez sur les boutons verts d’installation et vous devriez être prêt à partir.

Source : Asus ROG

Changer l’emplacement de stockage en carte SD dans la boutique Epic Games

L’Epic Games Store est également un grand store de jeux où vous pouvez jouer à des jeux comme Fortnite et Rocket League. Si vous téléchargez un jeu depuis la boutique Epic Games, vous pouvez facilement modifier l’emplacement de stockage. Lorsque vous cliquez sur le bouton bleu d’installation, la boîte de dialogue s’affiche. Ici, vous pouvez modifier l’emplacement de téléchargement en cliquant sur le bouton bleu Parcourir pour sélectionner la carte SD comme emplacement de téléchargement.

Source : Asus ROG

Changez l’emplacement de stockage en carte SD dans l’application EA

L’application EA est un endroit idéal pour ceux qui aiment les jeux comme Need for Speed, Les Sims, et un grand nombre de jeux EA Sports. Vous pouvez facilement modifier l’emplacement de téléchargement de votre jeu sur votre carte SD en changeant simplement l’emplacement d’installation avant de télécharger le jeu sur votre ASUS ROG Ally.

Source : Asus ROG

Changer l’emplacement de stockage pour la carte SD dans Ubisoft Connect

Pour des jeux comme The Crew, Riders Republic et d’autres jeux exclusifs à Ubisoft Connect, vous pouvez facilement modifier l’emplacement de téléchargement de votre jeu avant de commencer à le télécharger. Vous pouvez modifier l’emplacement du dossier dans Ubisoft Connect en cliquant sur le bouton bleu Changer. Cette boîte de dialogue apparaît lorsque vous téléchargez un jeu à partir de l’application Ubisoft Connect.

Source : Asus ROG

Changer l’emplacement de stockage pour la carte SD dans GOG

GOG est un endroit idéal pour ceux qui veulent acheter des jeux sans protection DRM. Vous y trouverez un bon nombre de jeux plus anciens ainsi que des jeux gratuits de temps à autre. Lorsque vous téléchargez un jeu depuis GOG, la boîte de dialogue de téléchargement apparaît. Ici, à côté de la section Installer vers, vous pouvez voir le bouton Parcourir. Cliquez dessus et choisissez la carte SD qui se trouve dans votre ROG Ally.

Source : Asus ROG

Dernières réflexions

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement télécharger des jeux sur votre ROG Ally ainsi que changer la légende de téléchargement de votre stockage interne à votre carte SD dans le ROG Ally. Si vous avez des questions ou des interrogations, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

