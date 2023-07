La gamme iPhone 15 pourrait être livrée avec des batteries nettement plus grandes

En bref : La dernière rumeur sur Internet suggère que les iPhones de nouvelle génération d’Apple seront dotés de batteries nettement plus grandes que celles de leurs prédécesseurs, ce qui donnera à la société de Cupertino des options quant à la manière dont elle souhaite utiliser cette marge de manœuvre supplémentaire.

Selon un utilisateur de Weibo citant une source de Foxconn, l’iPhone 15 d’Apple sera expédié avec des batteries plus grandes. Les capacités des batteries augmentées seraient les suivantes :

iPhone 15 : 3877 mAh (18 % d’augmentation)

iPhone 15 Plus : 4912 mAh (augmentation de 13,6 %)

iPhone 15 Pro : 3650 mAh (14,1 % d’augmentation)

iPhone 15 Pro Max : 4852 mAh (augmentation de 10,9 %)

Les augmentations sont significatives, mais il est important de se rappeler que la capacité n’est qu’une partie de l’équation globale de l’autonomie. Le hardware et le logiciel (et la façon dont les deux interagissent) sont tout aussi importants, et Apple produit sans doute les exemples les plus efficaces de l’industrie mobile.

La prochaine gamme d’iPhone 15 d’Apple devrait être livrée avec deux processeurs différents selon le modèle. Les modèles bas de gamme iPhone 15 et iPhone 15 Plus seront probablement équipés du SoC A16 Bionic, la même puce que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Cette puce est fabriquée selon un processus de fabrication de 5 nm (N4P) de TSMC.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, quant à eux, devraient être expédiés avec un nouveau SoC A17 Bionic fabriqué selon un procédé plus petit de 3 nm.

Apple dispose de plusieurs options pour exploiter cette marge de manœuvre supplémentaire. L’entreprise pourrait maintenir un niveau de performance similaire et se concentrer uniquement sur l’amélioration de l’autonomie de la batterie. À l’inverse, Apple pourrait utiliser la capacité supplémentaire de la batterie pour augmenter les performances tout en conservant une autonomie similaire. Une combinaison de meilleures performances et d’une meilleure autonomie pourrait également être envisagée.

Apple annonce toujours ses nouveaux iPhones au début du mois de septembre, et il n’y a aucune raison de penser qu’il en sera autrement cette année. Outre des batteries plus puissantes, Apple chercherait à améliorer le chipset Ultra Wideband de ses téléphones afin de renforcer l’intégration de l’Apple Vision Pro. Des rumeurs antérieures indiquaient que le niveau Pro Max serait expédié avec un système de caméra périscopique qui étendrait la portée optique du téléobjectif de l’appareil photo.

