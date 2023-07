Premier aperçu de Google Pixel 8 Pro : fuite d’images pratiques exclusives

Même si toutes les entreprises n’aiment pas les fuites, elles semblent devenir inévitables ces dernières années. Presque toutes les entreprises souffrent de quelques fuites avant la sortie du produit final. Cependant, Google semble être l’entreprise la plus touchée à cet égard. Les produits Google sont facilement divulgués au point que l’entreprise est obligée d’annoncer certains produits avant la date prévue. C’était pour aider à garder une longueur d’avance sur la courbe des fuites, mais il semble que l’entreprise soit toujours à la traîne.

Une nouvelle image prototype du prochain Google Pixel 8 Pro a récemment fuité sur Reddit. L’image et le compte qui l’a publiée ont été supprimés quelques instants plus tard. Habituellement, lorsque cela se produit, cela prouve l’authenticité de la fuite.

À en juger par les détails de l’image divulguée, l’appareil est clairement la version pro du smartphone Google Pixel 8. En regardant de l’arrière, vous pouviez voir la bosse horizontale emblématique de la caméra avec les objectifs à triple caméra qui comprend un téléobjectif.

Caractéristiques du Google Pixel 8 Pro qui a fui

Aussi, l’appareil est clairement une version prototype qui est inscrite sur l’sticker qui est placé derrière. Il indique également que l’appareil est uniquement destiné aux tests et à l’évaluation. Le champ de la version du produit affiche également « Husky ». C’est le nom de code largement connu du Google Pixel 8 Pro. Le prototype dispose de 12 Go de RAM Samsung LPDDR5 et de 128 Go de stockage UFS qui a été fabriqué par SK Hynix.

Il est à noter que cet appareil n’est pas destiné à la vente puisqu’il ne s’agit que d’un prototype. Par conséquent, le produit de détail final peut finir par apporter des changements par rapport à ce que nous voyons actuellement. De plus, cette version prototype présente des motifs étranges sur la vitre arrière qui ne ressemblent pas à quelque chose que Google va apporter au produit final. Le motif peut probablement être là pour détecter les fuites, ce qui s’est finalement produit. La couleur de l’appareil ressemble à celle de l’îlot de la caméra. Cela est également moins susceptible d’être le cas pour le produit final.

Bien qu’il ne s’agisse pas du produit final, ce prototype nous donne un aperçu plus clair de ce à quoi ressemblerait le prochain Pixel 8 Pro. L’appareil ne changera pas trop de son prédécesseur en ce qui concerne sa conception. Google lancera probablement les Pixel 8 et 8 Pro quelque part en octobre. Cela nous laisse suffisamment de temps pour voir plus de détails et de fuites comme celle-ci.

Autres détails rumeurs du Google Pixel 8 Pro

Avant l’annonce officielle, il y a déjà eu beaucoup de rumeurs concernant les caractéristiques du Pixel 8 Pro. Des rumeurs ont rapporté que le combiné viendra avec un thermomètre infrarouge qui sera placé sous la lampe de poche LED. Nous nous attendons également à ce que le Pixel 8 Pro dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces 1 344 × 2 992 120 Hz et d’un capteur principal amélioré de 50 MP. L’appareil photo principal sera un capteur Samsung ISOCELL GN2 avec un capteur extra-large Sony IMX787 de 64MP supplémentaire. Le troisième appareil photo restera cependant le même objectif zoom optique 5x et appareil photo frontal 11MP.

