Windows 11 Developer Preview version 23493 : découvrez les fonctionnalités et les bugs du nouveau système

Microsoft a récemment publié Windows 11 Developer Preview Build 23493 sur Dev Channel il y a quelques jours. Il s’agit d’un canal permettant aux Windows Insiders de tester de nouvelles fonctionnalités et de fournir des commentaires. Cependant, certains utilisateurs qui ont installé cette version ont constaté qu’il y avait des problèmes avec le nouvel aperçu de développement. Windows 11 Developer Preview Build 23493 est une version de Windows 11 qui a été publiée sur le canal de développement du programme Windows Insider. Il s’agit d’une version spécialement conçue pour les initiés de Windows afin de tester de nouvelles fonctionnalités et de fournir des commentaires à Microsoft. Dans cet article, nous aborderons les différents bugs qui ont été signalés dans cette version ainsi que les points positifs apportés par la mise à jour.

Ce dont vous avez besoin pour exécuter Windows 11 build 23493

Au cas où vous vous demanderiez ce dont les utilisateurs ont besoin pour exécuter cette nouvelle mise à jour, nous avons une liste de configuration hardware requise. La version 23493 Dev Preview de Windows 11 ne fonctionnera pas sur n’importe quel système. Cependant, la configuration hardware requise pour exécuter Windows 11 build 23493 est la même que la configuration minimale requise pour exécuter Windows 11. Ainsi, si votre système peut exécuter Windows 11, vous pouvez essayer cette mise à jour.

Les utilisateurs auront besoin d’un processeur 64 bits compatible avec une vitesse de fréquence d’au moins 1 GHz et 2 cœurs ou plus. Celui-ci sera épaulé par 4 Go de RAM ou plus ainsi que 64 Go de stockage ou plus. Le système doit également être fourni avec une carte graphique compatible DirectX 12 ou un GPU intégré avec un driver WDDM 2.0. Il aura besoin d’un écran avec une résolution d’au moins 720p et une diagonale d’écran de 9″ ou plus. Un firmware UEFI avec fonction de démarrage sécurisé, TPM version 2.0 et une connexion Internet sont également nécessaires. Il est important de noter que certaines fonctionnalités nécessiteront que le testeur ait un compte Microsoft.

Il est important de noter que ce sont les exigences minimales. Cependant, certaines fonctionnalités peuvent nécessiter des caractéristiques plus élevées. De plus, certains appareils peuvent ne pas être compatibles avec Windows 11 en raison de limitations matérielles. Lorsque les testeurs de ce système identifient un bug, ils peuvent envoyer des commentaires dans le Hub de commentaires (WIN + F) sous Paramètres > Page d’accueil des paramètres.

Mises à jour incluses dans Windows 11 Developer Preview Build 23493

Selon MSPoweruser, Windows 11 Dev Preview 23493 propose de bonnes fonctionnalités. Sur une page de blog Microsoft, la société était particulière au sujet du nouveau Windows Copilot Preview. Certaines des fonctionnalités sont

1. Expreview du copilote Windows :

Il s’agit de la première version publique de l’assistant IA génératif Windows Copilot, qui a été introduit lors de la Build 2023. Windows Copilot est un assistant alimenté par l’IA qui intègre des capacités d’IA directement dans le système d’exploitation Windows. Il agit comme un assistant intelligent, fournissant des recommandations personnalisées, des informations et des flux de travail rationalisés pour améliorer la productivité et l’expérience utilisateur. Les avantages de Windows Copilot incluent sa simplicité, sa facilité d’utilisation et la possibilité de permettre à chaque utilisateur de devenir un utilisateur expérimenté, offrant une suite de fonctionnalités qui vous permettent de prendre des mesures décisives, de personnaliser les paramètres à votre guise, etc.

2. Nouvelle page d’accueil Paramètres :

Cela fournit une interface conviviale qui simplifie la navigation et améliore l’expérience globale. La nouvelle page d’accueil des paramètres apporte une interface simple pour présenter les fonctionnalités que vous utilisez fréquemment. Ainsi, les utilisateurs peuvent facilement accéder aux fonctionnalités qu’ils utilisent de temps à autre.

3. Socket en charge native de plusieurs types de fichiers d’archive :

Cela inclut RAR, qui est une fonctionnalité attendue depuis longtemps. Il facilite la portabilité et le stockage de plusieurs fichiers de données dans un seul fichier, compresse les fichiers pour utiliser moins d’espace de stockage et conserve les données et les métadonnées du système de fichiers. Les fichiers d’archive sont également utiles pour empaqueter les logiciels en vue de leur distribution et peuvent être stockés sur des systèmes ou envoyés via des canaux qui ne prennent pas en charge le système de fichiers en question.

4. Expérience Windows Sonic et technologie sonore spatiale :

Dans Windows 11 Insider Preview Build 23493, Microsoft a permis aux utilisateurs d’activer plus facilement leur expérience Windows Sonic avec une liste d’accès rapide de la technologie de son spatial installée. Cela permet aux utilisateurs de mieux personnaliser leur expérience audio avec plus de contrôle et moins de clics, ce qui facilite la gestion de leurs applications préférées. Les utilisateurs peuvent visiter le Microsoft Store pour trouver des options supplémentaires de technologie de son spatial telles que Dolby et DTS.

5. Nouveau mélangeur de volume :

L’expérience de réglages rapides audio mise à jour apporte un mélangeur de volume moderne qui permet une personnalisation rapide de l’audio sur une base par application. Il est accessible via le menu déroulant Actions rapides dans la barre des tâches. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de régler le volume pour chaque application spécifique et de basculer entre les périphériques audio. Il existe un nouveau raccourci clavier (WIN + CTRL + V) qui vous amène directement au mélangeur de volume pour un contrôle plus rapide. Selon Microsoft, cette amélioration vise à fournir plus d’options de contrôle et de personnalisation pour l’expérience audio dans Windows 11.

Pour activer le nouveau mélangeur de volume sur Windows 11 Build 23493, vous pouvez suivre ces étapes :

1. Ouvrez le menu déroulant Actions rapides dans la barre des tâches.

2. Recherchez l’icône ou l’option du mélangeur de volume.

3. Cliquez dessus pour accéder au mélangeur de volume et personnaliser les paramètres audio pour les applications individuelles[4].

6. API mise à jour pour épingler :

Selon les notes de publication de Windows 11 Insider Preview Build 23493, l’API mise à jour pour l’épinglage est désormais incluse dans cette version pour l’aperçu. Cela indique que les développeurs peuvent utiliser l’API mise à jour pour épingler des applications à la barre des tâches et à la barre d’état système de Windows 11. L’API mise à jour pour l’épinglage fait partie de l’expérience de la barre des tâches et devrait améliorer les performances lors de la compression des archives. Pour accéder à l’API mise à jour pour l’épinglage, les développeurs doivent avoir Windows Build 23493 ou supérieur dans le Dev Channel.

7. Problèmes résolus :

Plusieurs problèmes ont été résolus dans cette version, comme un problème où les utilisateurs ne pouvaient pas utiliser l’écriture manuscrite pour effacer du texte dans Microsoft Edge, et un problème où les icônes de périphérique manquaient sur les cartes de périphérique sous la page Dynamic Lighting.

Bugs de la version 23493 de l’aperçu de développement de Win 11

Si vous êtes dans le canal de développement et que vous souhaitez cette mise à jour, notez que vous devrez faire face aux bugs suivants.

1. Bugs de dialogue contextuel

L’un des bugs les plus notables de cette version est le bug de la boîte de dialogue contextuelle. Selon MSPoweruser, ce bug affecte les initiés de Windows, en particulier dans le canal Dev pour les utilisateurs qui viennent d’installer la Build 23493. La boîte de dialogue contextuelle semble étrange. Il est donc difficile pour les utilisateurs d’interagir avec eux. Ce bug est particulièrement frustrant pour les utilisateurs qui s’appuient sur des boîtes de dialogue contextuelles pour effectuer diverses tâches. Au lieu de s’afficher au centre, les boîtes de dialogue apparaissent sur le côté gauche de l’écran. Les boîtes de dialogue concernées incluent un sélecteur de couleur de thème personnalisé, un mode de verrouillage, un sélecteur de couleur de curseur de texte, des pools de stockage, etc.

2. Menus déroulants transparents

Un autre bug qui a été signalé dans cette version est les menus déroulants transparents. Selon ITHome, ce bug affecte les utilisateurs qui ont installé la Build 23493. Lorsque les utilisateurs cliquent sur un menu déroulant, le menu devient transparent, ce qui rend difficile la lecture des options. Cela pourrait également rendre le menu complètement blanc et inutilisable. Ce bug est particulièrement frustrant pour les utilisateurs qui s’appuient sur des menus déroulants pour effectuer diverses tâches.

3. Crash de l’explorateur de fichiers

Un autre bug qui a été signalé dans cette version est le plantage de l’explorateur de fichiers. Selon BetaWiki, l’explorateur de fichiers peut se bloquer lorsque les utilisateurs font glisser la barre de défilement ou tentent de fermer la fenêtre pendant une opération prolongée. Ce bug est particulièrement frustrant pour les utilisateurs qui comptent sur l’explorateur de fichiers pour gérer leurs fichiers.

4. Autres bugs

En plus des bugs mentionnés ci-dessus, plusieurs autres bugs ont été signalés dans cette version. Par exemple, certains utilisateurs ont signalé que le menu Démarrer ne fonctionnait pas correctement. D’autres utilisateurs ont signalé que la barre des tâches ne répondait pas. Certains utilisateurs ont également signalé que l’application Paramètres se bloque lorsqu’ils essaient de l’ouvrir. Par ailleurs, cette version présente des problèmes connus avec le lecteur de développement, l’explorateur de fichiers, les notifications, l’éclairage dynamique, l’encre Windows et la barre des tâches.

Une solution potentielle pour ces bugs?

Il s’agit d’une version Dev Preview, vous ne devriez donc pas vous attendre à une solution pour le moment. La version 23493 de l’aperçu de développement de Windows 11 en est à ses débuts, les bugs ne sont donc pas entièrement une surprise. Pour le moment, il n’y a pas de solutions temporaires ou de contournement pour ces bugs. Microsoft devra compiler les commentaires et travailler sur le système pour le stabiliser avant de publier la version finale. Ainsi, les utilisateurs confrontés à ces problèmes doivent être patients et attendre un correctif de Microsoft.

Il est courant que les versions de prévisualisation présentent des bugs et de l’instabilité, il est donc recommandé d’utiliser ces versions à des fins de test et non sur des systèmes de production. Les utilisateurs peuvent fournir des commentaires à Microsoft via le programme Windows Insider pour aider à améliorer la stabilité et les performances des futures versions.

Derniers mots

Windows 11 Developer Preview Build 23493 comporte plusieurs bugs qui affectent les utilisateurs, en particulier dans le canal Dev. Ces bugs incluent des bugs de boîte de dialogue contextuelle, des menus déroulants transparents, des plantages de l’explorateur de fichiers et d’autres problèmes. Bien que ces bugs soient frustrants pour les utilisateurs, il est important de se rappeler que les versions publiées sur le canal de développement ne doivent pas être considérées comme correspondant à une version spécifique de Windows, et les fonctionnalités et expériences peuvent ne jamais être publiées car Microsoft essaie différents concepts et obtient des commentaires. Les initiés Windows qui rencontrent des bugs dans cette version doivent déposer des commentaires dans Feedback Hub (WIN + F) sous Paramètres > Page d’accueil des paramètres.

