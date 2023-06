La Maison Blanche annonce plus de 42 milliards de dollars pour développer l’accès au haut débit dans tous les États-Unis.

En bref : Le président Joe Biden a annoncé que son administration a alloué plus de 42 milliards de dollars pour étendre l’accès à l’internet à haut débit à travers le pays dans le cadre du programme Broadband Equity Access and Deployment (BEAD). Cette allocation fait partie de la loi bipartisane sur l’infrastructure de 1,2 trillion de dollars qui a été signée par le président à la fin de 2021. Les fonds seront répartis entre les 50 États, Washington, D.C., et les territoires américains, en fonction des besoins.

Cette annonce a donné le coup d’envoi de la campagne de trois semaines de l’administration Biden intitulée « Investir en Amérique », au cours de laquelle le président, la vice-présidente Kamala Harris, divers membres du cabinet et d’autres hauts fonctionnaires expliqueront à la population comment les fonds alloués seront utilisés pour améliorer l’infrastructure du pays. Outre l’internet à haut débit, le projet de loi financera également divers projets tels que des ponts, des routes, des systèmes d’approvisionnement en eau et des systèmes énergétiques. Les partisans de la loi affirment que l’argent permettra de garantir la sécurité des déplacements et le transport efficace des marchandises à travers le pays.

Dans un communiqué annonçant l’attribution des fonds fédéraux, la Maison Blanche a déclaré que le financement de 42,45 milliards de dollars permettra d’améliorer l’accès à la large bande pour les millions de personnes qui vivent dans des zones mal desservies. Il devrait permettre à tous les habitants et à toutes les petites entreprises de ces régions d’accéder à un internet à haut débit fiable et abordable d’ici à la fin de la décennie.

Décrivant la large bande comme une nécessité pour les Américains « pour faire leur travail, participer équitablement à l’école, accéder aux soins de santé et rester en contact avec leur famille et leurs amis », M. Biden a comparé le financement de la large bande aux investissements réalisés par le président Franklin Delano Roosevelt pour apporter l’électricité à l’Amérique rurale dans le cadre de la loi sur l’électrification des zones rurales (Rural Electrification Act).

Les financements vont de 27 millions à 3,3 milliards de dollars, chaque État recevant au moins 107 millions de dollars. Au total, 19 États ont reçu plus d’un milliard de dollars, les plus grands bénéficiaires étant l’Alabama, la Californie, la Géorgie, la Louisiane, le Michigan, le Missouri, la Caroline du Nord, le Texas, la Virginie et Washington. Selon la Maison Blanche, ce financement permettra non seulement à des millions de personnes d’accéder à l’internet à haut débit, mais aussi de soutenir l’emploi dans le secteur manufacturier et d’attirer des investissements du secteur privé dans tout le pays.

Outre BEAD, le projet de loi sur les infrastructures comprend 14,2 milliards de dollars pour le programme de connectivité abordable (ACP), qui permet aux ménages les plus pauvres de bénéficier d’une réduction de 30 dollars par mois sur leur facture Internet, ainsi que d’une subvention unique de 100 dollars pour l’achat d’un ordinateur de bureau, d’un ordinateur portable ou d’une tablette électronique par les ménages remplissant les conditions requises. Il comprend également des milliards de dollars de financement pour la loi sur l’équité numérique et d’autres programmes visant à réduire la fracture numérique.

