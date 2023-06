Apple Arcade ajoute Stardew Valley, la version remastérisée de Ridiculous Fishing, et plus encore en juillet

Apple Arcade va bénéficier d’un grand coup de pouce en juillet avec l’ajout de trois nouveaux titres majeurs. Comme l’a d’abord rapporté Polygon, les nouveaux titres comprennent une version remastérisée de Ridiculous Fishing ainsi que des versions « App Store Greats » de Stardew Valley et Slay the Spire.

Apple indique également que des mises à jour « majeures » sont prévues pour les titres Apple Arcade Mini Motorways et Mini Metro+ en juillet. De plus, des mises à jour de What the Car ? et What the Golf ?

Le nouveau jeu Ridiculous Fishing est une version remastérisée de l’un des jeux iPhone les plus populaires, qui a fait ses débuts sur iOS en 2013. Le principe du jeu est que les joueurs tentent d’attraper des poissons puis de les abattre du ciel. Polygon explique :

Ridiculous Fishing est un jeu d’arcade extrêmement amusant qui consiste à sonder les profondeurs de la mer avec des appâts improbables (comme un grille-pain), à collecter autant de poissons que possible, à les projeter dans le ciel, puis à les abattre.

Apple indique que la nouvelle version de Ridiculous Fishing qui arrive sur Apple Arcade est un « remaster complet et élargi », reconstruit en 3D. Le jeu a été « reconstruit de fond en comble par l’équipe primée à l’origine ». La nouvelle version comprendra également un « mode compétitif avec des défis quotidiens, hebdomadaires et mensuels et des classements ».

Les nouvelles versions « App Store Greats » de Slay the Spire, du simulateur agricole Stardew Valley et de Lego Duplo World arriveront également sur Apple Arcade en juillet. Ces jeux Apple Arcade seront baptisés Slay the Spire+, Stardew Valley+ et Lego Duplo World+. Les abonnés d’Apple Arcade auront accès à l’intégralité du contenu de chaque jeu, sans achat in-app, ni publicité, ni autre forme de vente incitative.

Slay the Spire+ et Lego Duplo World+ seront lancés le 7 juillet, suivis de la version remastérisée de Ridiculous Fishing EX le 14 juillet. Stardew Valley+ sera lancé le 21 juillet. Le 28 juillet, Apple Arcade ajoutera un « nouveau jeu de simulation de vie » appelé Hello Kitty Island Adventure.

Enfin, Apple annonce que des mises à jour « majeures » seront apportées aux titres Apple Arcade existants Mini Motorways et Mini Metro+ en juillet.

