Tempo tire parti de la puissance de l’iPhone et de l’IA pour réaliser la plus grande mise à jour de son histoire

La société Tempo, spécialisée dans le fitness connecté, publie aujourd’hui la plus grande mise à jour de son histoire. Une quantité presque écrasante de nouvelles fonctionnalités, de personnalisation et de suivi des données ont été ajoutées, tirant parti de la technologie de l’iPhone et de l’IA. En réalité, il s’agit moins d’une mise à jour que d’une relance complète de la plateforme de gym à domicile de Tempo. Découvrons tout ce que vous devez savoir !

L’objectif principal de la suite de nouvelles fonctionnalités de Tempo est de rassembler les données biométriques provenant des wearables, de la numérisation du corps et de la technologie des caméras 3D afin de créer une expérience d’entraînement entièrement individualisée.

Moawia Eldeeb, PDG et cofondateur de Tempo, déclare :

Quel que soit votre niveau de forme, chaque séance d’entraînement est optimisée en fonction des besoins changeants de votre corps, chaque fois que vous revenez vous entraîner avec nous. Ce niveau d’hyperpersonnalisation fait partie intégrante d’un entraînement efficace qui vous engage, vous stimule et vous permet de réaliser des progrès tangibles. Fini les devinettes, fini les plateaux – Tempo évolue avec vous pour vous aider à devenir plus fort chaque jour.

Une petite note à propos de cette mise à jour. Elle devrait être disponible aujourd’hui pour les propriétaires de Tempo Studio, Tempo Move et Tempo Core.

Score de préparation

Tempo peut désormais utiliser vos données de santé individuelles pour déterminer un score de préparation quotidien. Ce score est basé sur la qualité de votre sommeil, la variabilité de votre fréquence cardiaque (VFC), votre fréquence cardiaque au repos et votre activité physique récente (y compris les séances d’entraînement effectuées avec et en dehors de Tempo).

Pour obtenir un score de préparation, vous devez porter une Apple Watch, un WHOOP, un Garmin ou d’autres wearables capables de transmettre ces données à Apple Health.

Par ailleurs, Tempo a également trouvé le moyen de faire en sorte que l’Apple Watch mesure automatiquement les données de la VRC au réveil. C’est quelque chose que l’Apple Watch ne fait pas d’elle-même et qui nécessite généralement que vous obteniez les données manuellement. Le suivi automatique de la VRC le matin est également quelque chose que je n’ai jamais vu aucune autre application Apple Watch (parmi les dizaines que j’ai essayées) être capable de faire.

Après avoir obtenu votre score de préparation quotidien, Tempo vous fournira une recommandation d’entraînement quotidienne unique et personnalisée basée sur vos objectifs.

Nous verrons bientôt comment cela fonctionne exactement, mais il y a d’abord une autre fonction de suivi de la santé dont nous devons parler.

Analyse de la composition corporelle en 3D

Tempo a ajouté un nouveau scan de composition corporelle en 3D dans l’application. En utilisant l’appareil photo de l’iPhone, vous pouvez maintenant prendre un scan rapide pour obtenir des données comme le pourcentage de graisse corporelle, la masse maigre et même la circonférence de différentes parties du corps.

Oui, vous pouvez même savoir si un bras a plus de masse musculaire qu’un autre. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que ce scan peut être utilisé pour personnaliser davantage vos séances d’entraînement. Par exemple, si Tempo constate un écart assez important entre les tailles des membres, il peut inclure davantage d’exercices à un seul bras ou à une seule jambe pour vous aider à créer un meilleur équilibre.

Plans d’entraînement adaptatifs

L’un des plus grands changements apportés à Tempo est la façon dont les plans d’entraînement sont créés. Ils ne sont plus généralisés, statiques et immuables. Les nouveaux plans s’adaptent à vous dans presque tous les domaines.

Tout d’abord, Tempo vous demandera s’il y a certains domaines que vous aimeriez privilégier plus que d’autres, ainsi que vos préférences en matière de levage de poids et de conditionnement. Ensuite, Tempo se met au travail pour concevoir un programme qui s’adapte à vous.

Par exemple, disons que je souhaite donner la priorité à la partie supérieure de mon corps. Tempo s’assurera alors que le haut du corps est ce que je travaille en premier chaque semaine, juste au cas où c’est tout ce que j’ai le temps de faire. Une fois que j’ai terminé, Tempo peut suggérer une séance d’entraînement pour le bas du corps ou le corps entier.

Le programme d’entraînement s’adapte non seulement au nombre de fois où je m’entraîne cette semaine, mais aussi à la durée des séances. Tempo vous donnera des objectifs hebdomadaires personnalisés (par exemple, le nombre de séries à effectuer pour une partie du corps) et vous aidera à ajuster les séances d’entraînement pour vous permettre d’atteindre cet objectif.

Entraînements personnalisés

Ces plans d’entraînement adaptatifs ne suggèrent pas simplement l’un des centaines d’entraînements préenregistrés de Tempo. Les séances d’entraînement elles-mêmes sont personnalisées en fonction de vos objectifs, de votre historique d’entraînement, du temps dont vous disposez et même de votre score quotidien de préparation.

Étant donné que les séances d’entraînement sont également encadrées, je n’ai honnêtement aucune idée de la façon dont Tempo procède, et j’ai hâte de m’y mettre et de tester tout cela par moi-même. (De toute évidence, Tempo a trouvé un moyen de mélanger et d’associer des milliers d’heures d’enregistrements d’entraîneurs pour pouvoir offrir cette expérience d’entraînement personnalisée.

Ainsi, que vous disposiez de 10 ou 40 minutes pour vous entraîner, que vous préfériez un entraîneur plutôt qu’un autre, ou que vous ayez un score de préparation faible ou élevé, un entraînement personnalisé sera généré pour vous permettre de progresser d’une semaine à l’autre.

Eldeeb m’a même dit qu’ils prévoyaient d’utiliser vos résultats pour déterminer les mouvements les plus efficaces pour vous. Ainsi, les entraînements et les plans personnalisés devraient devenir plus personnalisés et plus efficaces au fil du temps.

Repos dynamique

L’accent mis par Tempos sur la personnalisation ne se limite pas à fournir des séances d’entraînement personnalisées. Les séances elles-mêmes s’adaptent pendant que vous les suivez !

Un exemple de ceci est ce que Tempo appelle le repos dynamique. Si vous avez un moniteur de fréquence cardiaque couplé, comme l’Apple Watch, Tempo sera en mesure d’ajuster les temps de repos entre les séries de levage. Si votre fréquence cardiaque est trop élevée, le cours s’interrompt automatiquement pour vous donner plus de temps de repos. La séance reprend également automatiquement une fois que votre fréquence cardiaque est redescendue au niveau où elle devrait être pour la série.

Autre petite remarque : la pause prolongée en fonction de la fréquence cardiaque est facultative. Vous pouvez donc toujours reprendre manuellement le cours si vous ne souhaitez pas bénéficier de la pause prolongée.

Objectifs dynamiques de poids et de répétitions

Tempo avait déjà la capacité d’enregistrer automatiquement le poids que vous utilisez et le nombre de répétitions que vous effectuez. Mais l’entreprise va encore plus loin en combinant les dernières avancées en matière de science de l’exercice et d’intégration de l’intelligence artificielle.

Tout d’abord, Tempo utilisera désormais les répétitions en réserve (RIR) dans ses programmes d’entraînement. Si vous n’avez jamais entendu parler de RIR, il s’agit d’un moyen populaire de présenter des programmes d’entraînement basés sur le nombre de répétitions qu’une personne se sent capable d’effectuer avec un poids donné. Ainsi, par exemple, « 5 répétitions avec un RIR de 3 » indique qu’il faut faire cinq répétitions avec un poids dont vous pensez pouvoir faire huit répétitions s’il le fallait vraiment. Cela peut sembler compliqué, mais c’est assez simple et efficace une fois que vous l’avez compris.

Tempo sera désormais capable d’analyser et de prédire votre RIR afin d’ajuster automatiquement le nombre de répétitions et le poids suggérés pendant votre séance d’entraînement. Il est supposé utiliser au moins trois facteurs pour aider à déterminer votre RIR.

Vitesse de déplacement : Le tempo tient compte de la vitesse de chaque répétition pour vous aider à prédire le nombre de répétitions que vous pouvez effectuer.

Le tempo tient compte de la vitesse de chaque répétition pour vous aider à prédire le nombre de répétitions que vous pouvez effectuer. Fréquence cardiaque : Tempo peut observer les augmentations de la fréquence cardiaque en temps réel, ce qui peut faciliter l’analyse.

Tempo peut observer les augmentations de la fréquence cardiaque en temps réel, ce qui peut faciliter l’analyse. Retour d’information manuel : À l’occasion, Tempo vous demandera combien de répétitions supplémentaires vous auriez pu faire. (Vous pouvez répondre à cette question sur une Apple Watch si vous en portez une).

Tout cela permettra à Tempo d’avoir des objectifs dynamiques en termes de poids et de répétitions. Par exemple, si vous êtes trop léger, Tempo peut suggérer un poids plus élevé. Ou dans certains cas, Tempo peut augmenter ou diminuer les répétitions par série, en fonction de votre performance.

Suivi élargi des mouvements

Selon Tempo, la nouvelle mise à jour est accompagnée d’une amélioration significative de l’amplitude des mouvements et du suivi des mouvements. Auparavant, le seul suivi de mouvement disponible concernait les squats, ce qui vous permettait de voir si vous atteigniez votre objectif de profondeur en temps réel. Désormais, ce même retour d’information sur l’amplitude des mouvements sera disponible pour une variété d’autres mouvements. De plus, Tempo indique qu’il y a maintenant 50 exercices dans la bibliothèque de reconnaissance des poids.

Connecter la prise de Watts

Pour être tout à fait honnête, cette mise à jour m’a pris par surprise. Tempo a été plutôt dédié l’année dernière en termes d’ajout de nouvelles fonctionnalités, et je n’aurais jamais prédit qu’ils préparaient ce qui semble être une refonte complète du programme.

Vous voyez, ce qui me rend enthousiaste à propos du fitness connecté, c’est son potentiel d’évolution dans deux domaines :

Le premier consiste à rendre le fitness plus amusant et divertissant. Jusqu’à présent, presque toutes les entreprises de fitness connecté ont fait un excellent travail dans ce domaine. En proposant des instructeurs divertissants, de la musique ou des jeux pour nous aider à rester motivés et à continuer à faire de l’exercice.

Le deuxième domaine concerne l’utilisation de la technologie pour personnaliser entièrement les séances d’entraînement et obtenir des résultats bien meilleurs que ce qui était possible auparavant sans un entraîneur personnel coûteux. C’est dans ce domaine que j’ai l’impression que le fitness connecté n’a pas réussi jusqu’à présent à apporter des progrès significatifs.

L’une des raisons pour lesquelles très peu d’entreprises de fitness connecté ont réalisé des progrès significatifs dans ce deuxième domaine est probablement qu’il entre également en conflit avec le premier. Comment pouvez-vous à la fois fournir un niveau élevé de personnalisation et un instructeur préenregistré ou en direct ?

La meilleure tentative que j’ai trouvée jusqu’à présent a été le rameur Ergatta. Mais même là, Ergatta n’a fait qu’effleurer la surface, et je n’ai pas vu de progrès significatif de leur part depuis un certain temps.

J’ai vu beaucoup de technologies de fitness dans les coulisses qui promettent de changer radicalement la donne, mais aucune n’est devenue disponible à ce jour.

Cependant, Tempo vient peut-être de trouver une solution.

Si Tempo tient ses promesses, il s’agira de la mise à jour la plus impressionnante que j’aie jamais vue sur une plateforme de fitness connectée. Un produit de fitness connecté capable de créer et de personnaliser des séances d’entraînement bien pensées en temps réel pendant que l’utilisateur reçoit les conseils d’un excellent instructeur – voilà pourquoi je suis si enthousiaste !

