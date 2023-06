L’attaque DDoS contre Blizzard suscite de nouveaux appels en faveur d’un mode hors ligne pour Diablo 4

En bref : Si la majorité des joueurs et des tests ont fait l’éloge de Diablo 4, l’un des aspects les plus controversés du jeu est l’obligation d’être toujours en ligne. Cette exigence a de nouveau fait couler beaucoup d’encre le week-end dernier, lorsqu’une attaque DDoS a empêché les joueurs de se connecter à l’ARPG pendant plusieurs heures.

Dimanche matin, Blizzard a tweeté qu’il surveillait activement une attaque DDoS en cours qui affectait la latence et les connexions à ses jeux.

Les joueurs des jeux Battle.net, dont Overwatch 2, avaient signalé des problèmes avant l’annonce, mais c’est Diablo 4, le jeu en direct massivement populaire, qui a reçu le plus grand nombre de tweets, de messages et de réponses sur les forums. Un membre de Redditor a écrit qu’il n’avait pas pu accéder au jeu pendant plus de 12 heures. Le fil des plaintes est judicieusement intitulé « 6hrs+ downtime in a liveservice game by a multibillion $ company » (temps d’arrêt de plus de 6 heures pour un jeu en direct d’une société multimilliardaire).

Whomever DDoS #Diablo4 Le jeu est un jeu d’enfant. Il n’y a pas d’autre choix que d’aller à la rencontre des autres, de les aider à trouver des solutions. pic.twitter.com/44zk63YobO – Paul – Twitch UrbanPharaoh / YouTube Pharaoh TV (@Pharaoh_tv) 25 juin 2023

Ce n’est pas la première fois que la nature toujours en ligne de Diablo 4 cause des problèmes. Lorsque le jeu a été mis en ligne pour ceux qui n’avaient pas bénéficié d’un accès anticipé, l’afflux de nouveaux joueurs a entraîné des temps d’attente de plus d’une heure pour certaines personnes, dont cet auteur. Des cas similaires se sont produits depuis.

Blizzard a publié une annonce de dernière minute concernant l’attaque sur Battle.net, annonçant les problèmes de latence et de déconnexion et promettant qu’il essayait d’atténuer le problème. La société a confirmé la fin de l’attaque plus tard dans la journée de dimanche, sans préciser si les responsables s’étaient simplement arrêtés, si cela était dû à une action de la part de Blizzard ou qui était à l’origine de l’incident. L’attaque a probablement été programmée pour toucher le plus grand nombre possible de joueurs de Battle.net.

[#Bnet] Les attaques DDOS que nous surveillions sont terminées. Si vous n’arrivez toujours pas à vous connecter, essayez https://t.co/NY39q2slWo – Blizzard CS – Les Amériques (@BlizzardCS) 25 juin 2023

L’attaque DDoS a une fois de plus suscité des appels pour que Diablo 4 dispose d’un mode solo hors ligne afin que les utilisateurs puissent continuer à jouer au jeu lors d’incidents comme celui-ci. Les joueurs qui ne sont pas intéressés par les éléments en ligne, tels que les événements mondiaux, ou ceux dont la connexion Internet est irrégulière, apprécieront sans doute cette fonctionnalité.

Au début du mois, nous avons appris que Blizzard travaillait déjà sur deux extensions pour Diablo 4. Il a également été révélé que Diablo 4 est devenu le jeu de Blizzard qui s’est vendu le plus rapidement en moins de 24 heures.



