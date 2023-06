DHL Packstation : comment envoyer des colis sans étiquette ni imprimante

Depuis que DHL a récemment installé une station d’emballage sans écran contrôlée par une application dans mon quartier, ma vie a changé. Depuis, j’utilise l’envoi de colis sans étiquette ni imprimante plusieurs fois par semaine et je n’ai pratiquement plus besoin de me rendre dans une agence DHL. Voici donc un petit guide sur les points à prendre en compte :

Comment envoyer des colis sans étiquette ni imprimante ?

Si vous apportez un colis non affranchi à une station d’emballage sans présentoir pour l’envoyer sans étiquette ni imprimante, c’est très simple :

Ouvrez l’application Post & ; DHL (Téléchargez-la au préalable pour iPhone ou Android si ce n’est pas déjà fait) Achetez une étiquette d’expédition sous « Expédier » > ; « Colis », si ce n’est pas déjà fait. Copiez le numéro d’identification du panier/PAK que l’application vous affiche après l’achat en cliquant sur l’icône Copier, ou en marquant le numéro à la main en utilisant la fonction de copie de texte de votre système. Allez sur « Packstation » > ; « Expédier ». A la question « La station d’emballage a-t-elle un écran ? », tapez « Non – sans écran ». La question suivante est « Y a-t-il une étiquette d’expédition sur votre colis ? Tapez « Non, ne colle pas sur le colis ». Lorsque vous êtes invité à saisir le code, saisissez l’identifiant de votre panier/PAK, par exemple en cliquant sur « Coller » si vous l’avez déjà copié à l’étape 3. Vous pouvez également le retrouver dans l’e-mail de confirmation d’achat de timbres-poste que vous avez reçu entre-temps. Confirmez, choisissez un casier approprié, insérez votre colis et fermez le casier. C’est terminé.

Pour que votre smartphone puisse se connecter à la station d’emballage, vous devez avoir activé Bluetooth. Il se peut que la connexion ne fonctionne pas la première fois. Essayez plusieurs fois !

Que se passe-t-il ensuite ? La messagère qui s’occupe de la station d’emballage reçoit l’information que votre envoi a encore besoin d’une étiquette de colis. Elle imprime alors l’étiquette appropriée pour vous et l’appose sur votre colis. Votre colis est alors expédié à l’adresse souhaitée.

A quelles stations d’emballage puis-je envoyer des colis sans étiquette ni imprimante ?

Il est possible d’envoyer des colis sans étiquette ni imprimante dans toutes les stations d’emballage. Certaines stations d’emballage de type ancien peuvent imprimer l’étiquette pour vous et vous l’appliquez vous-même. C’est pratique, mais ce n’est pas la solution à laquelle je pense. Je veux déposer un colis sans aucune étiquette, après quoi DHL se charge du reste. En d’autres termes, le livreur reçoit les informations nécessaires, imprime l’étiquette, l’appose sur le colis et se charge de l’expédition.

Cela fonctionne dans de plus en plus de stations d’emballage sans présentoir. Deutsche Post/DHL a annoncé en avril 2023 qu’elle remplacerait progressivement toutes les stations d’emballage par des stations sans écran ni imprimante. Vous devrez alors utiliser l’application Deutsche Post & ; DHL pour envoyer un colis. Les défenseurs des consommateurs ne voient pas cela d’un très bon œil, car les personnes sans smartphone (compatible) seront exclues de l’expédition. C’est pourquoi Deutsche Post DHL Group a même reçu le prix négatif Big Brother Award 2023 dans la catégorie protection des consommateurs.

Expédition sans imprimante pour les retours DHL

Les retours DHL sont un peu plus compliqués : que faire si vous voulez renvoyer quelque chose, que votre revendeur vous fournit une étiquette de retour à imprimer, mais que vous n’avez pas d’imprimante sous la main ?

D’après Deutsche Post/DHL, vous pouvez le faire en saisissant le RET-ID (Return-ID) lors de l’envoi via l’application. C’est l’étape 7 des instructions ci-dessus. Vous devriez trouver l’ID de retour sur l’étiquette de retour que votre détaillant vous a envoyée. Vous le reconnaîtrez à la mention « RET » suivie d’un numéro à 12 chiffres, comme ceci :

ID de retour DHL (RET-ID)

Il se peut que vous deviez le taper à la main. Ce n’est pas idéal, mais c’est possible.

Est-ce que l’envoi se passe bien sans imprimante ni étiquette de colis ?

J’ai eu jusqu’à présent une très bonne expérience d’envoi de colis sans imprimante ni étiquette via des stations d’emballage sans présentoir. Chaque envoi a atteint son destinataire en peu de temps. Je n’ai pas de problème avec les retours.

Pour que votre colis arrive à bon port sans étiquette appliquée, vous devez d’abord retirer tous les autres autocollants avec des codes-barres ou QR. La Poste/DHL conseille également, par mesure de sécurité, d’insérer dans le haut du colis une note (si nécessaire écrite à la main) indiquant la marchandise, le destinataire et le contenu. Cela vous permettra de ne pas vous tromper en cas d’erreur.

Personnellement, la possibilité d’envoyer des colis sans imprimante m’a énormément facilité la tâche. Depuis que j’ai réduit au minimum l’utilisation de mon imprimante à la maison afin d’être prêt pour le futur sans papier, je me retrouvais toujours dans le copy-shop le plus proche. C’est maintenant beaucoup plus rare.

