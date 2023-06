Apple ne télécharge plus de médias dans « My Photo Stream » avant l’arrêt programmé de l’application

Apple a annoncé le mois dernier qu’elle prévoyait d’arrêter son service My Photo Stream cet été. C’est aujourd’hui la date limite pour le téléchargement de fichiers multimédias à l’aide de la fonction gratuite iCloud. Cette décision met fin au service après plus d’une décennie de fourniture d’une solution de synchronisation de base gratuite pour les utilisateurs d’appareils Apple.

Introduit par Steve Jobs dans le cadre d’iCloud en 2011, My Photo Stream permettait de télécharger automatiquement des photos et des vidéos sur un appareil pour les transférer sur un autre appareil sans synchronisation manuelle. Cette fonction n’était pas prise en compte dans la limite des 5 Go de stockage gratuit sur iCloud – ce qui, corrigé de l’inflation, représente environ 5 Mo – mais elle était limitée à 1 000 fichiers et n’a jamais pris en charge la synchronisation en pleine résolution.

Apple a ensuite lancé la photothèque iCloud (aujourd’hui iCloud Photos), un service complet de synchronisation de photos et de vidéos. iCloud Photos nécessite un abonnement payant à iCloud pour dépasser la limite de stockage gratuite de 5 Go d’iCloud. Les niveaux de stockage vont de 50 Go à 2 To, avec des forfaits à partir de 0,99 $ par mois.

Selon My Photo Stream, le service de synchronisation de 30 jours sera complètement désactivé le 26 juillet. D’ici là, les photos et vidéos stockées à l’aide du service continueront de disparaître au fur et à mesure qu’elles atteindront leur limite de stockage d’un mois.

Apple renvoie les utilisateurs à iCloud Photos et indique comment sauvegarder les photos de My Photo Stream :

Sur votre iPhone, iPad ou iPod touch

Ouvrez Photos et touchez Albums. Appuyez sur Mon flux de photos > ; Sélectionnez. Appuyez sur les photos que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur le bouton . > ; Enregistrer l’image.

Sur votre Mac

Ouvrez l’application Photos, puis l’album Mon flux de photos. Sélectionnez les photos que vous souhaitez enregistrer et qui ne se trouvent pas dans votre photothèque. Faites-les glisser de l’album Mon flux de photos vers votre bibliothèque.

