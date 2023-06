YouTube va renforcer les doublages en langue étrangère générés par l’IA pour les vidéos

Prospective : Depuis au moins deux ans, YouTube teste des moyens de proposer des vidéos avec plusieurs langues audio. Alors que la société intensifie ses efforts, une méthode consiste à utiliser l’intelligence artificielle pour traduire puis synthétiser la parole dans différentes langues, ce qui permet de gagner du temps et d’économiser des ressources par communiqué au doublage manuel.

YouTube a récemment annoncé son intention de soutenir un groupe qui aide les créateurs à produire rapidement des traductions audio pour les vidéos à l’aide de l’intelligence artificielle. Cette initiative viendra probablement compléter le développement en cours de la société d’une fonctionnalité permettant d’activer plusieurs pistes audio dans les vidéos.

Le projet, appelé Aloud, est né l’année dernière de l’incubateur Area 120 de Google. Il fonctionne en traduisant automatiquement la piste des sous-titres d’une vidéo et en prononçant la traduction à l’aide d’un synthétiseur vocal.

Si une vidéo n’a pas de sous-titres officiels, l’outil peut auto-transcrire la parole et laisser un humain relire le texte avant de lancer le processus de traduction. De plus, les créateurs peuvent l’utiliser sans connaître la langue dans laquelle ils traduisent. Actuellement, Aloud prend en charge l’espagnol et le portugais, avec l’hindi, l’indonésien et d’autres langues en préparation. Les YouTubers peuvent s’inscrire à l’accès anticipé sur le site web du projet.

Selon The Verge, YouTube a annoncé cette semaine à la VidCon Anaheim qu’il mettait tout son poids dans la balance pour Aloud, confirmant que des centaines de créateurs testent actuellement la fonctionnalité. L’année prochaine, la société prévoit d’améliorer Aloud afin que les doublages correspondent à la voix de l’orateur avec une meilleure synchronisation labiale.

YouTube a déjà révélé ses efforts pour faciliter le doublage en introduisant la possibilité de publier des vidéos avec plusieurs pistes audio. Les tests ont débuté en 2021 et ont permis de prendre en charge plusieurs langues indiennes et d’inclure des vidéos de certains des créateurs les plus populaires.

Des sociétés tierces aident les YouTubers à atteindre un public plus large en publiant des doublages sous forme de vidéos séparées, et ce bien avant que la plateforme ne commence à les approuver officiellement. La plupart des créateurs n’ayant pas les moyens de s’offrir les services des sociétés de doublage de films et de programmes télévisés, une industrie de plusieurs millions de dollars de traducteurs à budget moyen a vu le jour pour combler cette lacune.

Aloud pourrait devenir une méthode alternative pour produire des doublages plus rapidement et à moindre coût. La traduction automatique peut présenter des lacunes en termes de précision, mais la quantité de contenu sur YouTube qui pourrait potentiellement bénéficier d’un doublage est probablement bien supérieure à ce que les traducteurs professionnels peuvent atteindre. Si la technologie s’améliore, elle pourrait constituer l’une des nombreuses méthodes permettant d’étendre la portée d’une chaîne.

