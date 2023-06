Microsoft prévoit de forcer la fonctionnalité de mise à jour de Windows 11 Moment 3 en juillet

Microsoft a annoncé qu’il forcerait – activerait la fonctionnalité de mise à jour de Windows 11 Moment 3 en juillet 2023. La mise à jour Moment 3 fait partie de la nouvelle approche de Microsoft pour mettre à jour ses systèmes d’exploitation. Cela implique d’introduire de nouvelles fonctionnalités à travers une série de « Moments » plutôt que de simplement fournir des correctifs de bugs et des correctifs de sécurité. La mise à jour Moment 3 est la troisième de ces Moments pour Windows 11. Selon la société, elle apporte de nombreuses fonctionnalités nouvelles et attendues depuis longtemps au système d’exploitation. Voici ce que vous devez savoir sur les plans de Microsoft pour forcer – activer la fonctionnalité de mise à jour Windows 11 Moment 3 en juillet 2023.

Qu’est-ce que la mise à jour Windows 11 Moment 3 ?

Comme nous l’avons dit précédemment, la mise à jour de Windows 11 Moment 3 est la troisième des Moments de la société pour Windows 11. La société ajoute de nouvelles fonctionnalités au nouveau système, notamment des mises à niveau du menu Démarrer, de la barre des tâches et du centre d’action. Il comprend également certaines mises à niveau pour la saisie tactile, vocale et au stylet. La mise à jour inclut également des améliorations de l’application Paramètres, de l’explorateur de fichiers et de Microsoft Edge.

Pour les utilisateurs qui ne connaissent pas la mise à jour Moment, voici une brève introduction. La stratégie de mise à jour de Win11 est différente de celle de Win10. Son objectif est de fournir en permanence aux utilisateurs des « mises à jour créatives », et cette mise à jour fréquente des fonctionnalités est appelée au sein de Microsoft. La mise à jour « Moment » est différente de la mise à jour annuelle normale et de la mise à jour de l’aperçu de sécurité.

La première mise à jour « Moment » pour Windows 11 22H2 apporte de nouvelles fonctionnalités telles que des onglets/onglets pour l’explorateur de fichiers, des actions suggérées pour Edge et d’autres applications, et des fonctionnalités plus utiles. Les mises à niveau de suivi dans Moment 2 apportent des fonctions de barre d’état système plus pratiques, telles que la prise en charge du glisser-déposer. Dans « Moment 3 », Microsoft propose un type de notification différent, qui vous permet désormais de copier rapidement un code d’authentification (2FA) sans ouvrir un message entrant, un e-mail ou d’autres types de notification.

Quand la mise à jour Windows 11 Moment 3 sera-t-elle publiée ?

La mise à jour Windows 11 Moment 3 a été publiée le 24 mai 2023, en tant que mise à jour d’aperçu facultative pour Windows 11. Elle sera activée par défaut dans la mise à jour facultative de juin 2023 de Windows 11. Il sera automatiquement téléchargé et installé dans le cadre de la mise à jour du Patch Tuesday de juillet 2023.

Comment installer la mise à jour Windows 11 Moment 3 ?

Pour activer les nouvelles fonctionnalités de Moment 3 dans Windows 11, les utilisateurs peuvent suivre ces étapes :

Ouvrez Paramètres. Accédez à la mise à jour Windows. Cliquez sur « Vérifier les mises à jour ». Cliquez sur le bouton de téléchargement et d’installation à côté de la mise à jour optionnelle Moment 3. Redémarrez votre appareil. Accédez à Paramètres > Système > À propos de, et assurez-vous que la version de votre numéro de build est 22621.1778 / 22H2 ou supérieure. Revenez à la page Windows Update.

Il est important de souligner que les fonctionnalités Moment 3 seront activées par défaut dans la mise à jour facultative de juin 2023 de Windows 11. La mise à jour Patch Tuesday de juillet 2023 téléchargera et installera automatiquement la mise à jour Moment 3. Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité et met à niveau le sous-système Windows pour Linux (WSL) et de nouvelles fonctionnalités de sécurité.

Quelles sont les nouveautés de la mise à jour Windows 11 Moment 3 ?

La mise à jour Windows 11 Moment 3 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités au système. En plus des quelques fonctionnalités que nous avons énumérées ci-dessus, voici d’autres fonctionnalités que la mise à jour Windows 11 Moment 3 apporte

Améliorations du menu Démarrer, de la barre des tâches et du centre d’action.

Nouvelles fonctionnalités pour la saisie tactile, vocale et au stylet.

Améliorations de l’application Paramètres, de l’explorateur de fichiers et de Microsoft Edge.

Nouvelles fonctionnalités d’accessibilité, notamment un mode de contraste élevé amélioré et la prise en charge des afficheurs braille.

Améliorations du sous-système Windows pour Linux (WSL).

Nouvelles fonctionnalités de sécurité, notamment des améliorations de Windows Hello et Windows Defender.

Barre d’état système de la barre des tâches et notifications.

Insigne du menu Démarrer.

Nouvelle disposition des widgets.

Kiosque multi.

Dépannage du gestionnaire de tâches.

Nouveaux fonds d’écran dans les tons de rose, magenta et violet.

La mise à jour Moment 3 est conçue pour renforcer les paramètres de confidentialité, offrant aux utilisateurs une plus grande transparence et un meilleur contrôle sur leurs informations personnelles. La mise à jour a été publiée le 24 mai 2023 et sera activée par défaut dans la mise à jour facultative de juin 2023 de Windows 11.

Comment fonctionnent les nouveaux paramètres de confidentialité de la mise à jour Moment 3

La mise à jour Windows 11 Moment 3 inclut de nouveaux paramètres de confidentialité qui aident à protéger les informations personnelles des utilisateurs. La mise à jour ajoute un paramètre de confidentialité du capteur de présence dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Détection de présence. Si vous disposez d’un appareil doté de capteurs de présence compatibles, vous pouvez désormais choisir les applications pouvant accéder à ces capteurs. Vous pouvez également choisir les applications qui n’y ont pas accès. Microsoft ne collecte pas d’images ou de métadonnées. Le hardware de l’appareil traite vos informations localement pour maximiser la confidentialité.

En plus du paramètre de confidentialité du capteur de présence, la mise à jour Moment 3 inclut également des améliorations du rapport de confidentialité de l’application. Une section dans Paramètres indique la fréquence à laquelle votre emplacement, vos photos, votre appareil photo, votre microphone et vos contacts ont été consultés au cours des sept derniers jours. Il révèle également les domaines que les applications ont contactés. Avec les étiquettes nutritionnelles de confidentialité, cette fonctionnalité vous donne une image complète de la façon dont les applications que vous utilisez traitent votre vie privée.

Pourquoi Microsoft force-t-il la fonctionnalité de mise à jour de Windows 11 Moment 3 ?

Microsoft force la fonctionnalité de mise à jour de Windows 11 Moment 3 pour garantir que tous les utilisateurs de Windows 11 ont accès aux dernières fonctionnalités et mises à niveau. La mise à jour fait partie de la nouvelle approche de Microsoft pour mettre à jour ses systèmes d’exploitation, qui consiste à introduire de nouvelles fonctionnalités via une série de « Moments » plutôt que de simplement fournir des corrections de bugs et des correctifs de sécurité. En forçant la mise à jour, Microsoft peut s’assurer que tous les utilisateurs de Windows 11 sont sur la même page et ont accès aux dernières fonctionnalités et mises à niveau.

Pour le moment, il n’y a pas de consensus clair sur l’test d’expert selon lequel Microsoft force la fonctionnalité de mise à jour Win 11 Moment 3. Cependant, la société fera face à d’énormes tests si la mise à jour pose des problèmes au système.

