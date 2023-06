L’application Google Lens améliorée peut désormais vérifier de manière non fiable si vous avez un cancer de la peau

Opinion de l’éditeur : dans le jeu sans fin de la diffusion de fausses nouvelles et de la désinformation, l’IA générative est devenue une opportunité commerciale massive pour les entreprises technologiques non éthiques. Et Google veut être absolument le meilleur. Lens, l’outil de recherche basé sur l’image de la société, introduit maintenant de nouvelles fonctionnalités qui feront le bonheur de nombreux utilisateurs hypocondriaques et crédules.

Bard est l’IA générative que les employés de Google ont décrite comme un service menteur, inutile et digne de grincer des dents, alors Mountain View met encore plus d’algorithmes Bard et d’apprentissage automatique partout. Lens, l’outil de recherche visuelle né en tant qu’application autonome et désormais disponible en tant que fonctionnalité dans l’application mobile principale de Google, a apparemment été amélioré avec des fonctionnalités plus « intelligentes », plus d’algorithmes basés sur l’IA et, bien sûr, plus de Bard.

Dans un récent article de blog, Google souligne à quel point les utilisateurs aiment utiliser la fonction de recherche visuelle de Lens : chaque mois, selon la société de publicité, Lens fournit plus de 12 milliards de recherches visuelles aux utilisateurs susmentionnés. Pour accroître encore l’attrait de Lens, Google introduit désormais de nouvelles fonctionnalités fortement basées sur des algorithmes d’IA.

L’une des améliorations les plus intéressantes (et les plus dangereuses) pour Lens est sa nouvelle capacité à rechercher des affections cutanées. Après tout, suggère Google, décrire « un grain de beauté ou une éruption cutanée étrange sur votre peau » peut être difficile avec des mots seuls. Lens peut faire cela beaucoup mieux grâce à ses capacités de reconnaissance d’image, fournissant aux utilisateurs des résultats avec des affections cutanées similaires et suggérant potentiellement un diagnostic sans avoir besoin de consulter un médecin.

Google est bien conscient du fait que « l’IA » n’est qu’un programme informatique stupide et peut fournir des informations peu fiables, donc Lens met rapidement en évidence le fait que les résultats de recherche sont « uniquement informatifs » et non un diagnostic.

Une « autorité médicale » appropriée (c’est-à-dire un médecin doté d’un peu d’intelligence humaine) doit être consultée pour obtenir des conseils supplémentaires, ou peut-être pour comprendre si quelque chose qui, selon Lens, pourrait être un mélanome (un type dangereux de cancer de la peau) nécessite réellement des soins médicaux supplémentaires. attention, ou c’est juste l’un de ces malheureux « faux positifs » de ce nouveau monde passionnant généré par l’IA.

De plus, Lens « libère » la « créativité » des utilisateurs grâce à une intégration plus étroite avec l’IA de Bard. Comme annoncé lors de la dernière conférence I/O, Bard pourra bientôt également travailler avec des images, appelant Lens en arrière-plan pour « donner un sens » aux images ou photos incluses dans les invites des utilisateurs. L’IA pourrait fournir des informations sur un modèle de chaussures que nous avons vu pendant les vacances, dit Google, ou même suggérer un nouveau look d’été.

Les autres fonctionnalités avancées disponibles ou à venir sur Lens incluent la possibilité d’apprendre de nouvelles choses sur les points de repère pendant le voyage, la traduction en temps réel des dalles de signalisation, des menus et « plus » dans plus de 100 langues, l’obtention d’une aide étape par étape pour les devoirs des élèves. (mathématiques, histoire, sciences, etc.), magasiner des produits intéressants, découvrir quel type de « nourriture délicieuse » est en vente près de chez nous même si nous ne savons pas comment cela s’appelle réellement.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :