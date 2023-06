Une tortue en danger critique d’extinction donne naissance à 15 bébés : du jamais vu dans la nature

Une merveilleuse nouvelle vient d’Asie, la naissance de 15 petits spécimens de la tortue-molle paon du Myanmar. C’est une espèce endémique du pays asiatique (elle ne vit que là-bas) et en danger critique d’extinction. Les poussins après l’éclosion n’avaient jamais été vus dans la nature.

Crédit : Jeremy Holden / Faune & flore

Pour la première fois, la naissance dans la nature de jeunes de la tortue-molle paon du Myanmar (Nilssonia formosa) a été observée, une tortue d’eau douce qui ne vit que dans les lacs et les rivières du pays asiatique, également connu sous le nom de Birmanie. Au total, 15 bébés tortues issus d’une couvée nouvellement éclose ont été dénombrés, mais plusieurs autres auraient quitté le nid avant leurs frères et sœurs identifiés. C’est une nouvelle extraordinaire, car ce merveilleux reptile – appelé « paon » pour l’incroyable dessin sur la carapace – est classé en danger critique d’extinction (code CR) dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Et comme indiqué, la naissance de ces animaux n’a jamais été vue auparavant dans la nature.

Il a été documenté par les experts de l’organisation environnementale internationale Fauna & Flora, qui se battent depuis des années pour protéger les habitats naturels du Myanmar tourmenté, qui a souvent fait la une des journaux internationaux pour ses répressions et le sort de la politique et la lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Les petites tortues ont été trouvées au lac Indawgyi, considéré comme un véritable paradis de la biodiversité et considéré parmi les zones humides les plus importantes d’intérêt international. Ce n’est pas un hasard si en 2017 elle a été désignée « Réserve de biosphère » par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, plus connue sous l’acronyme d’UNESCO. Cette reconnaissance a également été obtenue grâce aux efforts de Fauna & Flora, qui en 2022, avec le soutien du Fish & Wildlife Service (FWS) des États-Unis et du Prince Bernhard Nature Fund, a lancé un projet dans le lac Indawgyi précisément pour protéger la tortue de la pavonina à carapace molle du Myanmar.

Un spécimen adulte. Crédit : Jeremy Holden / Faune & flore

Les travaux de conservation, pour lesquels la collaboration des habitants locaux a été extrêmement précieuse, ont immédiatement porté leurs fruits. Peu de temps après son établissement, cinq nids de la merveilleuse tortue ont été identifiés, qui ont été immédiatement clôturés, protégés et surveillés par des patrouilles d’habitants dûment formés. C’est au cours d’une de ces opérations de surveillance que les œufs d’un des nids ont éclos. Comme indiqué, un total de quinze petits reptiles ont été dénombrés, mais il est fort probable que d’autres bébés tortues aient déjà fait leur chemin jusqu’au cœur du lac. Les bébés ont été contrôlés par des experts pour la collecte de certaines données – telles que le poids et la taille – puis ils ont été relâchés dans leur habitat naturel.

Comme précisé, c’est une merveilleuse nouvelle pour une espèce endémique du Myanmar en danger concret d’extinction. La principale menace est représentée par l’homme, qui a littéralement exterminé cette tortue et d’autres pour se nourrir. C’est un problème répandu en Asie de l’Est, où de nombreuses espèces sont menacées d’extinction. Qu’il suffise de rappeler la mort de la dernière femelle tortue-molle géante du Yangtsé (Rafetus swinhoei), dont la carcasse a été retrouvée au Vietnam ces dernières semaines. Contribuer au déclin de ces reptiles et d’autres n’est pas seulement la chasse impitoyable perpétrée par l’homme, mais aussi la destruction de l’habitat naturel, la pêche – de nombreux spécimens restent piégés dans les filets -, l’impact du changement climatique et d’autres facteurs anthropiques. Pour toutes ces raisons, la naissance de 15 bébés tortues molles paons du Myanmar est un signe d’espoir, pour cette espèce et d’autres impliquées dans des projets de conservation.

« Travailler avec les communautés locales sera la clé de notre succès dans la lutte contre les menaces qui pèsent sur la tortue-molle paon du Myanmar, en danger critique d’extinction. Nous constatons déjà les résultats positifs de la collaboration avec les communautés pour gérer et protéger les sites de nidification et l’habitat clés. Notre travail pour sauver cette espèce, qui est unique au Myanmar, ne fait que commencer, mais la découverte et la libération de ces nouveau-nés est un bon début et un merveilleux exemple de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour sauver la nature. » Zau Lunn, Freshwater & Responsable du programme marin de la faune et de la flore dans le pays asiatique. L’espoir est que grâce à l’intervention d’associations et d’habitants, l’espèce puisse s’éloigner du gouffre sur lequel elle avait été poussée.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :