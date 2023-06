Les autorités américaines prolongeraient les exemptions des usines chinoises pour TSMC, Samsung et d’autres

Pourquoi c’est important : La loi CHIPs et d’autres sanctions américaines conçues pour restreindre le développement des semi-conducteurs chinois ont compliqué les affaires des entreprises qui ont déjà des activités en Chine continentale. De nouveaux communiqués indiquent que le gouvernement américain commence à admettre que le découplage des industries technologiques de la Chine est plus facile à dire qu’à faire.

Selon le Wall Street Journal, un responsable du département américain du Commerce a récemment déclaré que le gouvernement continuerait à autoriser certains fabricants de puces à étendre leurs opérations en Chine. La loi pourrait affaiblir les efforts américains pour limiter la croissance de son rival économique dans l’industrie des puces.

Au cours de la dernière année environ, les sanctions américaines ont freiné l’exportation d’outils de fabrication de semi-conducteurs essentiels vers la Chine pour empêcher le pays de devenir dominant dans ce secteur. Les États-Unis ont également convaincu les Pays-Bas et le Japon de suivre leur exemple. Cela a eu des effets néfastes mesurables sur les revenus technologiques chinois et sur le rythme de développement des semi-conducteurs dans les usines chinoises.

La décision la plus importante des États-Unis est peut-être la loi CHIPS, adoptée l’année dernière pour augmenter le financement des efforts américains de fabrication de puces. Le support financier promis par la législation est attrayant pour les leaders de l’industrie des puces comme Samsung et TSMC, mais s’accompagne de conditions limitant leurs investissements en Chine – un marché technologique lucratif et en pleine croissance. Le mois dernier, le PDG de NVIDIA a déclaré que les sanctions avaient indirectement nui aux entreprises américaines qui dépendent en partie des consommateurs chinois.

Ces réalités du marché ont probablement poussé les États-Unis à accorder à certaines entreprises comme Samsung et TSMC des exemptions temporaires des exigences de la loi CHIPS. Les États-Unis ne peuvent pas ignorer ces acteurs dominants de l’industrie, et ils ont déjà dépensé des milliards dans des usines chinoises. Les exemptions devaient durer jusqu’en octobre, mais les participants à un événement de l’industrie la semaine dernière ont déclaré au WSJ qu’Alan Estevez, sous-secrétaire au commerce pour l’industrie et la sécurité, avait annoncé leur prolongation indéfinie.

Sans surprise, la Chine a sévèrement critiqué la loi CHIPs et les sanctions, les qualifiant de mentalité dépassée de la guerre froide et accusant les États-Unis de perturber la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale. Beaucoup pensent que l’interdiction par la Chine des puces de la société américaine Micron est une réponse de représailles.

Les médias chinois ont également exprimé leur mécontentement à l’égard de l’accord de TSMC pour construire une usine en Arizona, qui commencera à fabriquer des puces de 4 nm en 2024. Cependant, les dépenses peuvent amener l’entreprise à facturer plus pour les puces de cette usine, et la culture de travail notoire de l’entreprise fait embaucher dans Arizona difficile, certains suggérant un choc culturel entre l’entreprise taïwanaise et les travailleurs américains.

