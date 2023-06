Intel annonce le plus grand changement de marque de processeur en 15 ans avant le lancement de Meteor Lake

Pourquoi c’est important: Les communiqués sont vrais – Intel renomme sa gamme de processeurs grand public avec le lancement des nouveaux processeurs Core et Core Ultra, à commencer par la prochaine version de Meteor Lake. Le « i » familier des générations précédentes de Core i3, i5, i7 et i9 disparaît ; ils s’appelleront désormais Intel Core ou Intel Core Ultra 3/5/7/9.

Le changement de marque d’Intel n’est pas une surprise. Quelqu’un a repéré un Core Ultra 5 dans la base de données de référence Ashes of the Singularity en mai, le même mois, un processeur Core Ultra 7 a été trouvé dans la référence Puget Bench Lightroom. Même Intel a confirmé qu’il changerait de marque une fois que Meteor Lake arriverait.

Intel appelle cette refonte la plus importante de la société depuis des années. Il semble que Meteor Lake – les premières puces d’Intel à utiliser une conception multi-tuiles plutôt que monolithique et fabriquées sur le nouveau nœud de processus Intel 4 – ait été choisie comme point de départ car, comme le dit la société, les processeurs de 14 génération représentent un point d’inflexion pour la conception, la fabrication et l’architecture.

À partir du lancement de Meteor Lake plus tard cette année, il y aura deux SKU de processeur client Intel : les puces Intel Core 3, Core 5 et Core 7 grand public ; et les processeurs « Premium », vraisemblablement les modèles haut de gamme, qui s’appelleront Core Ultra 5, Core Ultra 7 et Core Ultra 9.

Les communiqués selon lesquels Intel supprimerait la partie « i » de la marque du processeur, qui existe depuis la sortie de la microarchitecture Nehalem en novembre 2008, n’ont pas été bien accueillis par tout le monde. Beaucoup de personnes, lorsqu’ils parlent des puces d’Intel, les appellent « i5 » ou « i7 » par souci de brièveté. Cela peut prendre un certain temps pour s’habituer à les appeler Core ou Core Ultra et à ne pas utiliser la lettre i.

L’autre grand changement est qu’Intel divise les processeurs en groupes grand public et premium. Le changement de marque est destiné à simplifier le portefeuille de l’entreprise, il se pourrait donc que l’introduction du surnom « Ultra » soit destinée à faciliter les choses pour les types non férus de technologie, bien qu’il soit probablement moins bien accueilli par les autres.

Ailleurs, Intel n’indiquera plus la génération d’une puce devant ses marques Core. Cela indique que nous ne verrons pas, par exemple, « Intel 14-gen Core Ultra 9 14900K » dans le marketing. Cependant, la génération du CPU restera dans le numéro de processeur (par exemple 14xxx).

Team Blue a également souligné que ses cartes graphiques Intel Arc peuvent être couplées aux processeurs Core et Core Ultra. Un récent communiqué de Jon Peddie Research sur l’état de l’industrie des cartes graphiques a montré que si NVIDIA reste de loin la force dominante, Intel a gagné une part de marché de 4 %.

Enfin, Intel indique qu’il fait évoluer la marque de plate-forme Intel Evo Edition pour les conceptions vérifiées par Evo et introduit les étiquettes de périphérique Intel vPro Enterprise et Intel vPro Essentials pour les systèmes commerciaux concernés.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :