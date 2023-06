Le projet de loi du Sénat tiendrait les entreprises d’IA responsables du contenu généré en mettant fin à l’immunité de l’article 230

Une patate chaude : les inquiétudes concernant le type de hardware que l’IA peut générer pourraient être un problème pour ceux qui sont à l’origine des systèmes si une nouvelle législation est adoptée exemptant l’intelligence artificielle de l’article 230. Le projet de loi tiendrait OpenAI et Google pour responsables des problématiques, AI- contenu généré avec ceux qui le créent.

Le sénateur républicain Josh Hawley et son homologue démocrate Richard Blumenthal ont présenté la loi No Section 230 Immunity for AI. Comme son nom l’indique, la législation bipartite, si elle est adoptée, garantirait que les entreprises d’IA ne peuvent pas bénéficier des protections de l’article 230, les rendant responsables du contenu faux et éventuellement diffamatoire créé par les LLM et d’autres IA génératives.

« Les entreprises d’IA devraient être obligées d’assumer la responsabilité des décisions commerciales lorsqu’elles développent des produits – sans aucun bouclier juridique de l’article 230 », a déclaré Blumenthal.

L’un des domaines mis en évidence dans le communiqué de presse est celui des deepfakes. Pouvoir éditer numériquement l’image de quelqu’un pour la faire apparaître dans des images/vidéos compromettantes ou sexuellement explicites existe depuis des années. Mais les progrès de l’IA ont rendu les deepfakes plus convaincants que jamais. Le FBI a récemment émis un avertissement concernant le nombre croissant de sextortionnistes créant des deepfakes explicites à partir des images des médias sociaux.

L’article 230 de la Communications Decency Act, adoptée en 1996, stipule qu’un « service informatique interactif » ne peut être tenu responsable du contenu de tiers car il n’est pas l’éditeur de ce hardware. Cela indique qu’à quelques exceptions près, les entreprises derrière les plateformes de médias sociaux comme Facebook et Twitter, ainsi que les moteurs de recherche et les forums, ne peuvent pas être poursuivies pour le contenu généré par les utilisateurs.

« Nous ne pouvons pas commettre les mêmes erreurs avec l’IA générative qu’avec Big Tech sur la section 230 », a déclaré le sénateur Hawley. « Lorsque ces nouvelles technologies nuisent à des innocents, les entreprises doivent être tenues responsables. Les victimes méritent leur journée devant les tribunaux et cette proposition bipartite en fera une réalité. »

La loi No Section 230 Immunity for AI modifierait la section 230 en ajoutant une clause qui prive les entreprises d’IA de l’immunité dans les poursuites civiles ou pénales impliquant l’utilisation ou la fourniture d’IA générative. Cela permettrait également aux Américains lésés par les modèles d’IA générative de poursuivre les entreprises d’IA devant un tribunal fédéral ou d’État.

« Les entreprises d’IA devraient être obligées d’assumer la responsabilité des décisions commerciales lorsqu’elles développent des produits – sans aucun bouclier juridique de l’article 230 », a déclaré Blumenthal. « Cette législation est la première étape de nos efforts pour rédiger les règles de l’IA et établir des garanties alors que nous entrons dans cette nouvelle ère. La responsabilité de la plateforme d’IA est un principe clé d’un cadre de réglementation qui cible les risques et protège le public. »

Début 2020, le président Biden a déclaré qu’il souhaitait rendre Facebook responsable du contenu des utilisateurs en abrogeant l’article 230. Un avocat de Google a ensuite affirmé qu’Internet deviendrait un « spectacle d’horreur » sans lui. Il sera heureux que l’article 230 soit toujours là et ait réussi à repousser les tentatives légales de réduire sa portée : la Cour suprême a récemment refusé d’entendre une offre de poursuivre Reddit pour pédopornographie sur la plate-forme.

Cependant, les sociétés Internet ne peuvent pas toujours se cacher derrière la section 230, comme Google l’a découvert après avoir refusé de supprimer les liens prétendant à tort qu’un homme était un pédophile.

Il y a un long chemin à parcourir avant que le projet de loi ne devienne loi, bien sûr. Il y a eu des appels répétés pour que les gouvernements introduisent une réglementation sur l’IA, même de la part du patron d’OpenAI, Sam Altman, mais la perte des protections de l’article 230 aurait des conséquences monumentales pour les entreprises d’IA.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :