L’administration Biden aux constructeurs automobiles: ignorez la loi sur le droit à la réparation, c’est un risque pour la sécurité

Une patate chaude: s’il y a un domaine qui est un vrai sujet brûlant, c’est le mouvement du droit à la réparation, en particulier dans le Massachusetts, où l’administration Biden a dit aux constructeurs automobiles de ne pas se conformer à une loi de l’État qui autorise les ateliers de réparation indépendants et propriétaires la possibilité d’entretenir et de réparer leurs propres véhicules.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a écrit dans une lettre (via Vice) qu’elle avait des problèmes de sécurité importants avec une loi du Massachusetts intitulée Chapitre 93K, alias la loi sur l’accès aux données.

Signée par l’avocat en chef adjoint de la NHTSA, Kerry Kolodziej, la lettre est adressée à l’avocat en chef de 22 constructeurs automobiles, dont Ford, GM, Hyundai, BMW, Kia, Toyota et Honda. Il stipule que la loi sur le droit de réparer est contraire à la Loi sur la sécurité.

La principale objection de la NHTSA concerne la loi sur l’accès aux données permettant l’accès à la télématique d’un véhicule, utilisée pour envoyer des commandes sans fil. L’agence affirme que cela pourrait permettre la manipulation des systèmes d’un véhicule, y compris des fonctions tests telles que la direction, l’accélération et le freinage, ainsi que des équipements tels que les airbags et le contrôle électronique de la stabilité. Il affirme qu’un acteur malveillant aux États-Unis ou à l’étranger pourrait utiliser cet accès pour détourner plusieurs véhicules simultanément, provoquant éventuellement des accidents, des blessures ou des décès.

En 2020, les électeurs du Massachusetts ont approuvé un amendement (de 75 %) à une loi sur le droit à la réparation adoptée en 2013 qui obligeait les constructeurs automobiles à mettre les versions et les outils de diagnostic à la disposition des ateliers automobiles indépendants et des propriétaires de voitures. L’amendement, qui a pris en compte le nombre de voitures nécessitant des outils de diagnostic sans fil, permet aux propriétaires de véhicules et aux mécaniciens indépendants d’accéder aux données du véhicule pour les réparations en ouvrant la télématique, à partir de l’année modèle du véhicule 2022.

Les constructeurs automobiles ont protesté contre la loi et l’Alliance pour l’innovation automobile a poursuivi le Massachusetts en 2021 pour tenter de l’arrêter. La NHTSA a déclaré dans un témoignage qu’elle soutenait les constructeurs automobiles et que l’amendement pourrait augmenter le risque d’attaques de cybersécurité et menacer la sécurité publique.

« Compte tenu des risques graves pour la sécurité posés par la loi sur l’accès aux données, prendre des mesures pour ouvrir l’accès à distance aux unités télématiques des véhicules conformément à cette loi, qui exige des voies de communication vers les systèmes de contrôle des véhicules, serait contraire à vos obligations en vertu de la [National Highway Traffic] Loi sur la sécurité », a écrit Kolodziej dans la lettre.

Vice note que l’administration Biden a déclaré à plusieurs reprises qu’elle soutenait les droits des consommateurs tels que le droit à la réparation, tandis que la FTC a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de prouver que permettre l’accès à la réparation d’un véhicule le rendait moins sûr, une conclusion avec laquelle les experts en cybersécurité sont d’accord.

