Comment utiliser Google Agenda pour voir en un coup d’œil votre équilibre travail-vie personnelle ?

J’ai toujours utilisé des calendriers à code couleur, afin de pouvoir distinguer facilement différentes catégories d’activités – quelque chose que j’ai conservé de l’utilisation de stylos de couleur à l’époque de Filofax (veuillez prétendre que vous êtes assez vieux pour obtenir la référence, merci).

Je trouve juste que cela me donne une meilleure idée de ma journée ou de ma semaine quand je peux voir que j’ai beaucoup de travail à faire, ou beaucoup d’événements sociaux, etc. Mais j’ai réalisé que c’était aussi un excellent moyen visuel d’avoir une idée non seulement de mon équilibre travail-vie personnelle, mais aussi de l’équilibre des activités dans ma vie…

J’ai évidemment supprimé le contenu de la capture d’écran de mon calendrier, mais les couleurs indiquent la catégorie :

Travail (bleu)

Admin (vert pâle grisâtre)

Amusant (orange)

Projets à domicile (vert clair)

Projets vidéo (vert foncé)

Bien-être (violet)

Communauté (sarcelle)

J’ai aussi quelques autres catégories pour un usage temporaire. Par exemple, lorsque j’étais à Buenos Aires avec des amis, j’ai utilisé un calendrier partagé pour savoir qui était où et quand. Cela était particulièrement utile pour vérifier quand l’appartement était disponible pour des cours de tango.

Ces jours-ci, je travaille des heures très civilisées, donc mon équilibre travail-vie est excellent, mais récemment, j’ai voulu m’assurer d’avoir un bon équilibre entre les autres choses dans ma vie.

Par exemple, vidéographie/réalisation de films. C’est quelque chose où j’ai eu plus de bonnes intentions que d’action réelle. Les activités axées sur le bien-être et la santé mentale – comme la tenue d’un journal – sont également au centre des préoccupations.

J’ai réalisé que mon calendrier à code couleur offrait un moyen très simple de voir comment je m’en sors avec cet équilibre. S’il n’y a pas de vert foncé, par exemple, cela indique que je n’exécute pas mes plans vidéo et que je devrais planifier quelque chose. S’il n’y a pas de violet, cela agit comme un signal que je ne prends peut-être pas soin de mon bien-être. S’il y a trop peu d’orange, je dois programmer des choses plus amusantes.

Les zones vides sont également très importantes ! Je suis un introverti social, ce qui indique que j’aime les gens, mais la socialisation est une dépense d’énergie – j’ai donc besoin de quelques périodes de solitude pour me ressourcer. Un calendrier trop chargé est également un signe que des changements sont nécessaires.

Si cette idée vous plaît aussi, comment faites-vous ?

Comment configurer le calendrier pour voir votre équilibre de vie

Vous pouvez le faire sur iPhone, iPad ou Mac. Personnellement, je trouve ce genre de chose plus facile sur un grand écran, je vais donc fournir des instructions pour le faire sur un Mac.

Tout d’abord, choisissez vos catégories. Je vous recommande de réfléchir aux types de choses qui sont importantes dans votre vie; tout ce que vous voulez faire plus; et tout ce que vous voulez faire moins.

Une fois que vous avez vos catégories, créez un calendrier pour chacune :

Cliquez sur l’icône du calendrier, en haut à gauche, entre les icônes de réduction et de boîte de réception

Appuyez avec deux doigts sur n’importe quelle zone inutilisée dans la colonne grise à gauche

Cliquez sur Nouveau calendrier et donnez-lui un nom

Appuyez avec deux doigts sur le calendrier que vous avez créé et attribuez-lui une couleur

Si vous êtes susceptible d’utiliser l’un de ces agendas le plus fréquemment, vous pouvez le définir comme agenda par défaut :

Allez dans Calendrier > Paramètres

Vers le bas, choisissez votre calendrier par défaut

Enfin, attribuez vos entrées d’agenda à l’un des agendas que vous avez créés :

Appuyez deux doigts sur l’entrée

Sélectionnez Calendrier, puis la catégorie à laquelle vous souhaitez l’affecter

C’est tout ce qu’on peut en dire! Cela prend un peu de temps si vous avez de nombreuses activités programmées à l’avenir, ou si vous souhaitez également le faire pour des événements passés, mais vous serez surpris de la rapidité.

Affectation de nouveaux événements à un calendrier

Pour ajouter des événements futurs, sélectionnez simplement Nouvel événement de la manière habituelle, puis appuyez sur le menu déroulant en haut à droite :

Cela ouvrira le sélecteur de calendrier :

C’est ça

Une fois que vous avez pris l’habitude, attribuer un calendrier à chaque nouvelle entrée devient une seconde nature. La vue de la semaine fournit ensuite un bon aperçu de la façon dont vous faites pour l’équilibre, et il est rapide de parcourir les semaines pour avoir une bonne idée de l’évolution des choses au fil du temps.

Faites-vous quelque chose de similaire, ou avez-vous d'autres astuces pour assurer un bon équilibre dans votre vie ?

