Microsoft améliore l’expérience d’imagerie avec Bing Chat

Microsoft a publié une mise à jour pour Bing Chat qui inclut Bing Image Creator dans les modes Équilibré et Précis. Cette mise à jour permettra aux utilisateurs de mieux contrôler la création d’images dans Bing, offrant des options plus détaillées et équilibrées.

Bing Image Creator en modes Équilibré et Précis

Bing Image Creator est un outil Microsoft qui permet aux utilisateurs de créer des images personnalisées à l’aide de l’intelligence artificielle de Bing. Auparavant, les utilisateurs n’avaient accès qu’à un mode standard pour créer des images, mais avec cette dernière mise à jour, deux nouveaux modes ont été ajoutés : le mode précis et le mode équilibré.

Le mode précis dans Bing Image Creator permet aux utilisateurs d’affiner les éléments d’une image. Comme les couleurs, la composition et le contraste. Ceci est particulièrement utile pour ceux qui veulent une image spécifique ou qui souhaitent affiner des détails spécifiques.

Le mode équilibré utilise des algorithmes d’intelligence artificielle avancés pour optimiser automatiquement la composition et les couleurs de l’image, ce qui facilite la création d’images visuellement attrayantes.

Améliorations de l’expérience d’imagerie

En plus des nouveaux modes, la mise à jour de Bing Chat inclut également des améliorations de l’expérience globale d’imagerie. Les utilisateurs peuvent désormais annuler et rétablir les modifications, ce qui leur donne plus de flexibilité et de contrôle pendant le processus de création. L’interface utilisateur a également été améliorée, rendant l’outil plus intuitif et plus facile à utiliser.

L’avenir de Bing Image Creator

Avec cette mise à jour, Microsoft démontre son engagement continu à améliorer et à étendre les capacités de Bing Image Creator. L’ajout des modes Précis et Équilibré offre aux utilisateurs plus d’options et de flexibilité pour créer des images personnalisées. On s’attend à ce que Microsoft continue d’affiner et d’étendre cet outil à l’avenir, dans le but d’offrir aux utilisateurs une expérience encore plus satisfaisante et créative.

