Tout annoncé à la WWDC 2023, résumé par Apple

C’était tout à fait le discours d’ouverture ! Alors que Vision Pro a bien sûr fait la une des journaux, la société a fait un grand nombre d’annonces. À tel point que même Apple pense que nous avons besoin d’un résumé de tout ce qui a été annoncé à la WWDC 2023.

La société a fourni sa propre vision des faits marquants de l’événement, en essayant de faire tenir chaque section du discours d’ouverture dans un seul paragraphe – même pour Vision Pro…

Apple commence par une vue d’ensemble.

Apple a dévoilé Apple Vision Pro, un ordinateur spatial révolutionnaire qui fusionne de manière transparente le contenu numérique avec le monde physique. Trois Mac ont également fait leurs débuts : le nouveau MacBook Air est le meilleur ordinateur portable 15 pouces au monde, tandis que Mac Studio avec M2 Max et M2 Ultra et Mac Pro avec M2 Ultra sont les Mac les plus puissants jamais fabriqués. De plus, les nouvelles fonctionnalités d’iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10, tvOS 17 et AirPods permettent aux développeurs d’aller encore plus loin avec leurs applications et permettent aux utilisateurs de tirer encore plus parti de leurs appareils.

Apple Vision Pro

Vision Pro est un produit difficile à résumer, et cela se voit dans la tentative d’un paragraphe de l’entreprise.

Apple Vision Pro est un ordinateur spatial révolutionnaire des années en avance et contrairement à tout ce qui a été créé auparavant, dépassant les limites d’un écran traditionnel avec une interface entièrement tridimensionnelle contrôlée par les entrées les plus naturelles et intuitives possibles – les yeux, les mains et la voix de l’utilisateur. Doté de visionOS, le premier système d’exploitation spatial au monde, Vision Pro permet aux utilisateurs d’interagir avec le contenu numérique d’une manière qui donne l’impression qu’il est physiquement présent dans leur espace.

iOS17

Standby et Journal obtiennent la meilleure note dans le résumé d’iOS 17.

Avec iOS 17, les mises à jour de Phone, FaceTime, Messages, etc. offrent aux utilisateurs de nouvelles façons de s’exprimer, de partager du contenu ou des informations de contact et d’afficher les informations en un coup d’œil grâce à une fonctionnalité appelée StandBy. iOS 17 introduit également Journal, une application qui permet aux utilisateurs de réfléchir et de pratiquer la gratitude, et de se concentrer sur leur bien-être.

MacBook Air 15 pouces

Fait intéressant, bien que le prix ait été une agréable surprise, Apple ne le mentionne pas.

Avec un grand écran Liquid Retina de 15,3 pouces, les performances extraordinaires du M2 et jusqu’à 18 heures d’autonomie, le MacBook Air 15 pouces offre une puissance et une portabilité exceptionnelles dans un design fin et léger, sans ventilateur. Ordinateur portable 15 pouces le plus fin et le meilleur au monde, le nouveau MacBook Air est jusqu’à 12 fois plus rapide que le MacBook Air Intel le plus rapide et jusqu’à deux fois plus rapide que l’ordinateur portable 15 pouces le plus vendu avec un processeur Core i7 — afin que les utilisateurs puissent travailler, jouer ou créer à peu près n’importe quoi, n’importe où.

Nouveau Mac Studio

La disponibilité d’un nouveau modèle M2 Ultra-powered fait la une des journaux ici.

Le nouveau Mac Studio permet aux professionnels de créer le studio de leurs rêves, avec des performances révolutionnaires et une connectivité étendue dans un format compact qui vit directement sur leur bureau. Avec M2 Max et le nouveau M2 Ultra, Mac Studio offre une grande amélioration des performances par rapport à la génération précédente et un bond en avant considérable pour les utilisateurs provenant de Mac plus anciens.

Apple Silicon Mac Pro

Ce nouveau modèle nécessitera un test approfondi, en particulier par rapport à la version M2 Ultra du Mac Studio – mais à première vue, Apple semble avoir réussi.

Le Mac Pro, désormais équipé de M2 ​​Ultra, associe les performances sans précédent de la puce la plus puissante d’Apple à la polyvalence de l’extension PCIe. Le nouveau Mac Pro achève la transition du Mac vers le silicium Apple et, avec le reste des systèmes professionnels d’Apple, offre aux utilisateurs la gamme de produits professionnels la plus puissante et la plus performante qu’Apple ait jamais proposée.

watchOS 10

Les applications repensées et Smart Stack sont les principales fonctionnalités mentionnées.

watchOS 10 apporte une interface repensée à Apple Watch, offrant aux utilisateurs une nouvelle approche pour afficher rapidement les informations avec des applications repensées, une pile intelligente pour afficher les widgets pertinents au moment où ils sont nécessaires et de nouveaux cadrans de montre ravissants. De plus, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées pour aider les cyclistes et les randonneurs à suivre leur activité, tandis que l’application Mindfulness permet aux utilisateurs d’enregistrer discrètement et facilement leurs émotions momentanées et leurs humeurs quotidiennes.

iPadOS 17

Mises à jour relativement modestes ici, comme d’habitude.

iPadOS 17 offre aux utilisateurs d’iPad plus de moyens que jamais de personnaliser l’écran de verrouillage et d’interagir avec les widgets, et de s’exprimer comme jamais auparavant via Messages et FaceTime. L’application Health est également disponible sur iPad avec des graphiques interactifs, et HealthKit permet aux développeurs de créer des expériences innovantes conçues pour l’affichage de l’iPad.

macOS Sonoma

À quelques exceptions près, vous aurez besoin d’un Apple Silicon Mac pour exécuter la dernière version de macOS.

macOS Sonoma apporte un riche ensemble de fonctionnalités qui améliorent l’expérience du système d’exploitation de bureau le plus avancé au monde, y compris des widgets que les utilisateurs peuvent placer n’importe où. Les jeux sur Mac s’améliorent encore avec l’introduction du mode Jeu, qui offre une expérience de jeu optimisée.

FaceTime sur Apple TV 4K

Cela a longtemps été quelque chose que les utilisateurs ont demandé.

Pour la toute première fois, les utilisateurs d’Apple TV 4K peuvent profiter de FaceTime sur leur téléviseur avec tvOS 17 pour des conversations encore plus engageantes avec leur famille et leurs amis. Center Stage garde tout le monde dans la pièce parfaitement cadré à l’écran, même lorsqu’ils se déplacent, tandis que Split View permet aux utilisateurs de regarder des émissions ou des films avec leurs proches pendant une session SharePlay tout en voyant tout le monde sur l’appel FaceTime.

Aucun nouveau matériel n’est nécessaire pour obtenir les dernières fonctionnalités !

Avec les mises à jour logicielles arrivant cet automne, les AirPods Pro (2e génération) débloqueront de nouvelles fonctionnalités pour faciliter leur utilisation dans tous les environnements et interactions avec trois nouvelles fonctionnalités puissantes : Adaptive Audio, Volume personnalisé et Conversation Awareness. L’ensemble de la gamme bénéficie également de fonctionnalités nouvelles et améliorées qui rendent les appels et la commutation automatique encore plus fluides.

C’est donc tout ce qui a été annoncé à la WWDC 2023 selon Apple. Quels ont été vos temps forts personnels ? S’il vous plaît laissez-nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :