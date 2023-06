Cinq façons de savoir si l’assurance auto que vous avez trouvée en ligne est une arnaque

Après avoir analysé une série de portails d’assurance en ligne, nous avons dressé une liste de signes pouvant identifier une arnaque à l’assurance. Comme en témoignent les listes publiées par l’Institut de surveillance des assurances (IVASS), ces portails frauduleux sont ouverts et fermés presque tous les mois.

« Informations et contacts, également via WhatsApp ». Ou : « Ce site a une note exceptionnelle sur TrustPilot ». Ou encore : « Site construit avec Wix ». Variante : « Site construit avec Webnode ». Si vous recherchez une assurance pour votre voiture, peut-être à faire directement en ligne, peut-être avec des prix avantageux, il est probable que vous ayez trouvé des portails contenant au moins une de ces phrases. Certains sont même bien construits. Ils citent d’excellentes critiques (fausses), reproduisent les logos et les noms des marques les plus connues, et dans leurs descriptions, ils se présentent comme « le leader en Italie ». Dommage que beaucoup d’entre eux ne soient que des arnaques.

Après une série de rapports, nous avons essayé de nous déplacer entre les portails en ligne traitant de l’assurance. Le point d’arrivée pour tous est toujours le même : le formulaire de saisie des données. En y regardant, cela ressemble à n’importe quel portail utilisé pour les comparaisons de prix, mais une fois que vous avez rempli tout ce qui est requis, le résultat sera seulement que votre boîte aux lettres sera inondée de tentatives de phishing de toutes sortes. Un hameçonnage qui pourrait aussi se terminer par des demandes d’argent, parfois sur PostePay d’autres sur des comptes à l’étranger.

Premier signal : l’adresse Web

Parmi les portails qui proposent des arnaques aux fausses assurances, il n’y a pas de formule exacte qui se répète. Il y a ce qu’on appelle dans le jargon des drapeaux rouges, des signaux qui, mis ensemble, nous disent que nous devons augmenter notre niveau d’attention. Le premier est le domaine, vous pouvez le voir dans la barre de votre moteur de recherche où l’adresse est affichée. Souvent, ces portails sont caractérisés par des domaines secondaires, tels que ceux qui sont créés automatiquement par les constructeurs de sites Web. Ce sont des services en ligne qui vous permettent de créer un site en quelques heures, à l’aide d’une série de modèles prêts à l’emploi.

Habituellement, ces services ont des offres différentes. Dans les gratuits, le nom du Website Builder reste dans le domaine et dans certains éléments graphiques, dans le payant, il disparaît. Si vous tombez sur un site qui vous propose dans son domaine « Wix » ou « Webnode », il est préférable de vérifier l’entreprise concernée. Le prix pour maintenir un domaine autonome en ligne est d’environ 60 euros par an, y compris l’adresse, l’espace serveur et les services de base pour sa gestion. Si une compagnie d’assurance Web décide de ne pas supporter cette dépense, il pourrait y avoir des problèmes.

Deuxième signal – le nom du service

Parfois le nom du service rappelle celui d’autres marques, plus connues et donc plus crédibles. Cela se produit notamment pour les comparateurs, ces portails qui comparent différentes polices proposées par différentes agences. Dans nos recherches, nous sommes tombés sur un site clone du portail PolizzaMigliore, un portail évalué avec une note de 4,9 sur 5 sur TrustPilot. Le site clone avait le même nom mais à côté il avait celui d’un Website Builder. Il utilisait les mêmes graphismes mais dans une qualité et des formats inférieurs. Il reproduisait les mêmes informations, mais les tarifs proposés et l’emplacement indiqué étaient différents de ceux d’origine.

Troisième signal : les listes IVASS

Pour vérifier si le portail que vous recherchez est fiable, vous pouvez également consulter les listes proposées par l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) qui publie régulièrement des listes de sites à éviter. Vous pouvez trouver la dernière liste publiée ici. Rien qu’en mai, 24 sites irréguliers ont été signalés.

Quatrième signal : le mode de paiement

Même si vous avez déjà fourni vos données à l’un de ces portails. Même si à présent votre boîte aux lettres regorge d’offres en tout genre, il y a encore une chose avec laquelle vous pourriez vous sauver d’une arnaque : le mode de paiement. En fait, ce type d’escroquerie demande souvent un paiement via PostePay ou sur des comptes enregistrés à l’étranger. Dans les deux cas il vaudra mieux chercher une autre assurance.

Cinquième signal : annonces Google

Emanuele Anzaghi est vice-président de Segugio.it, l’un des portails les plus connus pour comparer les assurances en ligne. Il a expliqué à Netcost-security.fr que ces sites profitent souvent des publicités payantes de Google pour apparaître en tête des recherches. Chaque fois que vous effectuez une recherche sur Google, vous trouverez sur la première page de recherche des portails qui ont payé des frais pour se positionner si haut. Google les met en évidence comme « Sponsorisé » ou « Annoncé », selon la langue que vous avez choisie.

« Souvent, ces annonces – explique Anzaghi – sont immédiatement liées à un numéro de téléphone. Le client appelle ou contacte le faux intermédiaire sur WhatsApp. À ce stade, la négociation de la politique commence. Finalement, le client détiendra un document invalide. Le conseil est donc de sauter les publicités payantes et de toujours partir des principaux résultats ». Dans tout cela, poursuit Anzaghi, il y a aussi une responsabilité de Google : « Une personne qui veut faire de la publicité sur un moteur de recherche sur des sujets financiers doit adhérer à une série de politiques. Et le moteur de recherche doit s’assurer qu’il ne s’agit pas d’arnaques ou de projets non transparents ».

