WhatsApp prochain grand changement : les numéros de téléphone ne sont plus nécessaires

WhatsApp, le messager avec lequel j’ai une relation spécifique, est sur le point de subir un changement important. L’application, qui limite les contacts aux numéros de téléphone que je connais, permettra bientôt aux utilisateurs de créer des noms d’utilisateur uniques et consultables. Le changement a été remarqué par WABetaInfoun site Web qui analyse les versions de test de WhatsApp.

WhatsApp va introduire des noms d’utilisateur au lieu de numéros de téléphone : un pas vers une meilleure confidentialité ?

Il y a peu d’informations sur la façon dont les noms uniques fonctionneront dans le messager. Cependant, nous pensons que ce changement vise à améliorer la confidentialité des utilisateurs de l’application. En témoigne le fait que les conversations effectuées par des utilisateurs avec des noms uniques sont toujours protégées par un cryptage avancé de bout en bout, ce qui indique que seul l’utilisateur peut y accéder.

Donner un numéro de téléphone à des étrangers est une donnée sensible dans le monde d’aujourd’hui, donc éliminer cette nécessité est une étape positive. Nous ne savons pas encore quand les noms d’utilisateur uniques apparaîtront dans WhatsApp. Comme la fonction est actuellement en phase de test. L’édition récemment introduite des messages envoyés est restée dans les limbes du développeur pendant plus d’un an avant de passer à la version stable du programme.

Les noms d’utilisateur uniques ne sont pas une nouvelle solution, car ils sont également utilisés par d’autres services de messagerie. Discord va encore plus loin en permettant aux utilisateurs de définir leur surnom préféré et indépendant sur chaque serveur. Cependant, j’espère que la recherche par nom d’utilisateur sera un paramètre facultatif dans WhatsApp. Je ne voudrais pas que des personnes au hasard commencent à m’écrire après avoir réussi à trouver mon surnom unique.

Dans l’ensemble, c’est une étape positive que WhatsApp se dirige vers des noms d’utilisateur uniques. Cela améliorera la confidentialité des utilisateurs et rendra l’application plus accessible à ceux qui ne souhaitent pas partager leurs numéros de téléphone. Si cette fonctionnalité devient officielle en tant que paramètre facultatif, WhatsApp peut embrasser l’idée en toute confiance.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine