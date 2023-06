Commodore CSK 600 à l’essai: centrale électrique de balcon légère et simple

Les yeux de beaucoup de gens s’illuminent encore lorsqu’ils entendent le nom de Commodore. Les ordinateurs cultes C64 et Amiga 500 ont façonné toute une génération. Le nouveau propriétaire de la marque se consacre désormais aux objets cultes d’aujourd’hui : les centrales électriques de balcon. Le Commodore CSK 600 se démarque par sa construction particulièrement légère et sa facilité d’installation. La promesse se réalise dans notre test, mais nous avons également quelques suggestions d’amélioration.

Mes expériences avec ma centrale électrique de balcon d’un fabricant sans nom sont presque entièrement positives. Cependant, il était difficile de hisser les deux panneaux lourds sur la balustrade et de les fixer à la balustrade du balcon avec des pinces solides. Cela n’était possible qu’à deux et avec une certaine force. Le montage préalable des équerres sur les panneaux prenait également beaucoup de temps. Et cela n’aurait pas fonctionné sans une perceuse sans fil non plus.

Ça doit être comme ça, non ? Eh bien, oui, non : c’est complètement différent avec le Commodore CSK 600. Au lieu de vis, les bandes Velcro fournies suffisent ici – elles maintiennent également le panneau incroyablement léger et solide comme le roc.

Centrale électrique de balcon dans un seul emballage

Packset Commodore CSK 600 : C’est toute la centrale solaire. (Photo : Frank Mueller)

Je n’étais pas là le jour de la livraison, mais cela n’avait pas d’importance. Le Commodore CSK 600 n’est pas venu par transitaire et dans d’énormes colis comme ma propre centrale électrique de balcon. Au lieu de cela, le messager a laissé un seul colis mesurant 106 x 89 x 15 cm devant la porte. Ma fille a pu le transporter toute seule dans la maison. Un gros plus pour la centrale de balcon de Commodore !

Est-ce vrai avec l’assemblage sans outil ?

Après tout, vous avez besoin d’un outil pour ouvrir la boîte : un couteau à tapis ou un outil similaire. Mais c’est à peu près tout. Vous pouvez vraiment fixer la centrale électrique de balcon à votre balcon sans aucun outil supplémentaire.

La différence cruciale : le poids

Ma centrale électrique de balcon Commodore CSK 600 nombre de modules 2 4 taille par module 167 x 100,6 x 3,8 cm 101*85*0.3cm poids par module 18.3 2,6 kg

Ainsi, alors que les modules pèsent à eux seuls 36,6 kg dans une centrale de balcon conventionnelle (plus les pinces de montage et les tiges), le Commodore CSK 600 ne pèse que 10,4 kg plus quelques sangles velcro. C’est une économie de plus de 70%, et n’importe quel balcon raisonnablement stable peut gérer cela.

Quelle est la luminosité de la centrale électrique de balcon Commodore CSK 600?

La structure du Commodore CSK 600 est vraiment beaucoup plus légère, plus simple et donc plus rapide qu’avec une centrale de balcon conventionnelle. Bien sûr, cela dépend toujours de vos conditions locales, mais vous gagnerez certainement quelques heures de temps, vous n’avez pas besoin de compétences manuelles et vous n’avez pas besoin de beaucoup de force musculaire.

Personnellement, j’ai dû me débattre avec un petit problème : l’espace sur mon balcon était déjà occupé. J’ai donc dû en trouver un autre pour le Commodore CSK 600. Le seul qui avait du sens était celui sur la balustrade de ma terrasse. Une centrale électrique de balcon conventionnelle aurait tout simplement été trop lourde pour cela, mais avec le Commodore CSK 600, ce n’était pas un problème. Sauf pour le fait que les garde-corps étaient trop larges pour les sangles Velcro. Après tout, ils sont destinés à être montés sur une balustrade de balcon conventionnelle.

La solution : j’ai simplement connecté deux des sangles Velcro ensemble et après un peu de bricolage et d’essais, j’ai compris :

Prenez deux fois les bandes Velcro : Ensuite, cela fonctionne également sur des façades plus larges. (Photo : Frank Mueller)

L’ampèremètre est déjà inclus avec le Commodore CSK 600

Très pratique : avec la centrale de balcon, Commodore ne fournit pas seulement des panneaux, des onduleurs, des câbles et du matériel de fixation. Le Commodore CSK 600 est également livré avec une prise intelligente que vous pouvez utiliser pour mesurer votre récolte solaire. Un code QR vous amène à l’application gratuite Smart Life – Smart Living, dont vous avez besoin pour cela.

Il est également nécessaire de créer un compte pour utiliser l’application. Cela fonctionne assez bien après que toutes les autorisations possibles ont été libérées. Cependant, ma première tentative d’enregistrement de la prise intelligente a échoué car je l’ai essayée dans le WLAN 5 GHz. La prise intelligente ne fonctionne que dans le WLAN 2,4 GHz. Bien.

Mesure du courant via l’application gratuite. Malheureusement, un compte est requis L’enregistrement ne fonctionne que sur le réseau 2,4 GHz

Quel rendement apporte le Commodore CSK 600 ?

Pour des raisons pratiques, je n’ai pas pu tester la centrale de balcon Commodore CSK 600 pendant des semaines et la comparer avec celle déjà installée. Après tout, je n’ai le droit d’en opérer qu’un seul à la fois, les emplacements et les angles sont différents. Mais j’ai pu tirer quelques enseignements du test.

Puissance de crête 640W contre 600W

Un peu moins de puissance que ma centrale de balcon standard par temps brumeux. (Capture d’écran : Frank Mueller)

Le Commodore Commodore CSK 600 offre un peu moins de rendement que ma centrale de balcon conventionnelle le même jour à peu près à la même heure. Vous pouvez le voir ci-dessus. Le Commodore CSK 600 délivre 224 W, le classique 304 W. En effet, les 4 panneaux réunis peuvent délivrer un maximum de 600 W dans des conditions idéales. Les deux de mes centrales de balcon conventionnelles fournissent jusqu’à 640 W ensemble.

Commodore pourrait donc encore améliorer cela dans les futurs modèles. Selon la législation en vigueur (début juin 2023), vous ne pouvez pas générer plus de 600 watts avec une centrale de balcon. Cependant, cela pourrait changer bientôt – le législateur envisage d’apporter des améliorations ici. D’autre part, les panneaux de 600 watts n’atteignent les performances de 600 watts que dans des conditions idéales. Certains autres fabricants construisent donc des centrales de balcon avec plus de puissance potentielle (environ 700 ou 800 watts) afin qu’elles puissent atteindre plus souvent 600 watts.

Orientation pas optimale vers le soleil

De plus, j’ai monté les panneaux du Commodore CSK 600 verticalement sur le garde-corps, c’est-à-dire pas alignés de manière optimale par rapport au soleil comme les deux autres panneaux. Et l’angle d’inclinaison optimal de 90 degrés par rapport à la position du soleil est important. Le fabricant ne fournit pas les rails correspondants. À mon avis, ça va : le Commodore CSK 600 est spécialement conçu pour un montage vertical rapide et facile sur les balustrades de balcon. Et ça marche vraiment bien.

La centrale électrique du balcon Commodore a produit du rendement même par temps brumeux. L’ombrage partiel du buisson devant ma terrasse n’a pas causé de dysfonctionnement. Peut-être que Commodore pourrait encore optimiser l’algorithme pour que les nuages ​​qui glissent entre le soleil et le panneau ne causent pas de problèmes au système.

Conclusion : rapide et facile à monter, performances OK

Si vous souhaitez obtenir le plus d’énergie solaire possible de votre centrale électrique de balcon et que votre balustrade de balcon peut y résister, une centrale électrique de balcon conventionnelle est probablement encore mieux adaptée. Vous pouvez l’aligner de manière optimale sur le soleil avec des supports supplémentaires. Cependant, vous avez besoin d’outils pour le montage, de quelqu’un pour vous aider et de quelques compétences manuelles.

Mais si vous recherchez une centrale électrique de balcon que vous pouvez assembler et mettre en service rapidement et facilement, le Commodore CSK 600 est vraiment recommandé. Vous n’avez pas besoin d’aide extérieure, d’outils ou de compétences manuelles. Vous obtenez un package complet, même avec une prise intelligente pour mesurer la récolte solaire. Vous pouvez trouver plus d’informations sur la page produit du Commodore CSK 600.

Et si vous n’êtes toujours pas sûr de ce qui vous convient, vous trouverez toutes les informations sur les centrales de balcon et les panneaux solaires mobiles sur notre site Web.

Panneaux très légers

Installation très facile

Ensemble complet avec prise intelligente

600 watts de puissance maximale

