Android 14 pourrait introduire un moniteur de santé de la batterie

L’un des ajouts Apple les plus intéressants à iOS était la fonction Battery Health. La fonctionnalité a été ajoutée avec iOS 11.3 et indique à l’utilisateur si sa batterie doit être remplacée. Malheureusement, cette fonctionnalité était absente sur Android 14. Cependant, selon une source réputée, la fonctionnalité pourrait enfin arriver avec Android 14.

Android 14 – Existe-t-il une nouvelle fonctionnalité de santé de la batterie ?

Selon l’ancien rédacteur en chef de XDA-Developersf Mishaal Rahman, Google a ajouté de nouvelles API BatteryManager à la version bêta d’Android 14. Deux de ces API sont publiques et utilisées pour fournir des informations sur le nombre de cycles et l’état de charge. Alors que les autres sont des API système qui indiquent la date de fabrication de l’appareil, la date de première utilisation, la politique de charge et l’état de santé. Selon Rahman, toute application disposant de l’autorisation BATTERY_STATS peut appeler ces API système. Pour le moment, ces API ne sont disponibles que sur les appareils Pixel exécutant Android 14 Beta 2 ou une version ultérieure.

L’application Batt

À la lumière d’une telle découverte, le développeur Narekd a apporté une application appelée Batt. Il utilise les nouvelles API pour signaler la santé de la batterie et les cycles de charge du smartphone. L’application est disponible auprès de GitLab et peut être testée sur des téléphones dotés de la dernière version bêta d’Android 14.

Il convient de noter que l’application peut ne pas être totalement précise à ce stade. L’application partage simplement ce que les API renvoient et ces statistiques dépendent des informations que le circuit intégré de charge suit. Cela dépend également de la prise en charge ou non par HAL (Hardware Abstraction Layer) de cette fonctionnalité.

Pour l’instant, on ne sait pas si cette fonctionnalité sera nativement présente avec Android 14 ou non. Nous ne pouvons qu’espérer le meilleur. Google a constamment amélioré Android et en a fait une option plus intéressante par rapport à iOS. Nous espérons que ces nouvelles API n’arriveront pas par simple coïncidence. Espérons qu’il y aura une utilisation réelle pour eux sur la version finale d’Android 14.

Il existe des fonctionnalités plus intéressantes qui font place à Android 14. Apparemment, le système d’exploitation permettra également à l’utilisateur d’utiliser le téléphone comme webcam. Cela améliorera également la fonction d’enregistrement d’écran. Bien sûr, nous devrons attendre et voir si toutes ces fonctionnalités seront présentes dans la version finale de l’OS.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine