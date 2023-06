Alors Elon Musk peut redevenir la personne la plus riche du monde

Selon Bloomberg, les actifs d’Elon Musk ont ​​atteint 195 milliards de dollars ces derniers jours, de quoi dépasser celui du magnat du luxe Bernard Arnault. Forbes fournit actuellement d’autres données mais maintenant que Tesla s’est remis de l’effondrement de ses actions, le jeu est à nouveau ouvert.

L’estimation n’est pas facile, en effet. Les données évoluent constamment, suivant les tendances du marché et parfois en l’espace d’une seule journée, des fortunes peuvent être gagnées ou perdues comparables à une manœuvre financière d’un pays du G7. Et avec les données, les positions dans le classement des personnes les plus riches du monde changent également, notamment au sommet. Depuis décembre dernier, la première place de ces classements revient toujours à Elon Musk. Une grande partie de sa fortune reposait sur les actions de Tesla, une société qui s’est longtemps bien comportée en bourse. Elle se classe actuellement au neuvième rang des entreprises ayant la plus grande capitalisation boursière au monde : 657 milliards de dollars. À partir de septembre 2022, ses actions ont commencé à s’effondrer et cela a conduit Elon Musk à perdre le titre de personne la plus riche du monde pour le vendre au magnat du luxe Bernard Arnault, fondateur de LVMH. Depuis janvier, les actions de Tesla ont recommencé à grimper. Et il en va de même pour l’héritage de Musk. Après une série de balançoires, Musk serait maintenant prêt à reprendre le titre de personne la plus riche du monde.

Cette position est actuellement contestée. Selon le classement proposé par Bloomberg, Elon Musk est actuellement premier avec un actif estimé à 195 milliards de dollars. Bernard Arnault suit avec 187 milliards de dollars. Troisième place pour Jeff Bezos qui est bloqué à 146 milliards de dollars. Pour le classement Forbes, Bernard Arnault est toujours premier avec 215 milliards de dollars, Elon Musk est à la deuxième place avec 202 milliards de dollars.

Pourquoi le stock de Tesla est si important

L’action de Tesla a une signification qui dépasse les limites de la Bourse. En fait, Tesla est la seule société cotée d’Elon Musk. Tous les autres sont privés. La plupart de ces entreprises ne sont jamais devenues publiques, comme SpaceX. Si quelqu’un essaie de vous vendre des actions dans cette société d’exploration spatiale, il essaie probablement de vous arnaquer. Dans le cas de Twitter, cependant, les actions de la société ont été radiées après l’acquisition. Tesla est donc devenu au fil des années une sorte d’indicateur pour évaluer la réponse du marché aux choix d’Elon Musk. Son effondrement qui a commencé à l’automne 2022 après des années de vaches grasses est également lié aux doutes des investisseurs sur le choix de Musk d’acheter Twitter et de diriger personnellement l’entreprise.

Une stratégie encore peu claire, étant donné que le réseau social vaudrait environ un tiers des 44 milliards de dollars pour lesquels il a été acheté. Cependant, ces doutes de la part des investisseurs de Tesla se sont apaisés ces derniers mois. Parmi les facteurs qui ont aidé Tesla à renouer avec la croissance figure l’annonce du nouveau PDG de Twitter, Linda Yaccarino.

