Windows 11 ajoute des widgets pour surveiller l’utilisation du CPU, de la mémoire et du GPU

Windows 11 commence enfin à voir des widgets utiles. Après la nouvelle de pouvoir éliminer les widgets MSN détestés et aimés en même temps, il existe maintenant de nouveaux widgets qui nous renseignent sur l’état de notre PC. Parmi les widgets disponibles, certains vous permettent de surveiller les performances de votre PC, telles que l’utilisation du processeur, de la mémoire ou du processeur graphique.

Un moyen facile de contrôler l’état du PC

Comme nous avons pu le lire dans The Verge, Windows 11 a récemment ajouté ces widgets de surveillance PC dans l’application Dev Home, annoncés lors du Build 2023. Ces widgets peuvent être activés depuis le menu des paramètres de cette zone, et peuvent être personnalisés avec différents couleurs et tailles.

Les widgets de surveillance de PC affichent des informations en temps réel sur l’utilisation des ressources système telles que la fréquence, la température et la charge du processeur, de la mémoire et du processeur graphique. Ils indiquent également l’espace disponible sur le disque dur et la vitesse du réseau. Ces données peuvent être utiles pour les utilisateurs qui souhaitent vérifier l’état de leur PC, en particulier lorsqu’ils effectuent des tâches exigeantes comme les jeux ou le montage vidéo.

Les widgets de surveillance du PC s’ajoutent aux autres options que Windows 11 propose déjà, telles que la météo, le calendrier, les actualités, le trafic ou les photos. Les widgets peuvent être ouverts à partir d’un bouton de la barre des tâches ou d’un geste tactile, et sont affichés dans une barre latérale qui peut être ajustée à la taille souhaitée. Ceux-ci sont conçus pour offrir une expérience fluide et adaptative, s’adaptant au mode sombre ou clair, à la taille de l’écran et à l’orientation de l’appareil. Et Widgets pourrait très bientôt atteindre notre bureau selon les dernières nouvelles à ce sujet.

