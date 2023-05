Comment connecter Haier Smart TV au réseau WiFi

Lorsqu’il s’agit de posséder un téléviseur intelligent, les gens préfèrent un téléviseur intelligent d’une marque qui est maintenant juste fiable et réputée, mais aussi que le téléviseur ne déchire pas le portefeuille. Haier est une marque d’électronique de renommée internationale qui fabrique désormais des téléviseurs intelligents fonctionnant avec Android TV OS et le tout nouveau système d’exploitation Google TV. Dans le guide d’aujourd’hui, nous examinons comment vous pouvez connecter votre Haier Smart TV au réseau WiFi.

Commençons.

Que vous utilisiez un ancien téléviseur intelligent Haier fonctionnant sous Android 8/9/10 ou que vous disposiez d’un téléviseur Haier plus récent fonctionnant sous le système d’exploitation Google TV. Vous pouvez facilement connecter votre téléviseur à la connexion Internet avec le WiFi.

Conditions préalables

Téléviseur intelligent Haier

Télécommande TV Haier

Nom et mot de passe du réseau Wi-Fi

Connexion Internet fonctionnelle

Comment connecter Haier TV au WiFi sous Android 10/11

Si vous avez un téléviseur Android sorti entre 2020 et 2022, votre téléviseur intelligent Haier fonctionnera sur Android TV OS 10 ou 11, vous pouvez suivre ces étapes pour connecter votre téléviseur au réseau wifi.

Allumez votre téléviseur Haier et saisissez la télécommande. Assurez-vous que votre routeur est allumé et se trouve à proximité de votre téléviseur. Saisissez la télécommande de votre téléviseur intelligent Haier et sur l’écran d’accueil, accédez à l’icône Paramètres dans le coin supérieur droit. Naviguez et sélectionnez les options réseau et Internet. Vous devriez voir la bascule Wi-Fi. Assurez-vous de l’allumer. Maintenant, le téléviseur commencera à rechercher les réseaux WiFi. Une fois que vous avez trouvé votre réseau WiFi, sélectionnez-le et entrez le mot de passe. Une fois le bon mot de passe saisi, votre téléviseur Haier sera immédiatement connecté à Internet.

Comment connecter Haier TV au WiFi sous Android 8/9

Si vous possédez un téléviseur Haier plus ancien que vous avez acheté en 2019 ou avant, le téléviseur fonctionnera sous Android 8 ou Android 9. Dans ce cas, vous pouvez suivre ces étapes pour vous connecter au réseau Wi-Fi.

Allumez votre téléviseur Haier et assurez-vous que votre routeur WiFi est également allumé. À l’aide de la télécommande fournie, accédez au coin supérieur droit de votre téléviseur. Maintenant, sélectionnez l’icône Paramètres. Sélectionnez l’option Réseau et Internet. Assurez-vous d’activer la bascule WLAN. Tous les réseaux Wi-Fi qui se trouvent dans la portée TV seront affichés. Sélectionnez simplement le réseau Wi-Fi et entrez votre mot de passe. Votre téléviseur Haier sera maintenant connecté à Internet.

Comment connecter Haier TV au Wi-Fi avec Google TV OS

Les nouveaux téléviseurs intelligents Haier qui ont été lancés en 2022 et les versions futures sont livrés avec le nouveau système d’exploitation Google TV remanié. Ce nouveau système d’exploitation apporte des améliorations de l’interface utilisateur ainsi que de meilleures performances du système d’exploitation. Si vous envisagez de connecter votre téléviseur intelligent Haier avec Google TV au réseau Wi-Fi, voici les étapes.

Allumez votre Haier Google TV et saisissez la télécommande incluse. Maintenant, appuyez sur le bouton d’accueil de votre télécommande pour afficher l’écran d’accueil/tableau de bord de Google TV. Maintenant, à l’aide de la télécommande, accédez à l’icône Paramètres dans le coin supérieur droit. Avec le menu Paramètres ouvert, mettez en surbrillance et sélectionnez les options Réseau et Internet. Assurez-vous d’activer la bascule WiFi. Votre Haier Google TV commencera à rechercher les réseaux Wi-Fi autour de vous. Une fois que votre réseau apparaît sur votre téléviseur, sélectionnez-le et entrez le mot de passe. Votre Haier Google TV est maintenant connectée à Internet.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement connecter n’importe lequel de vos téléviseurs intelligents Haier au réseau WiFi. Le processus est simple et ne devrait pas vous prendre plus de 2 minutes pour rechercher et vous connecter à Internet. Maintenant que le téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez facilement diffuser vos émissions préférées, télécharger des services de diffusion en continu et même mettre à jour votre logiciel Haier TV.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.