Utiliser de la graisse de porc comme carburéacteur est une très mauvaise idée

Selon une étude menée par la Fédération européenne des transports et de l’environnement, l’utilisation de graisses animales comme biocarburant risque d’alimenter la demande de matières plus polluantes dans d’autres secteurs, à commencer par l’huile de palme.

La graisse extraite des carcasses de 8 800 porcs est nécessaire pour produire tout le carburant consommé lors d’un vol Paris-New York. L’estimation de la Fédération européenne des transports et de l’environnement n’ouvre pas exactement un avenir prometteur pour une conversion verte de l’ensemble de l’industrie du transport aérien. Selon une série de données rapportées par la BBC, la demande en carburant issu de sous-produits animaux devrait tripler d’ici 2030. Sur le papier, c’est un carburant excellent pour la planète : étant donné qu’il s’agit de déchets, Carbon Footprint générée devrait être assez faible. L’empreinte carbone est la quantité d’émissions de gaz à effet de serre associées à un événement ou à un produit.

Or l’utilisation de ce type de matériaux pour la création de carburant risque de créer un effet de chaîne qui conduirait rapidement à une augmentation de la consommation d’autres matériaux beaucoup plus polluants. Les scénarios liés à l’utilisation des graisses animales comme carburant pour l’industrie du transport aérien sont rassemblés dans l’étude La graisse de la terre (Il Grasso delle Terra) éditée par la Fédération européenne des transports et de l’environnement. Le risque analysé dans l’étude est que la demande de graisses animales pour la production de biocarburant pourrait entraîner une augmentation de la demande d’autres matériaux provenant de sources beaucoup moins durables.

Le lien entre les biocarburants et l’huile de palme

Par biodiesel, nous entendons toute cette classe de carburants obtenus à partir de sources renouvelables. L’utilisation de graisses animales comme carburant n’est pas vraiment nouvelle. Herman Melville dans son Moby Dick a consacré une large place à toutes les utilisations possibles de l’huile obtenue à partir de la graisse des baleines, des candélabres aux parfums. En tant que carburant, cependant, ce système n’est pas encore efficace. Selon la Fédération européenne des transports et de l’environnement, si la graisse des carcasses d’animaux n’était utilisée que pour créer du carburant, elle pourrait nuire aux autres utilisations pour lesquelles elle est déjà utilisée.

Les objectifs pour les compagnies aériennes opérant dans l’Union européenne sont minimes, mais toujours percutants : pour 2030, l’objectif est de garantir 6 % de carburant durable pour l’ensemble de l’industrie. Selon ce pourcentage, pour chaque vol transatlantique il faudrait encore créer du biocarburant à partir des carcasses d’environ 400 porcs. Au Royaume-Uni, le pourcentage que devraient atteindre les biocarburants est encore plus élevé : toujours d’ici 2030, ici il devrait atteindre 10 %.

Parmi les industries qui utilisent les graisses animales dans leur chaîne d’approvisionnement, il y a aussi celle des aliments pour animaux de compagnie. Nicole Paley, directrice adjointe de UK Pet Food, a expliqué que ces sous-produits sont difficiles à remplacer : « Ce sont des ingrédients vraiment précieux pour nous et ils sont difficiles à remplacer. Ils sont déjà utilisés de manière très durable. Donc, en fait, détourner ces ingrédients vers des biocarburants crée en fait un autre problème. » L’une des alternatives aux biocarburants est probablement l’huile de palme, un aliment connu pour avoir une empreinte carbone très élevée.

