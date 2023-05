Le nouveau GPU d’Arm promet de gros gains pour les jeux mobiles

sArm a annoncé ses nouveaux GPU de 5e génération, qui incluent les Immortalis G720, Mali G720 et Mali G620. Ces GPU sont conçus pour fournir une amélioration significative des performances par rapport à leurs prédécesseurs, l’Immortalis G720 étant le meilleur GPU d’Arm à ce jour. L’annonce a été faite parallèlement à la nouvelle solution Total Compute d’Arm pour 2023 sous la forme des Cortex-X4, A720 et A520.

Quelle est la différence entre Immortalis et Mali GPU ?

Parmi les trois GPU annoncés, Immortalis-G720 et Mali-G720 partagent le même nom. Cela peut créer un peu de confusion parmi les lecteurs, alors voyons quelle est la différence entre Immortalis et Mali GPU.

La principale différence entre Immortalis et Mali est que le premier doit avoir une unité de ray tracing. Pour commencer, le ray tracing est une technique qui simule la façon dont la lumière rebondit sur les objets d’une scène et peut être utilisée pour créer des graphismes plus réalistes et immersifs. D’autre part, les GPU de marque Mali peuvent mais ne sont pas obligés d’avoir le ray tracing.

L’Immortalis a également plus de Core que le Mali. Cela indique qu’il peut traiter plus d’opérations graphiques en parallèle, ce qui peut conduire à de meilleures performances. L’Immortalis-G720 est le GPU le plus puissant, avec jusqu’à 16 cœurs et la prise en charge du ray tracing hardware. Le Mali-G720 est un GPU de milieu de gamme qui peut avoir entre six et neuf cœurs. Et le Mali-G620 n’est limité qu’à cinq cœurs.

Arms Immortalis G720

L’Immortalis G720 est le GPU le plus puissant d’Arm à ce jour. Il intègre une nouvelle technologie révolutionnaire appelée Deferred Vertex Shader (DVS), qui réduit l’accès à la mémoire et la consommation de bande passante, ce qui se traduit par des économies d’énergie importantes et une augmentation des fréquences d’images.

Arm estime que le DVS peut réduire l’utilisation de la bande passante jusqu’à 40 %. Il s’agit d’une amélioration majeure, car l’accès à la mémoire est une source majeure de consommation d’énergie dans les jeux hautes performances. En conséquence, l’Immortalis G720 offre une amélioration de 15 % des performances par watt, un pourcentage d’augmentation similaire des performances de pointe et une augmentation moyenne de 15 % de la fréquence d’images par rapport à son prédécesseur, l’Immortalis G715.

En termes réels, les mesures d’Arm montrent que l’Immortalis G720 est capable de fournir des performances jusqu’à 20 % supérieures à celles de l’Immortalis G715. Cela est principalement dû aux économies de bande passante réalisées grâce à l’utilisation du DVS.

Les économies de bande passante du GPU Immortalis G720 permettent l’ajout d’effets de niveau PC tels que l’éclairage dynamique en temps réel, la floraison, la profondeur de champ et l’occlusion ambiante de l’espace de l’écran. En fait, Arm a également annoncé que le rendu de bureau d’Unreal Engine 5 arrivera sur Android plus tard cette année.

En plus du DVS, l’Immortalis G720 prend également en charge le ray tracing au niveau hardware, l’ombrage à taux variable et les modules 2x MSAA. Ces fonctionnalités garantissent une adaptabilité transparente à divers scénarios de jeu et offrent un réalisme amélioré, un gameplay plus fluide et une autonomie prolongée de la batterie.

En plus des améliorations majeures, Arm a également apporté quelques modifications mineures au GPU. Le frontal de flux de commandes (CSF) a reçu plus de registres de travail pour le traitement en continu. D’autres unités à tous les niveaux ont également vu leur débit s’améliorer. Le CSF gère la planification et dessine les appels avec ses propres capacités de calcul.

Mali-G720 et Mali-G620

Outre Immortalis-G720, Arm a également annoncé aujourd’hui deux nouveaux GPU : le Mali-G720 et le Mali-G620. Ces GPU sont conçus pour apporter « des capacités et des fonctionnalités GPU haut de gamme à un marché plus large ». Ils sont susceptibles d’être utilisés dans des smartphones phares abordables. Cependant, nous devrons attendre et voir quelles entreprises choisiront d’utiliser ces GPU dans leur SoC.

Derniers mots

Parallèlement aux nouveaux GPU, Arm a également annoncé son cœur de processeur phare Cortex-X4. La société n’a pas révélé quels téléphones ou fabricants de puces utiliseront les nouveaux CPU et GPU. Mais il est probable que Qualcomm l’utilise dans sa puce Snapdragon 8 Gen de prochaine génération. Nous pouvons nous attendre à en savoir plus sur le prochain processeur mobile de Qualcomm plus tard cette année.

