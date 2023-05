Les utilisateurs de MacBook recevront bientôt jusqu’à 350 $ dans le cadre d’un recours collectif pour clavier papillon

En novembre 2022, Apple a accepté un règlement de 50 millions de dollars pour résoudre un recours collectif concernant la conception de son clavier papillon. Le règlement a maintenant été approuvé par un juge fédéral cette semaine. Et le paiement de ce règlement devrait commencer bientôt.

Saga du clavier papillon

En 2015, Apple a introduit le clavier papillon dans le MacBook 12 pouces. Le clavier a été conçu pour être plus fin et plus réactif que les précédents claviers MacBook. Mais on s’est vite rendu compte qu’il était aussi plus fragile. Les utilisateurs ont signalé des problèmes de touches bloquées, cassées ou répétitives. Apple a publié plusieurs révisions du clavier, mais aucune d’entre elles n’a été en mesure de résoudre complètement les problèmes.

À son tour, Apple a fait face à un recours collectif intenté par les propriétaires de MacBook qui avaient été touchés par les problèmes de clavier. En novembre, Apple a réglé le recours collectif alors qu’un juge a approuvé la proposition de payer 50 millions de dollars aux clients concernés.

Approbation finale accordée

Désormais, comme l’a rapporté Reuters, un juge américain a donné son approbation finale pour le règlement de 50 millions de dollars. En vertu de cela, les propriétaires de MacBook concernés recevront entre 50 $ et 395 $ de paiement d’Apple.

Certains membres du recours collectif avaient fait valoir que le niveau intermédiaire du règlement était insuffisant. Dans le cadre de la structure de paiement, ce niveau verse 125 $ aux utilisateurs de MacBook qui ont obtenu un remplacement de clavier unique d’Apple.

Mais le juge a rejeté ces demandes. Il a dit que la possibilité qu’un meilleur règlement ait pu être atteint n’est pas une raison suffisante pour refuser l’approbation. Certains utilisateurs de MacBook ont ​​également fait valoir que le règlement devrait inclure une indemnisation pour les propriétaires de MacBook qui ont subi des pannes de clavier mais qui ne les ont pas réparés. Cela aussi a été rejeté par le juge.

La fenêtre pour soumettre votre réclamation pour le procès a expiré en mars. Plus de 86 000 réclamations ont été soumises. Donc, si vous avez soumis une réclamation, vous pourriez bientôt recevoir de l’argent d’Apple. On ne sait pas encore quand les paiements aux membres du groupe commenceront.

