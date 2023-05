Le boom des puces AI propulse NVIDIA vers de nouveaux sommets, que les joueurs soient damnés

Conclusion : NVIDIA considère la course au développement d’IA génératives telles que ChatGPT et Midjourney comme le moment iPhone pour l’intelligence artificielle. Plus important encore, la société semble bien placée pour capitaliser sur la demande croissante de GPU et d’accélérateurs d’IA, ce qui a envoyé sa valorisation à près de 1 000 milliards de dollars cette semaine. Son dernier rapport financier dresse de bonnes perspectives d’avenir, mais il rappelle également que plaire aux joueurs n’est pas une priorité pour l’entreprise. Et ce ne sera probablement pas le cas tant que l’industrie technologique sera obsédée par l’IA.

Presque toutes les entreprises essaient de sauter dans le train de l’IA, ce qui rend NVIDIA et ses investisseurs plus heureux que jamais. Si heureux, en fait, que la société est convaincue qu’elle peut bientôt devenir le premier fabricant de puces à être testé à plus de 1 000 milliards de dollars, grâce à l’énorme demande de GPU et d’accélérateurs d’IA pour centres de données. Les investisseurs ont fait grimper le prix de l’action, et il oscille autour de 384 $ (en hausse de plus de 25 % par rapport à mardi) au moment d’écrire ces lignes.

L’IA est l’une des principales raisons pour lesquelles l’activité des centres de données de NVIDIA a augmenté de pas moins de 14 % au cours des trois premiers mois de cette année par rapport à la même période l’an dernier. Pour référence, le centre de données et le groupe AI d’Intel ont enregistré une chute vertigineuse de 39 %, et la division des centres de données d’AMD a généré des revenus stables par rapport au même trimestre en 2022.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, c’est un gros problème pour Team Green car c’est de là que provient plus de la moitié de ses revenus depuis près d’un an maintenant. La société a enregistré 4,28 milliards de dollars de ventes aux entreprises clientes, ce qui est également supérieur au chiffre de 3,9 milliards de dollars attendu par les analystes.

Cela explique en partie pourquoi NVIDIA a déplacé une partie de la production de GPU GeForce RTX 4090 pour fabriquer davantage de GPU d’entreprise H100 basés sur Hopper. Des entreprises comme Microsoft, Oracle, OpenAI, Twitter, Amazon et Google achètent toutes de grandes quantités de ce dernier produit pour former et exécuter des IA génératives. Pour mettre les choses en perspective, le RTX 4090 se vend environ 1 600 $, tandis que les cartes H100 usagées se vendent plus de 40 000 $ sur eBay. Cela rend même les processeurs Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids de 4e génération bon marché à 17 000 $.

Certaines entreprises comme Microsoft, Meta, Amazon et Google investissent dans du silicium personnalisé pour leurs efforts d’IA, mais cela ne freinera pas leur appétit pour les GPU NVIDIA de si tôt. Lors d’un appel aux investisseurs mercredi, le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a expliqué que la société avait investi 15 ans dans le développement de hardware et de logiciels, ce qui la plaçait dans la bonne position au bon moment pour capitaliser sur un important cycle d’investissement des grandes et petites entreprises travaillant sur l’IA. -services basés.

Jensen est sans aucun doute heureux que les IA génératives deviennent la « charge de travail principale de la plupart des centres de données du monde », mais les joueurs sont naturellement moins joyeux de la stratégie de NVIDIA avec les cartes graphiques de la série RTX 4000. Entre les prix élevés et les faibles quantités de VRAM sur certains des nouveaux modèles, les passionnés de PC ne se précipitent pas exactement pour mettre à niveau. Cela a incité NVIDIA à annoncer une déclinaison RTX 4060 Ti avec un tampon de frame plus grand, et nous constatons également de petites baisses de prix sur les modèles existants.

Les revenus de jeu de NVIDIA pour le premier trimestre de cet exercice étaient de 2,24 milliards de dollars, soit une baisse de 38 % d’une année sur l’autre. La société attribue le déclin au climat économique global et au déploiement relativement lent des GPU de la série RTX 4000. Cependant, notre propre Steven Walton a jeté un coup d’œil au RTX 4060 Ti récemment lancé et l’a trouvé trop cher à 400 $. Les modèles haut de gamme coûtent respectivement 600 $ et 800 $, ce qui n’est donc pas exactement des options appétissantes pour les joueurs, même s’ils offrent un meilleur rapport qualité-prix.

Une chose est sûre, la frénésie de l’IA transforme l’industrie technologique et NVIDIA devrait en bénéficier le plus grâce à la pile logicielle CUDA, qui est exclusive à ses offres matérielles. Jusqu’à présent, les rivaux n’ont pas réussi à créer une véritable alternative et à convaincre d’autres acteurs du secteur de l’utiliser, bien que des entreprises comme AMD et Intel aient certainement essayé avec des boîtes à outils comme ROCm et oneAPI.

En conséquence, NVIDIA est optimiste quant à l’avenir et s’attend à générer environ 11 milliards de dollars de revenus au cours du trimestre fiscal en cours. Cela représenterait une augmentation de 64% d’une année sur l’autre et marquerait un nouveau record en termes de revenus trimestriels pour la société alimentée par Jensen. Nous devrons attendre et voir.

