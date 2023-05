Le chatbot TikTok AI « Tako » aide les utilisateurs à découvrir des vidéos plus intéressantes

Il n’est pas surprenant que TikTok explore actuellement son propre chatbot IA étant donné la popularité des chatbots comme ChatGPT. Le bot « Tako » a commencé des tests limités dans quelques régions. Il sera visible au-dessus du profil de l’utilisateur et d’autres boutons pour les goûts, les commentaires et les signets sur le côté droit de l’interface TikTok. Lorsqu’ils sont pressés, les téléspectateurs peuvent utiliser des questions en langage naturel pour poser à Tako une variété de questions sur la vidéo ou rechercher des options pour un nouveau contenu.









Si les téléspectateurs ont besoin d’options pour les vidéos à regarder, ils peuvent demander à Tako d’en signaler certaines sur un sujet spécifique, tel que « Arsenal Goals ». Le bot répondra avec une liste de résultats qui inclura le titre, le créateur et le sujet de la vidéo ainsi que des liens vers d’autres vidéos connexes. Vous pouvez accéder au contenu d’une vidéo en cliquant sur sa vignette à partir de ce point.

Tako n’est pas en test aux États-Unis

Watchful.ai, une société de renseignement sur les applications, a repéré les tests publics de ce bot et TikTok a depuis confirmé les tests. Un porte-parole de TikTok a déclaré à TechCrunch

«Être à la pointe de l’innovation est essentiel pour créer l’expérience TikTok, et nous explorons toujours de nouvelles technologies qui ajoutent de la valeur à notre communauté… Sur certains marchés, nous testons de nouvelles façons d’alimenter la recherche et la découverte sur TikTok, et nous hâte d’apprendre de notre communauté alors que nous continuons à créer un lieu sûr qui divertit, inspire la créativité et stimule la culture.

Dans une fenêtre contextuelle qui apparaît au premier démarrage de Tako, TikTok informe les utilisateurs que Tako reste « expérimental ». L’avertissement indique également que l’entrée de Tako « peut ne pas être vraie ou exacte ». Cet avertissement est partagé par d’autres chatbots d’IA actuels, notamment ChatGPT d’OpenAI et l’IA de Google, entre autres. De plus, TikTok souligne que les utilisateurs ne doivent pas compter sur le chatbot pour des conseils financiers, juridiques ou médicaux.

De plus, il est indiqué dans l’avis que tous les chats Tako seraient vérifiés pour des raisons de sécurité et, inexplicablement, pour « améliorer votre expérience ». Malheureusement, c’est l’un des problèmes liés à l’utilisation des chatbots d’IA modernes. La technologie est si nouvelle que les entreprises choisissent d’enregistrer et d’analyser les discussions des utilisateurs. La principale raison de le faire est d’aider leurs robots à s’améliorer. Cependant, cela implique que les conversations d’IA ne sont pas effacées lorsqu’elles se terminent, ce qui crée des risques potentiels pour la confidentialité.

Problèmes et risques liés à la confidentialité de l’IA

Quelques marques ont résolu ce problème de confidentialité des utilisateurs en proposant une fonction de suppression manuelle du chat. C’est ce que fait Snap avec son compagnon chatbot My AI dans l’application Snapchat. Avec Tako, TikTok utilise une stratégie similaire car elle permet également aux utilisateurs d’effacer leur historique de chat. Cependant, il n’est pas clair si le chatbot enregistre des données liées au nom de l’utilisateur ou à toute autre information privée.

Certaines entreprises ont interdit les chatbots IA au travail en raison de problèmes de sécurité. Apple est allé jusqu’à interdire au personnel d’utiliser des outils comme ChatGPT d’OpenAI ou Copilot de GitHub, propriété de Microsoft. Cette interdiction est motivée par la crainte que des informations sensibles ne soient divulguées. Des banques comme Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo et JPMorgan utilisent également la même méthode. Des géants de la technologie comme Walmart, Samsung et le géant des télécommunications Verizon sont parmi d’autres qui ont adopté des interdictions similaires.

