Cas atypique de vache folle aux USA : qu’est-ce que c’est et quels sont les risques

L’agence APHIS du département de l’agriculture des États-Unis (USDA) a annoncé un cas atypique de maladie de la vache folle, détecté dans un abattoir de Caroline du Sud. Quels sont les risques pour l’homme.

Aux États-Unis, un cas atypique de maladie de la vache folle a été signalé chez une vache de plus de cinq ans. Cela a été annoncé dans un communiqué de presse par le Service d’inspection de la santé animale et végétale (APHIS) de l’USDA, le département américain de l’Agriculture. Il s’agit du septième cas jamais enregistré dans le pays. La positivité, détectée par les vétérinaires des laboratoires nationaux des services vétérinaires (NVSL), concernait une tête à l’intérieur d’un abattoir de Caroline du Sud; cependant, l’agence précise que l’animal « n’est jamais entré dans les abattoirs et n’a jamais posé de risque pour l’approvisionnement alimentaire ou pour la santé humaine aux États-Unis ». Mais quelle est exactement cette maladie ?

La maladie de la vache folle est le nom populaire d’une maladie neurodégénérative connue scientifiquement sous le nom d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), qui peut être transmise à l’homme par la consommation de viande infectée. Le nom de la maladie humaine est la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ). Les plats régionaux typiques tels que la queue de bœuf et autres étaient « interdits » dans le passé précisément parce que c’est la consommation de tissus nerveux infectés qui provoque la transmission de la maladie du bétail à l’homme. Comme le précise l’APHIS dans un document, il s’agit d’une maladie neurologique évolutive causée par des prions, ou « agents infectieux constitués de matière protéique ». Ces prions sont capables de modifier le cerveau des animaux de manière profonde : la maladie est définie comme « spongiforme » précisément parce qu’elle provoque de véritables trous dans le tissu cérébral, le rendant semblable à une éponge. Les symptômes comprennent des problèmes de mouvement, un manque de coordination, un comportement altéré, une perte de poids et une diminution de la production de lait. Il n’existe ni remède ni vaccin : la progression de la maladie est inexorable et conduit à la mort.

Comme précisé, le cas aux USA a été défini comme « atypique ». La raison réside dans le fait qu’il existe deux formes de la maladie, la classique et l’atypique, en fait. Le premier, souligne l’APHIS, est lié à l’ingestion de certaines parties d’animaux infectés, comme la colonne vertébrale et le cerveau. Le principal mode de transmission chez les animaux est lié à la consommation d’aliments avec des farines obtenues à partir des tissus d’animaux infectés, c’est pourquoi ceux contenant des parties de ruminants sont depuis longtemps interdits. De l’exposition au prion à l’apparition des symptômes (temps d’incubation), il faut généralement entre 3 et 6 ans. La forme atypique, en revanche, touche les animaux plus âgés « rarement et spontanément ». Elle émerge sans réel déclencheur, après une modification des protéines prions. On ne sait pas si des facteurs environnementaux ou génétiques sont impliqués dans le processus de la maladie. Ce qui est certain, c’est que la maladie atypique de la vache folle peut apparaître dans n’importe quel troupeau, c’est pourquoi la surveillance est essentielle. Parce qu’elle peut apparaître dans n’importe quelle population bovine, l’encéphalopathie spongiforme bovine selon l’Organisation mondiale de la santé animale (WOAH) n’entraîne pas de modification du statut de risque des pays individuels, contrairement à la propagation classique par les tissus infectés.

La vache positive de l’abattoir de Caroline du Nord provenait d’une ferme du Tennessee ; les autorités vétérinaires américaines mèneront des enquêtes approfondies pour connaître le plus de détails possible sur le cas, mais il est souligné qu’il n’y a pas de risques spécifiques pour les personnes. A ce jour, selon les données du ministère de la Santé, 175 cas chez les bovins ont été enregistrés en France (dont deux d’importations), avec une baisse depuis 2009. La maladie de Creutzfeldt-Jakob liée à la consommation de viande infectée a au contraire touché cinq personnes en 2014.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :