Android 14 pour autoriser le lancement simultané d’applications en mode écran partagé

Google travaille actuellement sur le système Android 14 qui sera lancé plus tard cette année. Plusieurs rapports ont fait surface sur les nouvelles fonctionnalités attendues dans le système Android 14. Cependant, il est important de noter que la plupart de ces rapports ne sont que des rumeurs et non du concret. Sur le système Android, la fonction d’écran partagé natif est disponible depuis plusieurs années. De nombreuses marques Android utilisent déjà cette fonctionnalité. À un moment donné, Google avait prévu de lancer une fonctionnalité de combinaison d’applications. Cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de lancer deux applications en même temps en mode écran partagé. Cependant, la société n’a pas été en mesure de lancer cette fonctionnalité avec le système Android 12.

Néanmoins, il semble que Google n’ait pas renoncé à cette fonctionnalité. Des rumeurs récentes suggèrent que cette fonctionnalité sera lancée avec la mise à jour Android 14. Mishaal Rahman, qui a eu des fuites décentes dans le passé, affirme que Google a ajouté un nouveau drapeau de lancement à Android 14 Beta 2. Ce drapeau de lancement active l’option « Enregistrer la combinaison d’applications », qui masque le menu d’écran partagé dans les applications récentes. voir.

La fonctionnalité n’est pas encore active

Actuellement, l’activation de cet indicateur masqué n’a aucun effet, ce qui indique que la fonctionnalité n’est pas encore tout à fait prête. Une fois cette fonctionnalité terminée, les utilisateurs pourront utiliser l’option « Enregistrer la combinaison d’applications ». Bien entendu, les combinaisons d’applications sont celles qui pourraient se lancer simultanément en mode écran partagé.

La composition des applications est plus utile sur des appareils tels que Pixel Fold et Pixel Tablet que sur des téléphones ordinaires. En effet, le premier est livré avec un écran plus grand avec un espace important pour une double application. Comme nous l’avons dit précédemment, cette fonctionnalité n’est pas entièrement nouvelle. Samsung propose déjà une fonctionnalité de combinaison d’applications similaire sur ses appareils phares Galaxy S et Tab. Même Microsoft propose quelque chose de similaire sur sa gamme Surface Duo.

L’I/O 2023 de Google n’a pas révélé grand-chose sur ‘Android 14’

Comme nous le savons tous, Google n’a pas beaucoup parlé du système Android 14. Il est donc difficile de confirmer quoi que ce soit sur le nouveau système. Lors du discours d’ouverture de Google I/O 2023, nous nous attendions à ce que Google révèle pas mal de choses sur le système Android 14. Cependant, la société a choisi de ne pas trop en révéler. Lors de l’événement, a mentionné comment le nouveau système Android 14 ajoute de nouvelles options de personnalisation de l’écran de verrouillage. Outre cela, l’entreprise n’en a pas trop dit.

En termes d’horloge, Android 14 dispose d’au moins 6 styles à faire défiler et à choisir selon Google. La plupart de ces styles ne sont que des options de police différentes avec des motifs avec l’heure dans le coin supérieur gauche. De plus, le jour et la date sont affichés verticalement sur le bord gauche à côté des conditions météorologiques actuelles. De l’autre côté, il y a la température et une option analogique numérique pour Google Clock.

De plus, Google a également révélé la prise en charge des raccourcis d’écran de verrouillage personnalisés. En plus d’ajouter des « options supprimées », il existe de nouvelles options de raccourci pour Torch, Wallet, QR Scanner, Google Home et Camera. Il existe également des rapports de fonds d’écran génératifs d’IA réalisés à l’aide d’invites structurées et le modèle de diffusion texte-image de Google sera « lancé cet automne ». Tout cela devrait arriver avec le système Android 14.

Google utilise un style différent

Dans le passé, Google avait l’habitude de mettre en évidence les fonctionnalités clés des principaux systèmes Android lors de ses événements I/O. Cependant, cette année, il prend une route différente et a choisi de garder beaucoup d’informations secrètes. En fait, la société n’a même pas mentionné la dernière version bêta d’Android 14 ainsi que les appareils partenaires. Il semble que l’entreprise ait beaucoup à offrir et cette fois, elle veut que ce soit une surprise.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine