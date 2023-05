Un passionné prouve que le RX 7900 XTX d’AMD peut atteindre des niveaux de performances similaires à ceux du RTX 4090

En bref: la philosophie d’AMD avec RDNA 3 était de développer des produits de meilleure qualité qui éloignent les joueurs des offres de la série Team Green RTX 4000 au lieu de viser la couronne des performances. Cependant, la suppression de la limite de puissance sur le RX 7900 XTX révèle que l’architecture sous-jacente est techniquement capable d’atteindre un niveau de performances plus élevé.

La carte graphique GeForce RTX 4090 de NVIDIA est le roi incontesté des performances et ce le sera probablement pendant un certain temps. Notre propre Steven Walton l’a qualifié de « brutalement rapide », ce qui est une description précise d’une carte qui peut être bottleneck (goulot d’étranglement) par des processeurs relativement performants comme le Ryzen 7 5800X3D même lorsque vous jouez à des jeux à 1440p.

AMD a choisi de ne pas lancer de concurrent pour le RTX 4090 et a plutôt choisi d’offrir une alternative au RTX 4080 de NVIDIA. Lors d’une session de questions-réponses l’année dernière, la société a expliqué que la principale raison de cette décision était sa philosophie de créer des produits de grande valeur pour les joueurs. , c’est pourquoi il utilise une architecture de puces pour ses GPU RDNA 3. En même temps, on nous a dit qu’il ne voulait pas créer un produit haut de gamme avec des exigences extrêmes en matière d’alimentation et de refroidissement juste pour prouver qu’il le pouvait.

Cela dit, un passionné qui passe par « jedi95 » sur le subreddit AMD a cherché à tester les limites de la Radeon RX 7900 XTX, et leur expérience a conduit à des découvertes intéressantes. D’une part, la suppression des limites de puissance a permis à la vitesse de fréquence du GPU de grimper jusqu’à 3 467 MHz. La vitesse de fréquence moyenne était d’environ 3 333 MHz lors des benchmarks, ce qui est également un chiffre impressionnant.

Plus important encore, la carte a pu obtenir un score graphique de 19 137 points au test Time Spy Extreme de 3DMark. Pour référence, le RTX 4090 dans toutes ses incarnations atteint une moyenne de 19 508 points dans le même benchmark, le record du monde étant de 24 486 points au moment d’écrire ces lignes. Comme vous vous en doutez, l’Asus TUF RX 7900 XTX modifié utilisé dans cette expérience était un dissipateur de puissance massif, avec une consommation de puissance maximale de 696 watts.

Le passionné a utilisé un système de refroidissement à boucle d’eau personnalisé haut de gamme pour apprivoiser le GPU pendant les tests, bien qu’il pense que le refroidisseur d’origine du TUF RX 7900 XTX devrait également être capable de gérer les thermiques lorsque la consommation d’énergie est poussée plus haut que les 430 watts. limite de puissance.

Pourtant, il est clair qu’AMD a optimisé le RX 7900 XTX pour de meilleures performances par watt, car de nombreux utilisateurs n’utiliseront pas cette carte avec une solution de refroidissement exotique. En ce qui concerne les améliorations potentielles des performances dans les scénarios de jeu réels, jedi95 indique que le RX 7900 XTX de 700 watts était environ 15% plus rapide dans Cyberpunk 2077 à 1440p en utilisant le benchmark intégré avec des graphiques réglés sur le préréglage Ultra. Les gains de Warzone 2 par rapport au stock étaient légèrement supérieurs à 17% à la même résolution, ce qui est également un résultat impressionnant.

Il est peu probable qu’AMD publie un SKU RDNA 3 haut de gamme, mais une fuite récente suggère que la société a peut-être joué avec un RX 7950 XTX. Après tout, Team Red a précédemment déclaré que l’architecture RDNA 3 était conçue pour atteindre des vitesses de fréquence de 3 GHz et au-delà. Nous devrons attendre et voir, mais encore une fois, ce serait un produit coûteux et gourmand en énergie sur un marché des GPU qui a désespérément besoin de meilleures offres grand public.

