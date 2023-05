Les 5 meilleures nouvelles qui arriveront bientôt sur Android

Google I/O 2023 était l’un des événements technologiques les plus attendus de l’année, et il n’a pas déçu. Bien qu’Android 14 n’ait pas été l’un des thèmes principaux de l’événement, Google s’est assuré d’inclure de nombreuses nouvelles et mises à jour qui affecteront l’écosystème Android et ses utilisateurs.

Un regard sur les mises à jour et améliorations intéressantes à venir dans l’écosystème Android

Une nouvelle version de Localiser mon appareil

L’une des plus grandes annonces de l’événement a été la nouvelle version de « Find My Device ». Cette application a été une bouée de sauvetage pour de nombreux utilisateurs d’Android, et la nouvelle version promet d’être encore meilleure. Il présente une conception mise à jour et prend en charge les localisateurs Bluetooth, ce qui devrait faciliter la recherche d’appareils perdus. De plus, l’application utilisera un réseau de milliards d’appareils Android à travers le monde pour améliorer la précision. Cela indique que même si votre appareil n’est pas connecté à Internet, vous pourrez toujours le trouver à l’aide de l’application.

Personnalisation basée sur l’IA

Une autre annonce passionnante pour les utilisateurs d’Android était les nouvelles options de personnalisation alimentées par l’IA pour les téléphones Pixel. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de personnaliser davantage leur système grâce à des outils de génération de fonds d’écran qui créent des fonds d’écran à partir de descriptions. Cela indique que vous pouvez décrire le type de fond d’écran que vous souhaitez, et l’IA le générera pour vous.

Porter OS 4

Wear OS 4, la nouvelle version du système d’exploitation de Google pour les montres, a également été présentée à I/O 2023. Cette nouvelle version propose un plus grand nombre d’applications disponibles, de nouveaux cadrans de montre personnalisables et une consommation d’énergie réduite. C’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui utilisent une montre Wear OS. Cela indique qu’il y aura plus d’options de personnalisation et que les montres dureront plus longtemps avec une seule charge.

Appels vidéo sur Android Auto

Bien que non mentionné lors de la keynote, Google a annoncé peu après qu’Android Auto serait bientôt compatible avec des services tels que Zoom ou Cisco WebEx, afin que les utilisateurs puissent participer à des appels vidéo depuis leur voiture. C’est une excellente fonctionnalité pour tous ceux qui passent beaucoup de temps sur la route et qui ont besoin de rester connectés.

Nouvelles applications pour tablettes et pliables

Enfin, Google continue de travailler à l’amélioration de l’expérience sur les appareils grand format tels que les tablettes et les pliables. La société a annoncé l’arrivée d’un grand nombre d’applications optimisées pour ces appareils. Y compris Google Agenda, YouTube Music, Candy Crush Soda Saga, Peloton et Calm. C’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui utilisent une tablette ou un appareil pliable. Cela indique qu’il y aura plus d’options pour les applications optimisées pour leur appareil.

Innovations passionnantes pour Android et au-delà

Dans l’ensemble, Google I/O 2023 a été un grand événement pour les utilisateurs d’Android. Bien qu’Android 14 n’ait pas été l’objectif principal, il y avait encore beaucoup d’annonces et de mises à jour passionnantes qui affecteront la plate-forme dans les mois à venir. De plus, Google a publié la deuxième version bêta d’Android 14 lors de l’événement. Cela indique que la version finale devrait être disponible entre août et septembre de cette année.

Il est clair que Google s’engage à améliorer l’écosystème Android et à le rendre encore meilleur pour ses utilisateurs. Avec de nouvelles fonctionnalités telles que des options de personnalisation alimentées par l’IA, des applications améliorées pour les appareils grand format et la compatibilité avec les services de visioconférence dans Android Auto, il est clair que Google est à l’écoute des besoins de ses utilisateurs et travaille dur pour y répondre.

À mesure que nous nous rapprochons de la sortie d’Android 14, il sera intéressant de voir quelles autres mises à jour et fonctionnalités Google réserve à ses utilisateurs. Une chose est sûre : avec l’engagement de Google à améliorer la plate-forme, les utilisateurs d’Android ont beaucoup à attendre dans les mois et les années à venir.

