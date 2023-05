Les utilisateurs signalent à nouveau la fonte des adaptateurs d’alimentation RTX 4090 à 16 broches

C’est reparti : six mois après la dernière déclaration officielle de NVIDIA concernant les adaptateurs de câble RTX 4090 endommagés, de nouveaux cas indiquent que le problème n’a pas disparu. Le blâme a été passé entre NVIDIA, erreur de l’utilisateur et l’éditeur de la caractéristique. Passer aux alimentations ATX 3.0 reste le pari le plus sûr.

Au moins trois nouveaux rapports de fusion d’adaptateurs à 16 broches pour la carte graphique phare GeForce RTX 4090 de NVIDIA sont apparus sur Reddit cette semaine. Les plaintes pourraient signaler que quelque chose ne va toujours pas avec les connecteurs six mois après l’émergence de la controverse.

Les problèmes ont commencé en octobre lorsque plusieurs propriétaires de 4090 ont déclaré que leurs câbles d’alimentation avaient brûlé ou fondu. En novembre, NVIDIA a reconnu 50 cas dans le monde, affirmant que les utilisateurs avaient mal connecté les adaptateurs. Cependant, Igor’s Lab a mis en doute la qualité de la soudure des adaptateurs fournis. Un utilisateur a ouvert un recours collectif contre Team Green, et AMD en a profité pour attaquer son concurrent dans un tweet de vacances l’année dernière (ci-dessous).

Restez en sécurité cette saison des fêtes. @amdradeon pic.twitter.com/DOpg0f2qaP — Sasa Marinkovic (@SasaMarinkovic) 17 novembre 2022

Le RTX 4090 utilise des connecteurs 12VHPWR à 16 broches et prend en charge nativement les alimentations ATX 3.0. Les utilisateurs qui ne veulent pas dépenser plus pour mettre à niveau leurs blocs d’alimentation ATX 2.0 peuvent utiliser les adaptateurs fournis sur leurs connecteurs à 8 broches.

L’un des nouveaux incidents s’est produit après environ six mois d’utilisation. L’utilisateur affirme avoir installé les connecteurs correctement et en toute sécurité. De même, un deuxième utilisateur affirme que son adaptateur correctement connecté est parti en fumée environ six ou sept mois après l’installation. L’utilisateur utilisait principalement le PC pour former des modèles d’IA plutôt que pour jouer à des jeux. Un aspect particulier du deuxième rapport est que le PC concerné contient un deuxième RTX 4090 qui n’a rencontré aucun problème.

Un troisième rapport provient d’une personne utilisant un adaptateur Corsair SF750 platine tiers. En supposant qu’il était correctement connecté, cette instance pourrait suggérer que l’adaptateur n’est pas le problème. Encore plus étrange, l’utilisateur a limité le GPU à 70% de puissance et l’a associé à un modeste processeur Ryzen 7600, de sorte que le bloc d’alimentation n’était certainement pas surchargé.

Les rapports de connecteurs 4090 fondant ou brûlant dans les fournitures ATX 3.0 ne sont pas apparus. Ainsi, la meilleure protection contre le problème est probablement d’éviter d’utiliser un adaptateur et de simplement passer à un bloc d’alimentation ATX 3.0, ce qui ne coûterait probablement pas beaucoup plus cher que la carte graphique à 1 600 $. Ceux qui ne peuvent pas éviter d’utiliser les adaptateurs peuvent vérifier l’état de leur connexion à 16 broches grâce à une nouvelle fonctionnalité de GPU-Z.



