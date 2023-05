Améliorations de l’accessibilité d’Apple bien accueillies par les personnes handicapées, avec plus d’opportunités à venir

Hier a vu l’annonce d’une vague d’améliorations de l’accessibilité d’Apple, y compris une nouvelle option d’interface « Assistive Access », Live Speech et Personal Voice. Celles-ci ont été bien accueillies par les personnes qui comptent sur les fonctionnalités d’accessibilité, même si elles aimeraient voir une plus grande ambition pour l’une des fonctionnalités.

La fonction Personal Voice a été celle qui a retenu le plus l’attention, ne nécessitant que 15 minutes de formation afin de permettre aux utilisateurs de faire entendre leur voix sur leur iPhone…

Steven Scott est aveugle et le créateur et animateur de Double Tap, une émission de radio quotidienne sur la façon dont la technologie peut être utilisée par les personnes aveugles. L’émission est diffusée tous les jours sur AMI-audio partout au Canada à midi, heure de l’Est, et est également disponible en baladodiffusion.

Il a dit qu’il peut parfois être difficile pour les personnes voyantes de comprendre à quel point une technologie simple et révolutionnaire peut être révolutionnaire.

Avoir la capacité d’identifier tous les différents boutons de mon micro-ondes semble assez banal pour la plupart des gens, mais souvent, lorsque vous êtes aveugle, on vous montre ce que vous devez savoir et rien de plus, donc vous ne savez peut-être même pas que votre micro-ondes a un dégivrage fonction. Avec quelque chose comme la nouvelle fonctionnalité Point and Speak, je peux découvrir par moi-même les fonctions de mon micro-ondes et d’autres appareils de cuisine.

Mais il dit que certaines fonctionnalités d’accessibilité peuvent également profiter à tout le monde.

La beauté des fonctionnalités d’accessibilité est qu’elles aident souvent beaucoup plus de personnes que prévu. La technologie d’assistance sera très utile à beaucoup de ceux qui veulent simplement une expérience plus simplifiée de l’utilisation de leur appareil. Cette année, j’attends avec impatience le très répandu Reality Pro et au-delà. Apple est connu pour son engagement envers l’accessibilité dans toutes ses gammes de produits, je serai donc fasciné de voir comment ils l’implémentent dans une toute nouvelle catégorie.

Colin Hughes, ancien producteur de la BBC et défenseur de la technologie accessible, a déclaré qu’en tant que personne quadriplégique, le contrôle mains libres de la technologie est essentiel.

En tant que personne vivant avec un handicap physique grave, qui compte sur la voix pour faire avancer les choses, les fonctionnalités d’accessibilité d’Apple qui font la plus grande différence dans ma vie sont la commande vocale et toutes les fonctionnalités mains libres offertes par Siri. Je suis ravi de voir Apple améliorer le contrôle vocal en ajoutant des suggestions phonétiques pour l’édition de texte afin que les utilisateurs puissent choisir le bon mot parmi plusieurs qui pourraient se ressembler, comme « faire », « dû » et « rosée ». De plus, Voice Control Guide, une fonctionnalité d’accès vocal de type Windows, où les utilisateurs peuvent apprendre des trucs et astuces sur l’utilisation des commandes vocales, sera utile, en particulier pour les nouveaux venus dans le contrôle vocal.

Il a déjà partagé avec nous comment la technologie Apple l’aide, avec une vidéo quotidienne montrant comment HomeKit en particulier offre une énorme indépendance.

Hughes est également réconforté par l’annonce de Personal Voice, même s’il n’en a pas encore besoin lui-même.

Pour les personnes atteintes de handicaps progressifs comme la mienne, il est encourageant de constater que de nouvelles fonctionnalités telles que Live Speech et Personal Voice seront là un jour où nous en aurons peut-être besoin. Il est rassurant de voir Apple agir de manière si inclusive.

Il pense cependant qu’Apple doit se fixer des objectifs plus ambitieux pour le contrôle vocal.

La nouvelle fonction d’édition de texte sonne bien, mais donne un peu l’impression de verrouiller la porte de l’écurie une fois que le cheval est parti. L’entreprise devrait doubler la précision en utilisant l’IA afin de réduire le nombre de modifications nécessaires. Apple devrait également utiliser l’IA et la technologie de microphone à isolation vocale pour bloquer le bruit de fond lors de la dictée avec un Mac ou un iPhone dans des environnements plus bruyants. La dictée Voice Control est loin d’atteindre les 98 à 99 % de précision que les utilisateurs obtiennent avec une application comme Dragon Professional, qui n’est malheureusement désormais disponible que sur les ordinateurs Windows. Le contrôle vocal a toujours du mal avec les noms propres et les noms étrangers. Même si vous ajoutez des noms propres au vocabulaire de Voice Control, l’application ignore la capitalisation du nom.

Encore une fois, des fonctionnalités de dictée plus fiables profitent à tout le monde, pas seulement aux personnes handicapées.

J’aimerais en savoir plus sur la façon dont l’entreprise essaie d’améliorer la précision de la dictée pour tout le monde.

Hughes propose également une prochaine étape pour le contrôle vocal.

J’aimerais voir Apple en faire plus pour les quelque 250 000 000 de personnes qui ont un discours non standard et qui éprouvent des difficultés à faire comprendre leurs mots. À l’heure actuelle, vous ne pouvez pas entraîner l’application à reconnaître les mots comme vous les prononcez, donc j’aimerais voir un élément de reconnaissance vocale personnalisée dans Voice Control à l’avenir. Avec une plus grande précision et une reconnaissance vocale personnalisée, Apple pourra aider encore plus de personnes à se faire entendre.

Apple a souvent déclaré qu’il souhaitait rendre ses produits utiles au plus grand nombre et qu’il ne recherchait pas de retour financier sur son investissement dans les technologies d’accessibilité.

Si vous avez un handicap, veuillez partager vos propres réflexions sur l’annonce d’hier des améliorations d’accessibilité d’Apple – et si ce n’est pas le cas, voyez-vous l’un d’entre eux comme ayant un attrait plus large ?

