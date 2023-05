Un ingénieur d’Apple a passé plusieurs mois à voler des secrets d’entreprise et à les vendre à la Chine

Entre 2017 et 2018, un employé d’Apple a volé des informations sur les systèmes d’auto-conduite développés par l’entreprise et les a transmises à une entreprise en Chine dont il était déjà employé, selon les affirmations du ministère américain de la Justice.

Weibao Wang est un ingénieur de 35 ans et a travaillé pour Apple jusqu’en avril 2018. Il était employé dans l’équipe d’annotation de l’entreprise, un groupe qui se concentre sur l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle. Une équipe qui en 2018 était au centre du développement de l’entreprise mais qui le devient encore plus ces dernières années. Wang n’était pas un employé ordinaire. Selon Gizmondo, il avait un large accès aux systèmes de l’entreprise, un niveau de sécurité accordé à seulement 2 700 de ses 135 000 employés. Un accès que Wang aurait utilisé pour voler des données sensibles à envoyer à une entreprise en Chine pour laquelle il serait allé travailler.

L’accusation vient du département américain de la Justice, Wang aurait volé des informations confidentielles pendant au moins quatre mois avant de démissionner. L’enquête a révélé que Wang avait signé une lettre en novembre 2017 pour confirmer son emploi dans une entreprise basée en Chine, pour le moment le nom de l’entreprise n’a pas encore émergé. Les informations volées concernent notamment des logiciels sur les systèmes de conduite autonome. Dans ce domaine, Apple ne s’est pas encore exposé en termes de présentations. Apple a un nouvel appareil en magasin pour la prochaine conférence, mais ce ne devrait pas être l’Apple Car.

Le billet aller simple pour la Chine

Wang est actuellement en Chine. Dove a pris un vol aller simple de San Francisco à Guangzhou le jour même où son domicile a été perquisitionné. Parmi les technologies volées, il y aurait l’intégralité du code source du logiciel des systèmes de conduite autonome et quelques descriptions des projets matériels. Wang risque jusqu’à 60 ans de prison, mais seulement si la Chine accepte de l’extrader.

Les autres employés d’Apple qui ont volé des données en Chine

Ce n’est pas la première fois qu’Apple est impliqué dans des affaires impliquant des espions chinois. En 2018, Bloomberg publiait The Big Hack, une longue enquête dans laquelle il montrait comment le gouvernement chinois avait réussi à infiltrer certaines entreprises américaines, à commencer par Apple, avec une petite puce. Un tout petit objet, de la taille d’un grain de riz, inséré dans les serveurs produits par la société Supermicro qui, en plus d’Apple, travaille également avec d’autres clients comme Amazon ou des entreprises qui travaillaient directement avec le gouvernement américain. Tim Cook a demandé à plusieurs reprises à Bloomberg de retirer l’article mais le journal a toujours défendu son histoire.

