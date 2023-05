Micron lance des SSD 6500 ION haute capacité et des SSD XTR haute endurance pour les centres de données

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le fournisseur américain de mémoires DRAM et NAND Flash, Micron, a annoncé deux nouveaux produits pour élargir son portefeuille de SSD pour centres de données. Conçus pour répondre aux charges de travail intensives en écriture, les SSD 6500 ION et XTR NVMe sont dotés de niveaux de capacité et d’endurance élevés qui, selon la société, aideraient les centres de données à réduire leurs coûts d’exploitation et à améliorer l’efficacité du stockage.

Destiné au marché haute capacité, le 6500 ION est un lecteur TLC avec le nœud technologique à 232 couches de Micron, ce qui en fait le premier SSD NVMe à 200 couches et plus au monde. Il est censé offrir une latence de lecture moyenne jusqu’à 34 % supérieure à celle des SSD QLC, des écritures séquentielles jusqu’à 58 % plus rapides, jusqu’à 62 % d’IOPS en lecture aléatoire de 4 Ko en plus, plus de 30 fois plus d’IOPS en écriture aléatoire de 4 Ko et 10 fois plus d’IOPS en écriture aléatoire de 4 Ko. endurance pour une meilleure longévité et flexibilité.

Les disques 6500 ION ne sont disponibles qu’en capacité de 30,72 To pour le moment, dans les facteurs de forme U.3 et E1.L. Micron prétend offrir la valeur du flash QLC avec tous les avantages du TLC. En termes de performances, ils offrent jusqu’à 6,8 / 5 Go / s de débit séquentiel en lecture / écriture et jusqu’à 1 million / 200 000 IOPS en lecture aléatoire. Les disques n’utilisent également que 20 W de puissance, ce qui est inférieur aux 25 W utilisés par les produits existants.

Venant au XTR, ils sont destinés au marché de l’endurance et sont disponibles dans des capacités de 960 Go et 1,92 To. Ils offrent des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 6 800 Mo/s et des vitesses d’écriture séquentielle allant jusqu’à 5 600 Mo/s et 5 300 Mo/s, respectivement. Les deux offrent jusqu’à 900 000 IOPS en lecture aléatoire, tandis que les vitesses d’écriture aléatoire vont de 250 000 IOPS pour les disques de 960 Go à 350 000 IOPS pour les SKU de 1,92 To. Les deux ont une latence de lecture de 60 µs et une latence d’écriture de 15 µs.

Les disques XTR offrent jusqu’à 60 DWPD d’endurance dans les charges de travail séquentielles et 35 DWPD dans les charges de travail 4K aléatoires, qui sont tous deux considérablement plus élevés que les SSD classiques basés sur NAND. Étant donné qu’Intel a abandonné sa gamme Optane, il sera intéressant de voir si ces disques seront en mesure d’offrir des niveaux d’endurance similaires dans la vie réelle, et à un prix inférieur.

Le 6500 ION et le XTR entrent en production en volume plus tard ce mois-ci, et bien qu’il s’agisse de produits d’entreprise, ils devraient être disponibles dans les canaux de vente au détail à un moment donné. Cependant, il n’y a pas d’informations concrètes sur leur disponibilité et leur prix pour le moment.

