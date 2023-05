Bing vous permet désormais d’épingler Bing Chat AI sur l’écran d’accueil Android et iOS

La recherche sur les appareils mobiles est devenue plus facile et plus personnalisée grâce à la dernière mise à jour de l’application Bing. Microsoft a publié une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’Android et d’iOS d’épingler Bing Chat AI directement sur l’écran d’accueil de nos appareils. Cette mise à jour passionnante offre aux utilisateurs un moyen plus rapide et plus pratique d’accéder à la recherche et d’obtenir des réponses personnalisées en temps réel.

Avec l’intégration de Bing Chat AI sur l’écran d’accueil, les utilisateurs peuvent facilement démarrer une conversation avec l’assistant virtuel Bing en touchant simplement l’icône correspondante. Cela ouvre une fenêtre de discussion où les utilisateurs peuvent poser des questions, faire des demandes de renseignements et obtenir des réponses instantanées. Bing Chat AI utilise l’intelligence artificielle pour fournir des réponses précises et pertinentes. Offrant des informations à jour sur un large éventail de sujets, tels que les actualités, les sports, la météo et bien plus encore.

Bing désormais plus à portée de main sur notre smartphone

La possibilité d’épingler Bing Chat AI sur l’écran d’accueil offre une expérience de recherche plus immersive et personnalisée. Les utilisateurs peuvent recevoir des mises à jour et des notifications en temps réel sans avoir à ouvrir l’application Bing. Cela indique que nous pouvons suivre les dernières nouvelles, les résultats sportifs ou les changements météorologiques directement depuis l’écran d’accueil de notre smartphone.

La fonctionnalité d’épinglage de Bing Chat AI en tant que widget sur l’écran d’accueil permet également aux utilisateurs de personnaliser notre expérience de recherche. Ils peuvent ajuster la taille du widget et le placer dans la position souhaitée sur notre écran d’accueil, selon nos préférences personnelles. Cela nous donne un accès rapide et facile aux fonctionnalités de recherche de Bing sans avoir à ouvrir l’application complète. Nous verrons si tous les efforts de Microsoft parviennent à priver Google de sa notoriété ou si la coutume dépasse le potentiel de Bing.

