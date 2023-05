Les vignettes pourraient arriver sur le hub des favoris de Microsoft Edge

Microsoft Edge est l’un des navigateurs Web les plus populaires du marché, avec une part de marché de 11,5 % selon StatCounter. Le navigateur offre un certain nombre de fonctionnalités intéressantes et utiles telles que l’intégration de Microsoft 365, le mode IE, les collections, le mode portrait, etc. Cependant, il y a une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs demandent depuis longtemps : la possibilité de personnaliser les vignettes du site Web dans le centre de signets.

Le hub Favoris est l’endroit où tous les sites Web que vous avez marqués dans Edge sont stockés. Vous pouvez y accéder en cliquant sur l’icône étoile dans la barre d’outils ou en utilisant le raccourci clavier Ctrl+Maj+O. Le Centre des favoris vous permet d’organiser vos sites Web favoris dans des dossiers, de les trier par ordre alphabétique, de les renommer et de les supprimer. Cependant, ce que vous ne pouvez pas faire, c’est changer l’apparence des vignettes qui représentent chaque site Web.

Personnalisation accrue pour les favoris Microsoft Edge

Les vignettes sont de petites images qui affichent un aperçu du site Web. Ils peuvent être utiles pour reconnaître rapidement un site Web sans avoir à lire son nom. Cependant, les vignettes générées par Microsoft Edge peuvent ne pas être les plus adaptées à certains utilisateurs. Par exemple, ils peuvent afficher une partie non pertinente du site Web, avoir une couleur qui ne correspond pas au thème du navigateur ou être trop petits pour être bien vus.

J’ai initialement téléchargé des GIF dans le tweet ci-dessus, mais pour une raison quelconque, Twitter les a transformés en images statiques (je pense que c’était parce que j’ai ajouté des descriptions lol), voici les GIF : pic.twitter.com/iYPyF8ObOc – Leopeva64 (@Leopeva64) 15 mai 2023

Selon Neowin, à partir des captures de leopeva64, Microsoft travaille sur l’offre d’options de vignettes pour le hub de signets d’Edge. Cela indique que les utilisateurs pourront choisir entre différents types de vignettes pour chaque site Web favori, tels que de grandes icônes, de petites icônes ou des captures d’écran complètes. De plus, les utilisateurs pourront personnaliser la taille et la forme des vignettes, ainsi que leur position.

Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible au public, mais elle a été trouvée dans Edge Canary. Il devrait arriver sur les canaux Dev et Beta dans les semaines ou les mois à venir et éventuellement sur la version stable du navigateur. Cette fonctionnalité pourrait améliorer l’expérience de navigation de nombreux utilisateurs qui utilisent fréquemment le centre des favoris et souhaitent avoir plus de contrôle sur son apparence.



