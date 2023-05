Les installations de jeux de 100 Go ou plus sont maintenant devenues la norme

En bref : Alors que les cartes graphiques puissantes deviennent un composant de plus en plus important pour les joueurs sur PC, les grandes versions que nous avons vues cette année suggèrent qu’un SSD de grande capacité serait un achat plus judicieux. Il semble que les titres de 100 Go soient devenus la norme, et cela pourrait être un problème pour certaines personnes.

Comme l’a noté PC Gamer, le lancement récent de Star Wars Jedi : Survivor marque un autre jeu que de nombreux acheteurs passeront des heures à télécharger. Sa taille de fichier de 130 Go en fait le plus grand titre PC sorti cette année. C’est une tendance qui est devenue non seulement ennuyeuse pour ceux qui ont des connexions Internet plus lentes, mais aussi une douleur pour tous ceux qui disposent d’un espace de stockage limité.

L’enquête Steam la plus récente montre qu’un peu moins de la moitié des participants disposent de plus de 1 To d’espace disque, suivis de 23,18 % avec 250 Go à 499 Go et 14,62 % avec 750 Go à 999 Go. Ceux de cette deuxième catégorie vont se retrouver à supprimer une grande partie du contenu de leur lecteur afin de lire certaines des plus grandes sorties de cette année. En plus de Jedi: Survivor, il y a eu Forspoken (120 Go), Redfall (100 Go), The Last of Us Part 1 (100 Go) et Atomic Heart (90 Go). Il est également intéressant de noter que la plupart des participants ne disposent que de 100 Go à 249 Go d’espace libre sur leurs disques.

Les jeux engloutissent plus d’espace disque depuis un moment maintenant. La tristement célèbre taille de 200 + Go de Call of Duty: Modern Warfare a conduit les personnes à acheter un SDD juste pour ce titre – avant que les joueurs ne puissent supprimer les modes de jeu dont ils n’avaient pas besoin. Borderlands 3: The Directors Cut atteint 135 Go, Red Dead Redemption est de 120 Go et Final Fantasy 15 Windows Edition arrive à 110 Go. Ne vous attendez pas non plus à ce que les choses changent : 90 Go supplémentaires seront également nécessaires pour Diablo 4, tandis que la version finale de Baldur’s Gate 3 devrait atteindre 150 Go.

Selon Steam, l’Américain moyen télécharge des jeux à 12 Mo par seconde, ce qui indique qu’un titre de 150 Go prendrait 3 heures et 28 minutes à télécharger. Et dites une prière pour tous les utilisateurs qui ont un plafond de données.

Au-delà de la suppression et de l’installation constantes, il semble que l’achat d’un grand SSD soit la meilleure solution à un problème qui ne disparaît pas. Vous pouvez toujours vous abonner à GeForce Now Ultimate, mais cela s’accompagne de nombreuses mises en garde.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :