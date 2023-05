Utiliser Google Bard en Allemagne : Voici comment cela fonctionne en 5 minutes

C’est en fait formidable que Google ait annoncé lors de son propre salon I/O 2023 qu’il supprimerait la liste d’attente de son propre concurrent ChatGPT Bard pour 180 pays. Il est juste dommage que les pays de l’UE ne soient pas encore inclus pour des raisons réglementaires. Mais il existe une astuce pour utiliser facilement Google Bard en Allemagne. Maintenant, en quelques minutes, sans trop d’efforts ni de trucs louches. Nous vous dirons comment.

Google Bard via le navigateur Opera

Le mot magique est « VPN » (Virtual Private Network). Et avant que vous n’hésitiez, ce n’est pas illégal et, dans certains cas, ne nécessite même pas de frais ou d’inscription. Certains navigateurs ont un VPN intégré dès la sortie de la boîte. La collègue Kay Nordenbrock vous a présenté il y a quelque temps le navigateur Dezor, qui est disponible pour Android et Windows (mais plus pour macOS et iOS) et qui dispose d’un VPN directement à bord.

Un autre service semi-réputé avec un VPN intégré est le navigateur Opera. Originaire de Norvège, le navigateur innovant est désormais entre des mains chinoises (le fondateur et son équipe sont passés chez Vivaldi). Si cela ne vous dérange pas d’essayer Google Bard en Allemagne, lisez la suite. J’utilise aussi Opera One ici car je suis moi-même sur Mac. La procédure est identique ou similaire à celle de Dezor ou d’autres systèmes d’exploitation.

Comment démarrer Google Bard en Allemagne (vous pouvez trouver des captures d’écran ci-dessous) :

Téléchargez, installez et ouvrez le dernier navigateur Opera sur votre système. Avec le navigateur Opera ouvert, accédez au menu hamburger à l’extrême droite de la fenêtre principale, qui ouvrira les paramètres. Faites défiler jusqu’à « Confidentialité et sécurité » > « VPN » et cliquez sur « Activer dans les paramètres » Confirmez via la fenêtre contextuelle que vous ne serez plus suivi à partir de maintenant et activez le Switch pour « Activer le VPN » dans le menu suivant. Ouvrez Google Bard dans la barre d’adresse avec l’adresse bard.google.com et connectez-vous avec votre compte Google. S’il indique toujours que Bard n’est pas encore disponible pour votre pays, cliquez sur le symbole VPN dans la barre d’adresse. Cliquez sur « l’emplacement optimal » sélectionné par défaut et basculez vers un emplacement non européen, de préférence « Amérique du Nord et du Sud ». Recharge la page. Un « Try Bard » devrait maintenant apparaître dans la fenêtre. Cliquez dessus et vous pourrez utiliser Google Bard en Allemagne ».

Au moment d’écrire ces lignes, Bard n’a pas encore été publié en allemand. Selon Google, cela ne devrait être qu’une question de temps. Jusque-là, vous pouvez utiliser Bard en anglais.

Par défaut, Google Bard n’est pas disponible pour l’Allemagne. Vous pouvez changer cela. (Capture d’écran) Téléchargez Opera et ouvrez Paramètres, cliquez sur VPN> Activer dans les paramètres Activer le VPN (capture d’écran) Chargez le site Web de Bard, cliquez sur VPN en haut et sélectionnez Amériques comme emplacement. (Capture d’écran) Si vous rechargez maintenant la page, le bouton Try Bard devrait apparaître. Clique dessus. (Capture d’écran) Comme ChatGPT/Bing, Google Bard vous permet de poser des questions ou d’accomplir des tâches.

Bien sûr, si vous ne faites pas confiance à Opera ou à Dezor, vous pouvez utiliser un autre service VPN. Les exemples incluent CyberGhost, ProtonVPN, Surfshark ou Nord VPN.

Que puis-je faire avec Google Bard ?

Vous pouvez essentiellement essayer tout ce que vous faites avec ChatGPT avec Google Bard. Faites écrire des histoires courtes ou un plan d’affaires pour vous, faites créer des recettes à partir d’ingrédients sélectionnés ou recherchez simplement quelque chose qui est difficile à trouver avec la recherche Google normale. Il n’y a pratiquement aucune limite à votre imagination.

Personnellement, depuis un festival l’été dernier et cette expérience, je me suis posé la question : comment une canette de bière laissée sous le siège avant de la voiture peut-elle rester fraîche après trois jours, même si la température extérieure était parfois de 30 degrés ? Dans sa réponse, Google Bard doute que cela soit même possible. ChatGPT était un peu plus utile, mais, eh bien, Google ne cache pas le fait que Bard n’est qu’une expérience et continue d’apprendre.

Bière froide après trois jours dans la voiture à 30 degrés parfois ? Impossible, dit Bard. Oui je sais. (Capture d’écran)

En tout cas, vous savez désormais utiliser Google Bard en Allemagne. L’astuce fonctionne-t-elle pour vous ?

