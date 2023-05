Désormais, sur Uber, vous pouvez également réserver des avions : « Nous deviendrons une super application pour tous les voyages »

L’essai a commencé au Royaume-Uni et devrait se dérouler dans toute l’Europe. Le but de l’application est de créer un package unique qui comprend tous les mouvements possibles.

Tout a commencé en 2009 avec un taxi en retard. Puis Uber grandit, dépasse les frontières de San Francisco, atteint 616 villes, et est désormais prêt à franchir « la dernière et la plus ambitieuse étape », comme l’a déclaré Andrew Brem, directeur général d’Uber au Royaume-Uni, au Financial Times. Avec l’application, vous pouvez désormais également réserver des vols. Le test a commencé au Royaume-Uni, l’objectif est de créer une super application de voyage qui inclut chaque voyage avec un seul forfait. Une manière de gagner du temps et de l’argent. En un mot, Uber veut résoudre tout un trajet en un seul clic. « Au cours des 12 derniers mois, avec l’ajout des réservations de trains, d’autocars et maintenant de vols, Uber est vraiment une solution de voyage à guichet unique », a déclaré Brem.

Comment réserver des vols sur Uber

Ce n’est pas différent de la réservation d’un vol avec n’importe quelle plateforme de voyage, vous sélectionnez la destination, les dates de départ, l’arrivée, puis les solutions des différentes compagnies aériennes apparaîtront pour que vous puissiez les sélectionner. Uber prélèvera alors une commission sur chaque vente. Andrew Brem a expliqué : « Notre nouvelle fonctionnalité rendra la réservation et la gestion des voyages aériens simples et sans stress, le processus de réservation ne prenant qu’une minute. »

L’expérience britannique

Le test a déjà commencé au Royaume-Uni, les trains, les bus et les bateaux peuvent être réservés. Uber a commencé à s’associer à différentes entreprises comme National Express ou Megabus, « Les réservations se sont avérées très populaires », a déclaré Brem, et ont augmenté de 40% chaque mois depuis le lancement en août 2022. Brem n’a pas divulgué le nombre exact de billets vendus. Uber n’a pas choisi par hasard, le Royaume-Uni est le terrain idéal pour vivre les ambitions de l’appli. Il dispose d’un vaste réseau de transports en commun et est l’un des marchés les plus importants d’Uber en dehors des États-Unis. Brem a confirmé qu’Uber espère « développer son cœur de métier » pour étendre le marché de la réservation à davantage de pays à l’avenir, mais a ajouté que la société n’avait « pas de plans fermes » pour le moment. Cependant, il semble que le test d’anglais ne soit que la première étape du lancement de la super application de voyage à travers l’Europe.

La collaboration avec Hopper pour créer un nouveau réseau de transport

La super appli fonctionnera également grâce à la collaboration avec l’appli de voyage Hopper, qui permet de garder un œil sur la fluctuation des coûts des vols grâce à des notifications qui alertent l’utilisateur lorsque les tarifs baissent ou, à l’inverse, lorsque les prix gonflent. L’idée est de proposer aux clients des packages comprenant les déplacements et les transferts pour se déplacer de l’aéroport au centre-ville et inversement.En créant une synergie entre les deux applications, les offres peuvent être vendues et les temps d’organisation réduits pour les déplacements.

Comme l’explique Frédéric Lalonde, PDG et co-fondateur de Hopper : « L’ajout de vols à l’application Uber est une énorme victoire pour les consommateurs britanniques à la recherche d’un moyen plus simple de réserver un voyage. Ce nouveau partenariat offrira aux utilisateurs d’Uber choix, transparence et flexibilité lors de la réservation de vols, le tout au même endroit où ils réservent déjà d’autres modes de transport.

