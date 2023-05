Un youtubeur a écrasé son avion pour avoir plus de vues, il risque maintenant la prison

Trevor Jacob a 29 ans et est un youtubeur américain expert en vol et saut en parachute. Dans une vidéo publiée en décembre 2021, il se filme en train de sauter d’un petit avion, puis de laisser le véhicule s’écraser au sol. Maintenant, il risque 20 ans de prison.

Le 24 décembre 2021, Trevor Jacob a mis en ligne une vidéo intitulée I Crashed My Airplane sur YouTube. Ce n’est pas votre clickbait habituel. Jacob est un youtubeur des États-Unis avec une expérience de parachutisme et une licence de pilote. Deux compétences qu’il a voulu réunir dans une vidéo d’environ 13 minutes dans laquelle il part à bord d’un petit avion depuis l’aéroport de Lompoc, en Californie du Sud, pour un vol en solitaire. Après environ 35 minutes de vol il décide d’abandonner le véhicule, ouvre le cockpit, se jette dans le vide puis atteint le sol ralenti par son parachute.

La vidéo a eu un bon écho : près de 3 millions de vues et plus de 32 000 likes. Mais maintenant, Jacob, 29 ans, risque de passer les 20 prochaines années dans une prison fédérale américaine. Jacob a en fait écrasé l’avion exprès, comme il l’a lui-même reconnu dans le procès dans lequel il est accusé. Pas seulement. Après l’accident, il aurait également menti aux enquêteurs à qui il a également dit à un stade précoce qu’il ne savait pas où l’avion s’était écrasé. Les enquêtes ont révélé que Jacob n’avait pas tenté d’appeler le contrôle de la circulation aérienne, de redémarrer le moteur ou même de chercher un endroit sûr pour atterrir.

La dynamique du crash

La vidéo a été tournée le 24 novembre 2021. Jacob a tout organisé avant le départ : il a monté plusieurs caméras vidéo à tous les points stratégiques de l’avion, s’est équipé d’une perche à selfie et a chargé le parachute dans le cockpit. Après 35 minutes de vol, il ouvrit la trappe et sauta dans le vide. Deux jours plus tard, il a signalé l’accident au National Transportation Safety Board (NTSB) expliquant qu’il ne savait rien de l’emplacement de l’épave. Entre autres choses, Jacob peut être vu dans la vidéo qui vérifie les restes de l’avion après l’accident.

Le 10 décembre, cependant, il s’est rendu avec un ami sur le site de l’accident, a remorqué l’épave de l’avion et l’a amené dans un hangar. Ici, il aurait passé des jours à se débarrasser de la carcasse de l’avion et à jeter les morceaux dans les poubelles près du hangar, une pratique qui, selon les accusations, aurait entravé les enquêtes qui tentaient de reconstituer la dynamique de l’accident. La licence de pilote de Jacob a maintenant été révoquée.

